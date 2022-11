YSK Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için başvuru yapan adayları geçici olarak ilan etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için dün İlçe Seçim Kurullarına yapılan adaylık başvurularını başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.

YSK'nın seçim takvimi uyarınca, kesinleşen adaylar 3 Aralık'ta ilan edilecek.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN

13 NO’LU DUYURUSU

25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için İlçe Seçim Kurullarına 28

Kasım 2022 Pazartesi günü yapılan adaylık başvuruları, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması

Yasası'nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilan edilir.

LEFKOŞA İLÇESİ BELEDİYELER

1- D.MENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- ALİ KARAVEZİRLER (CTP Adayı)

2- EBRU TÖREHAN (UBP Adayı)

3- KAMİL ERDOĞAN MEREN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- RECEP GÜLER (CTP Adayı)

2- AYŞE BETMEZOĞLU BERAN (CTP Adayı)

3- MUSTAFA CAMBAZ (CTP Adayı)

4- HİLMİ KARAÖZ (CTP Adayı)

5- YEŞİM BOZAT (CTP Adayı)

6- TAHİR IRIZ (CTP Adayı)

7- SAMET DİLEKKAYA (CTP Adayı)

8- AYTEN YENİÇERİ (CTP Adayı)

9- ARZU MİYASE BABAHAN (CTP Adayı)

10- AHMET GÜNEŞ (CTP Adayı)

11- HASAN KESAT (CTP Adayı)

12- ULAŞ ERZEN (CTP Adayı)

1- MEHMET TİKİCİ (UBP Adayı)

2- MUSTAFA UZUNSAF (UBP Adayı)

3- HASAN GÜNEŞEL (UBP Adayı)

4- AZİZ MAHSUCU (UBP Adayı)

5- FEHİM YILMAZ (UBP Adayı)

6- AYSAN ÖZNACAR (UBP Adayı)

7- AYŞE OY (UBP Adayı)

8- ORHAN SÖNMEZER (UBP Adayı)

9- GÜLSAR MUSLU (UBP Adayı)

10- ESRA TOPKAYALI (UBP Adayı)

11- MEMDUH GÖKÇERİ (UBP Adayı)

12- HASAN KUNT (UBP Adayı)

1- ŞEFİKA BURÇAKLI ABBASOĞLU (DP Adayı)

2- AYTEN GÜLER (DP Adayı)

3- MUSTAFA TOKTAŞ (DP Adayı)

4- AHMET PEKÜN (DP Adayı)

5- HÜSEYİN ÖZER (DP Adayı)

6- SALAHETTİN OSMANLIZADELER (DP Adayı)

7- ÖZGÜR EVRİM ÇELİK (DP Adayı)

8- SALİH ALAMİNYOLU (DP Adayı)

9- ADEM BABAHAN (DP Adayı)

10- YAĞMUR ÇELİK (DP Adayı)

11- FATMA ÖZTÜRK (DP Adayı)

12- SÜLEYMAN AKÇİMEN (DP Adayı)

1- TANER AKYÜZ (YDP Adayı)

2- MUSTAFA OSMANOĞLU (YDP Adayı)

3- ÖMER BOLAT (YDP Adayı)

4- İBRAHİM YABANCI

(YDP Adayı)

5- AYŞE ER

(YDP Adayı)

6- MUSTAFA ŞAŞMAZ

(YDP Adayı)

7- HÜLYA İLKBAHAR

(YDP Adayı)

8- KADİR BARITCI

(YDP Adayı)

9- FATMA AYDIN

(YDP Adayı)

10- NESİME SERT

(YDP Adayı)

11- SEBİHA KOÇ

(YDP Adayı)

12- KAMURAN SİN

(YDP Adayı)

1- ERDOĞAN EYRİ

(BAĞIMSIZ)

2-

GÖNYELİ-ALAYKÖY BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1- AHMET YALÇIN BENLİ

2- HÜSEYİN AMCAOĞLU

(CTP Adayı)

(UBP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- GÖKHAN SOYKAN

(CTP

Adayı)

2- HÜLYA AKBİL

(CTP

Adayı)

3- H.SOYER KOLOZALİ

(CTP

Adayı)

4- FAHRİ ARABACIOĞLU

(CTP

Adayı)

5- AYGÜL ÖZKSÜZOĞLU

(CTP

Adayı)

