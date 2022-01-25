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Zaroğlu meclis dışı kaldı

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Zaroğlu meclis dışı kaldı
 
 
Yeniden Doğuş Partisi’nden 2018 seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili seçilerek Meclis’e giren, sonrasında Milletin Partisi’ni kuran fakat seçimlere UBP listesinden kontenjan aday olarak giren Bertan Zaroğlu meclis dışı kaldı.
Bertan Zaroğlu, çalkantılı milletvekilliğinin ardından 23 Ocak seçimlerinde yeniden seçilemedi. Erhan Arıklı ile girdiği başkanlık yarışından sonra partiden kopan ve Millet Partisi’ni kuran Bertan Zaroğlu, sonra ani bir kararla partisini kapatıp UBP’ye geçmişti. Lefkoşa’dan 5. Sıra milletvekili adayı olan Bertan Zaroğlu, UBP’nin başkentte 7 milletvekili çıkartmasına rağmen seçilemeyerek milletvekilliğine veda etti.
 
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