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UBP, Üstel ile Taçoy arasında seçim yapacak!

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UBP, Üstel ile Taçoy arasında seçim yapacak!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hükümeti kurma görevi vereceği milletvekilinin partinin yetkili organlarının belirlemesini istemesi üzerine görev verilecek milletvekilini belirlemek için UBP yetkili organları bugün toplanıyor.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, bir dizi görüşme sonrasında, parti başkanı olarak kalmak şartı ile Başbakanlıktan ve hükümeti kurma isteğinden vazgeçtiği öne sürülüyor. UBP parti yetkili organları hükümeti kurmak için aday olan Ünal Üstel ile Hasan Taçoy arasında oylama yapacak. Gerçekleşecek seçimde en çok oyu alan adayın, hükümeti kurmak için görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Tatar’ın bilgilendirileceği öğrenildi.
 
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