6- MUSTAFA DİNARLI

(CTP

Adayı)

7- PEMBE BORAKAN

(CTP

Adayı)

8- GAMZE BÜRÜNCÜK

(CTP

Adayı)

9- ŞAHİN KARASALİH

(CTP

Adayı)

10- SEVİM KAYIKÇI

(CTP

Adayı)

11- ERDİNÇ LORD

(CTP

Adayı)

12- KENAN ALTINAY

(CTP

Adayı)

13- HATİCE BENAN

(CTP

Adayı)

14- HASAN DAYI

(CTP

Adayı)

1- SİNEM BAŞTAŞ (UBP Adayı)

2- ALEV ALP (UBP Adayı)

3- FIRAT MERTTÜRK (UBP Adayı)

4- MEHMET ARSLAN (UBP Adayı)

5- CANER GÖNYELİ (UBP Adayı)

6- LEMAN ÇAVUŞOĞLU (UBP Adayı)

7- ÖZEN HÜRSES (UBP Adayı)

8- OSMAN NAZLI (UBP Adayı)

9- MENTEŞ AYTAÇ (UBP Adayı)

10- HÜLYA ÜÇÖZ (UBP Adayı)

11- İSMAİL KOFALI (UBP Adayı)

12- MURAT PİRGOT (UBP Adayı)

13- FARUK UMUT (UBP Adayı)

14- HÜSEYİN BALLI (UBP Adayı)

1- NEVZAT NEVZAT (DP Adayı)

2- SÜLEYMAN DEDE (DP Adayı)

3- ARZU TEZEL (DP Adayı)

4- İPEK EKER (DP Adayı)

5- TÜRKEL OKAN (DP Adayı)

6- EREN YOĞURTÇU (DP Adayı)

7- CENGİZ KOFALI (DP Adayı)

8- SUZAN MUTAL (DP Adayı)

9- AYSIN AVINÇ (DP Adayı)

10- İPEK KABİDAN (DP Adayı)

11- ELİF GÖREM GÜMÜŞMADEN (DP Adayı)

12- OZAN BEYSAN (DP Adayı)

13- GÜNER MANGA (DP Adayı)

14- SITTIKA YILMAZ (DP Adayı)

1- TÜRKEŞ KARŞILI (YDP Adayı)

2- BANU BALIK (YDP Adayı)

3- RAMAZAN KANSU (YDP Adayı)

4- SONGÜL UĞUZ (YDP Adayı)

5- HÜSEYİN ŞİRAN (YDP Adayı)

6- BUĞRA ACAR (YDP Adayı)

7- EFENDİ AYDOĞAN (YDP Adayı)

8- SEMRA KIR (YDP Adayı)

9- NURŞAH ÇİFTÇİ (YDP Adayı)

10- EDA YENEN (YDP Adayı)

11- MÜFİDE ERMİŞ (YDP Adayı)

12- RECEP AYDOĞAN (YDP Adayı)

13- HALİL KANSU (YDP Adayı)

14- NESİMİ SOYKAN (YDP Adayı)

3- LEFKOŞA BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1- SILA USAR İNCİRLİ (CTP Adayı)

2- MEHMET HARMANCI (TDP Adayı)

3- SADIK GARDİYANOĞLU (UBP Adayı)

4- OKYAY SADIKOĞLU (BAĞIMSIZ)

5- HÜSEYİN ERYAMAN (BAĞIMSIZ)

6- OYTUN ANDAŞ (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- BERKAY RAMİZ

(CTP

Adayı)

2- HAZAR VAHİP

(CTP

Adayı)

3- BUKET ASİLSOY

(CTP

Adayı)

4- AHMET EŞSİZER

(CTP

Adayı)

5- KEMAL GÜLERCAN

(CTP

Adayı)

6- HÜSEYİN KURD

(CTP

Adayı)

7- AYŞE ÖZDEMİRAĞ

(CTP

Adayı)

8- HARİKA T. KIRAL

(CTP

Adayı)

9- ZEKİ TOPCU

(CTP

Adayı)

10- ERALP MÜNİR PINAR

(CTP

Adayı)

11- ESER ÖKTEM

(CTP

Adayı)

12- DİLAN AŞAN

(CTP

Adayı)

13- ÖYKÜ AKCAN

(CTP

Adayı)

