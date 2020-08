Dünyanın en ünlü meydanları

Şehir meydanları gerek mimari, gerek kültürel, gerekse tarihi açılardan önem taşıyorlar, özellikle de büyük şehirlerin en az kendileri kadar önemli meydanları… Bir dünya turuna çıkıp gezegenin en ünlü ve en önemli meydanlarını biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Kültürel olarak insanoğlu, Antik Yunan’daki agoralardan bu yana gezegenin birçok yerinde bir merkezin etrafında yaşam alanları kurmuş kendine. Bu nedenle küçük şehirlerde bile bir meydan bulunuyor. Bu halka açık toplanma alanları, şehirlerin odak noktası olduğundan mimari, kültür ve ekonomi açısından da çoğunlukla kentin en önemli noktaları oluyor. Tabi aynı zamanda şehrin halkı için de en geniş ve görünür alan olduğundan protestolar da tarihin eski dönemlerinden beri meydanlarda gerçekleştiriliyor.

Brandlifemag.com, geçmişten bugüne şehirdeki hayatın merkezi olmuş, dünyanın en ünlü meydanlarını derledi...

Trafalgar Meydanı - Londra / İngiltere

Trafalgar, İngiltere’nin Kraliyet Donanması’nın Fransız ve İspanyol donanmlarına karşı Trafalgar Burnu’nda kazandığı zaferden alıyor ismini. Meydanın merkezinde 46 metre yüksekliğindeki dev bir sütunun tepesinde yer alan heykel ise bu çarpışmada hayatını kaybeden Amiral Lord Nelson’a ait. Anıtın etrafını ise yine dev boyutlarda aslan heykelleri ve havuzlar süslüyor.

Aziz Petrus Meydanı - Roma / Vatikan

Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Meydanı tam olarak Aziz Peter Bazilikası’nın önünde bulunuyor. Etrafı sıra sütunlarla çevirli dev bir elips olan meydanın ortasında ise İmparator Agustus zamanında Mısır’dan taşınan bir dikilitaş var. Yapımı 1667’de tamamlanan meydan aynı zamanda Katolik Hristiyanlar için de bir ibadet yeri niteliğinde.





Kızıl Meydan - Moskova / Rusya

Rusya tarihinde birçok şiddetli olaya da sahne olan Kızıl Meydan artık etrafındaki Saint Basil Katedrali, Devlet Tarih Müzesi, Lenin’in Mozolesi ve Kremlin Sarayı ile şehrin en turistik mekanı. İsmini komünist rejimden dolayı değil, etrafındaki kızıl tuğlalardan alıyor. Konserlere ve festivallere de sahne olan meydan kışın dev bir buz pateni pistine dönüştürülüyor ve şehir halkı burada hem eğlenip sosyalleşebiliyor.





Times Meydanı - New York / ABD

New York dendiğinde akla gelen ilk görüntüler dev ekranlarla, LED tabelalarla ve yanıp sönen ışıklarla dolu, arabaların vızır vızır işlediği ve insanların koşarak bir yerlere yetişmeye çalıştığı Times Square'den oluyor. Meydan adını 1904 yılında yılbaşı akşamı havai fişek kutlamaları eşliğinde buraya taşınan New York Times Gazetesi'nden alıyor. Bu gelenek hala sürdüğünden her 31 Aralık gecesi binlerce insan yeni yılın gelişini Times Meydanı'nda toplanarak kutluyor.





Grand Place - Brüksel / Belçika

Brüksel’in en popüler turistik lokasyonlarından olan Grand Place Meydanı aynı zamanda birçok defa dünyanın en güzel meydanı da seçildi. Belediye Binası ve çeşitli loncalara ait binalar ile çevrelenmiş meydan 1998’den beri UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Meydan her 2 yılda bir Ağustos ayında çiçeklerden yapılmış dev ve rengarenk bir halıyla kaplanıyor.





Tiananmen Meydanı - Pekin / Çin

Tianamen Meydanı dünyanın en büyük şehir meydanı olma özelliğine sahip. Sovyet mimarisiyle inşa edilmiş bina ve anıtlarla çevrili olan meydanda, her gün doğuşu ve batışında bayrak merasimi de düzenleniyor. Meydanda 1989’da yaşanan katliamın izlerini biri dört mermer aslan heykelinden birindeki kurşun deliğinde görebilirsiniz. Bu meydan gerek büyüklüğü gerekse tarihi önemiyle ziyaretçileri derinden etkileyen bir güce sahip.