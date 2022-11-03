Kadınların tek başına seyahat etmesi için 8 sağlam neden

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken kadınlar ve gezileri üzerine birkaç laf etmeden geçmek olmaz

Tek başına seyahat etmek, şüphesiz ki insanı en çok rahatlatan ve dinlendiren şeylerden biri. Özellikle dünya görüşünü ve ataerkil toplum yapısını göz önüne alırsak kadınlar için bunun anlamı çok daha fazla. Kimseye bağlı olmadan karar vermek ve istediğini yapabilmek pek çok duygudan daha iyi hissettirir. Erkeklere kıyasla biraz fazla güvenlik önlemi alarak seyahat etmek durumunda olsalar da kadınlar aşağıda sayacağımız pek çok sebepten dolayı hayatlarında en az bir kez kendileriyle baş başa olacakları bir geziye çıkmalılar!

1. Uyumluluk oranını artırır

Uçağı kaçırmak, planları değiştirmek veya iptal olan durumlar; tek başına seyahat eden kadınları dirençli hale getirir. Ani durumlarda nasıl davranması gerektiğini bilir.

2. Yaratıcılık ve ilham verir

Seyahat anıları, farklı kültürler, huzurlu zamanlar ve tecrübeler; yaratıcılık ve üretme yeteneğini geliştirir potansiyeli artırır.

3. Başarılı diyaloglar kurdurur

Bir sokak satıcısıyla fiyat pazarlığı yapmak ya da bir hostelde ucuza oda almaya çalışmak… Bütün bunlar yetenekleri geliştirir ve zaman içinde daha rahat, doğru şekilde durumlarla başa çıkmayı sağlar.

4. Güçlü yanları ortaya çıkarır, zayıf noktaları aşmaya yardım eder

Tek başına seyahat etmek, sizi sadece alışık olduğunuz konforlu ortamın dışına atmaz aynı zamanda beklentilerinizin de dışına iter. İstemsizce güçlü yanların keşfedildiği bir sürece dönüşmesiyle birlikte zayıf noktaların da törpülendiği bir deneyimdir.

5. Arkadaşlık ağını geliştirir, bağlantıları çeşitlendirir…

Ülkelere, şehirlere seyahat ederken tanıştığınız insanlar arkadaş ağınızı geliştirir. Gittiğiniz yerlerde başka güçlü kadınlarla karşılaşıp iyi dostluklar kurabilirsiniz.

6. Gerçekten istenen şeyin farkına varılmasını sağlar

Seyahat etmek, farkındalığınızı artırır. Yapmak istediğiniz işleri belirlemenize ya da yaptığınız işin sizi tanımlayıp tanımlamadığını anlamanıza yardım eder. Bu, hayatta alabileceğiniz en büyük ödüllerden biridir.

7. Özgüveni artırır

Tek başına çıktığınız seyahatler; özgüveninizi artırır, kararlarınızın arkasında durmanıza yardımcı olur, insanların karşısında daha istikrarlı bir duruş sergilersiniz.

8. Tercihleri çoğaltır

Vereceğiniz kararlarda daha cesur ve mantıklı olmanızı sağlar. Yaşadığınız sıkıntılardan, tek başına olmak gibi durumlardan sonra ayaklarınız yere daha sağlam basacaktır. Tercihleriniz daha cesur ve mantıklı hale gelecektir.