14- GÖZDE BERKMAN

(CTP

Adayı)

15- SALİH BORAN

(CTP

Adayı)

16- MUSTAFA GÜRKAN

(CTP

Adayı)

17- AYDANUR ARAR

(CTP

Adayı)

18- ARINÇ PERÇİNCİ

(CTP

Adayı)

19- SİBEL HANÇERLİ

(CTP

Adayı)

20- NİYAZİ KAFİDİR

(CTP

Adayı)

21- UMURE ÖRS

(CTP

Adayı)

22- TOLGA AHMET RAŞİT

(CTP

Adayı)

23- MEHMET ÇAKMAK

(CTP

Adayı)

24- ÖMER ACUN

(CTP

Adayı)

25- HAMİT SAKALLI (CTP Adayı)

26- MEHMET ERENLER (CTP Adayı)

1- EZGİ BERTİZ (TDP Adayı)

2- ÖZLEM ÜNSAL (TDP Adayı)

3- FERDİYE SAV (TDP Adayı)

4- BUĞRA GAZİOĞLU (TDP Adayı)

5- BORA LİMAN (TDP Adayı)

6- MEHMET MİRALAY (TDP Adayı)

7- MEHMET MANAVOĞLU (TDP Adayı)

8- TAHİR HOCA (TDP Adayı)

9- KÜRŞAT ZİYAOĞLU (TDP Adayı)

10- BORA RİFATOĞLU (TDP Adayı)

11- AHMET TÜRKDOĞAN (TDP Adayı)

12- GÜNER ERSEN (TDP Adayı)

13- CERAN TUNALI (TDP Adayı)

14- ALEV DENİZGİL (TDP Adayı)

15- CEYHUN HAMİ (TDP Adayı)

16- GİZEM CANER ŞEFİK (TDP Adayı)

17- MÜNEVVER ÖZAKALIN (TDP Adayı)

18- ÇİSE ATLAS (TDP Adayı)

19- ASYA VAHİP (TDP Adayı)

20- İLKE ÖZGÜR DAVULCU (TDP Adayı)

21- GÜLAY KAŞER (TDP Adayı)

22- ÇELEN ÇAĞANSOY (TDP Adayı)

23- İZLEM SÖNMEZ (TDP Adayı)

24- DENİZ ERKAL (TDP Adayı)

25- MURAT KANATLI (TDP Adayı)

26- HÜSEYİN AYTAÇ (TDP Adayı)

1- CANSU N. NAZLI (BY Adayı)

2- TAHSİN OYGAR (BY Adayı)

3- ZEKİYE ŞENTÜRKLER (BY Adayı)

4- BEHİÇ ANİBAL (BY Adayı)

5- SEVGÜL UZKAN (BY Adayı)

6- CENK TUNCAY (BY Adayı)

7- FATMA SEZİKLİ (BY Adayı)

8- MUSTAFA KELEŞZADE (BY Adayı)

9- MELİSA KOLOZ (BY Adayı)

10- MUSTAFA BATAK (BY Adayı)

11- FATMA DOĞANÇİÇEK (BY Adayı)

12- BÜLENT KURT (BY Adayı)

13- HALİDE ERKIVANÇ (BY Adayı)

14- DEMRE COŞKUN (BY Adayı)

15- FATOŞ KARABİBER (BY Adayı)

16- TAĞMAÇ ÖZBERK (BY Adayı)

17- HASAN ÇAĞIN TEZBAŞAR (BY Adayı)

18- GAZİ GÖK (BY Adayı)

19- ALİ KEMAL PİYALE (BY Adayı)

20- ALİ ÖZSOY (BY Adayı)

21- MEMET KILIÇ (BY Adayı)

22- EVREN CEM (BY Adayı)

23- UMUT ERSOY (BY Adayı)

24- SUNALP ASENA (BY Adayı)

25- SENCER GÜVEN (BY Adayı)

26- SALİH HAYALOĞLU (BY Adayı)

1- HÜSEYİN ÖNDER ECESOY (UBP Adayı)

2- MUHARREM MÜJDE (UBP Adayı)

3- MEHMET KERMEOĞLU (UBP Adayı)

4- MEHMET İZZET ZEYBEKÇİ (UBP Adayı)

5- LEVENT ÇIRAKLI (UBP Adayı)

