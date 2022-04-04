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İzmir Tatil Yerleri! Ege'nin İncisi İzmir ve Çevresinde Bulunan 5 Tatil Yeri

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Özellikle Ege Bölgesi tabiat ana tarafından sanki biraz daha kayırılmış gibi. Ege'nin incisi olarak bildiğimiz İzmir, büyükşehir olmasının yanı sıra tatil yapılacak birçok bölgeye yakınlığı ile de biliniyor.

İzmir Tatil Yerleri! Ege'nin İncisi İzmir ve Çevresinde Bulunan 5 Tatil Yeri



1.Alaçatı

9. Alaçatı

Son yılların en gözde tatil merkezlerinden biri olan Alaçatı, Çeşme'de yer alıyor. Mavi-beyaz evler, birbirinden güzel sokakları ile herkesi büyülüyor. Özellikle rüzgar sörfü yapan sporcular da bu bölgeyi tercih ediyor.


 

2.Foça

7. Foça

İzmir'in kuzeyinde yer alan bir sahil ilçesi. Kent Antik Çağda bir İyon yerleşimi olarak ortaya çıktığında denizde yaşayan foklardan dolayı Phokaia adını almış, günümüze Foça olarak gelmiştir.


 

3.Eski Foça

8. Eski Foça

Evleri, sokakları, restoranları kedileriyle gidenlerin gönlünü fetheden bir yerdir Eski Foça. Kimisine göre Foça denilince anlaşılması gereken yer zaten burasıdır.

 

 4.Ürkmez

5. Ürkmez

Gümüldür ve Seferihisar arasında kalan Ürkmez, tam olarak kafa dinmelek isteyenler için mükemmel bir tatil yeri. Sahil çoğunlukla taşlıktır ama denizinin temiz olma sebebi de budur.


 

5.Urla

6. Urla

İzmir'e 35 km uzaklıkta olan bu ilçe, tarihi dokusu ve evleri ile insanları kendine hayran bırakır. Yemeklerin ise oldukça lezzetli olduğunu bilmeyenler için söylemek lazım. Urla, ünlü sanatçı Tanju Okan'ın yaşadığı ve onunla özdeşleşmiş bir yerdir aynı zamanda.

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