6- HAYDAR GÜZELOĞLAN (UBP Adayı)

7- BENGÜ TOPALOĞLU (UBP Adayı)

8- GÖRKEM ÖNEM (UBP Adayı)

9- ELİZ MAĞRACI (UBP Adayı)

10- EZCAN ÖZSOY (UBP Adayı)

11- İBRAHİM MISIRLIOĞLU (UBP Adayı)

12- SEYDİ AVŞAR (UBP Adayı)

13- SIDIKA KİREÇDAĞ (UBP Adayı)

14- MEHMET TUNÇCAĞ (UBP Adayı)

15- KAZIM ALTUNCUOĞLU (UBP Adayı)

16- FİLİZ ELÇİOĞLU İĞREK (UBP Adayı)

17- MURAT İPEK (UBP Adayı)

18- FAYSAL DAĞDELEN (UBP Adayı)

19- TAHSİN ALTINCIOĞLU (UBP Adayı)

20- FUAT DİZLİKLİOĞLU (UBP Adayı)

21- HİDAYET YAĞIZERLER (UBP Adayı)

22- PELİN ORHON (UBP Adayı)

23- GÜLÇİN ARABULUCU SOYAL (UBP Adayı)

24- MELTEM ONUR (UBP Adayı)

25- REŞTAN AKSOY (UBP Adayı)

26- MUSTAFA KARATAŞ (UBP Adayı)

1- MAHMUT TEZCAN (HP Adayı)

2- GÜLŞAH ARKOÇ (HP Adayı)

3- ABDURRAHMAN KAYLAK (HP Adayı)

4- MUZAFFER DÖNMEZ (HP Adayı)

5- MUSTAFA DEVELİ (HP Adayı)

6- ZELİHA ÖZKAN (HP Adayı)

7- EMİNE HACIMUSA (HP Adayı)

8- NURAN KAVÇIN (HP Adayı)

9- HASAN KAYA (HP Adayı)

10- MERVE BAĞIGÜZEL (HP Adayı)

11- FİKRET ALAS (HP Adayı)

12- NAZİF TANRIÖVER (HP Adayı)

13- AHMET MORALI (HP Adayı)

14- MEJDİ TEZCAN (HP Adayı)

15- CUMA BEYGE (HP Adayı)

16- SONER ÇELİK (HP Adayı)

17- ALİHAN AKARSOY (HP Adayı)

18- HASAN ZAROĞLU (HP Adayı)

19- SABRİYE CEYLAN (HP Adayı)

20- MURAT ÖZBEK (HP Adayı)

21- MEHMET YILDIRIM (HP Adayı)

22- BEHCET ERKAL (HP Adayı)

23- MUSTAFA DOĞAN (HP Adayı)

24- HAKAN AK (HP Adayı)

25- AYŞE ŞAH (HP Adayı)

26- GÜLCAN ALP (HP Adayı)

1- H.AZER ÖZKAN (YDP Adayı)

2- MİKAİL YEL (YDP Adayı)

3- METİN AKAR (YDP Adayı)

4- İBRAHİM BAŞARIR (YDP Adayı)

5- YETER ÖZPINAR (YDP Adayı)

6- LEYLA ASLAN (YDP Adayı)

7- MUSTAFA BALOĞLU (YDP Adayı)

8- YAVUZ AYDIN (YDP Adayı)

9- ÖZAY BARIM (YDP Adayı)

10- MERYEM GETİRMEZ (YDP Adayı)

11- REYHAN ÖZHAN DEMİR (YDP Adayı)

12- ŞEVKET DAĞA (YDP Adayı)

13- ERKAN ARIKLI (YDP Adayı)

14- CELAL AÇIK (YDP Adayı)

15- ABDULKADİR ALKIŞ (YDP Adayı)

16- MELEK ALIR (YDP Adayı)

17- MEHMET ALİ ŞAHİN (YDP Adayı)

18- MEHMET GÜRLEK (YDP Adayı)

19- MESUT ŞAHİN (YDP Adayı)

20- BEYZA KANSU (YDP Adayı)

21- ZEYNEP SİNEM KESER (YDP Adayı)

22- NESİMİ KANAR (YDP Adayı)

23- BİRSEN KÖSE (YDP Adayı)

24- MUHİTTİN ALKAN (YDP Adayı)

25- MALIK FAYYAZ AHMED (YDP Adayı)

26- AHMET ÇETİN (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA EĞMEZ

2- ERKAN BARBAROS

3- İBRAHİM ÇUFOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HASAN TÜRK

2- ŞERİFE KAPLAN

3- KEMAL ŞAH

4- MUSTAFA ÖZUÇAR

2- D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH. Muhtarlık Adayları

1- GÜLÇİN ERSOY

2- HÜSEYİN EYRİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DUYAL DİNÇOL

2- İRFAN VERDİL

3- İZZET KOÇÇAT

4- OSMAN EMİROĞULLARI

3- D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR Muhtarlık Adayları

1- MÜRÜDE ERZEN

2- OSMAN GÜLTEKİN

3- MEMDUH ERGÜLER

4- İSMAİL ERBEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- FATMA ÇİĞDEM FAİZ

2- ASLI KURT

3- REFİA AKTÜRK

4- İSMAİL SARAL

5- ÖMER SOLAKAY

6- MUKADDES SAKALLI

7- NASİP PİRGOT

8- HALİL İBRAHİM TİNLİ

4- D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ. Muhtarlık Adayları

1- AHMET KALKAN

2- AHMET İSPİROĞLU

3- BEYZADE ÇETİNKAYA İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ORHAN ÖZDEMİR

2- ALTIN YAZICI

3- CEMAL EMİNDAYI

5- D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AHMET ONBAŞI

2- OLAY AKTAŞLI

3- SERMİN AYRANCIOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA GÜLOĞLAN

2- ALİ KARACA

3- OSMAN GÜDÜL

4- MURAT ÇARKA

6- D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HALİT YİĞİTCE

2- MUSA SUİÇMEZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HASAN HAYATİ GÜNERİ

2- RAMAZAN BALDAN

3- AYŞE SUİÇMEZ

4- TACEDDİN ÖZER

7- D.MENLİK - AKINCILAR – CİHANGİR Muhtarlık Adayları

1- MEHMET REİS

2- ALİ ÖZCİHANGİRLİ

3- CELAL TOPUZ

4- ULAŞ SOLAKAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM ÇAKLİOĞLU

2- MUSTAFA MEHTER

3- TUNCAY ALPTEKİN

4- TUFAN OHTAROĞLU

5- GÜLÇİN ONBAŞI

6- CEMAL ÖZKUŞ

7- MUSTAFA HASANCIK

8- ADNAN KAYA

8- D.MENLİK - AKINCILAR – ÇUKUROVA

Muhtarlık Adayları

1- YUSUF SOFU

2- HİLMİ TUNCAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA SOFU

2- HASAN BULUT

3- NAZIM ÖKTEN

4- CEMAL ULUÇAY

5- NAZIM KURUMANASTIRLI

6- RASİM GÖNÜL

9- D.MENLİK - AKINCILAR – DEMİRHAN Muhtarlık Adayları

1- MÜŞERREF AKAR

2- ALİCAN DEMİRER

3- CEMİL ŞENSOY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT ŞEHİTOĞLU

2- AHMET BAYRAM

3- FIRAT ATAMTÜRK

4- NEŞE ILGAN

5- ERKUT MANTAR

6- MUSTAFA ÖZGÜL

7- TOPEL GEÇİLMEZ

8- SULTAN ÖZGÜL

9- AYŞE MANTAR

10- EMİNE ÇELİK

11- ALİ TAYFUR

12- KASIM YARGICI

10- D.MENLİK - AKINCILAR – DİLEKKAYA Muhtarlık Adayları

1- AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI

2- ARİF MENTEŞOĞULLARI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ÖNEL ÖZİPEK

2- SERTAÇ GAZİTAÇ

3- COŞKUN ALASLAN

4- TÖZÜN KARAPELİT

5- MURAT KUMRU

6- NAZIM LORDOĞLU

11- D.MENLİK - AKINCILAR – DÜZOVA

Muhtarlık Adayları

1- TURGAY KALAMAN

2- YILMAZ YILMAZOĞULLARI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET BAYRAMOĞULLARI

2- HALİL BETMEZOĞLU

3- SERCAN ÇİFTÇİOĞLU

4- MUSTAFA BETMEZOĞLU

5- SELÇUK TEKOL

6- RİFAT UYGUN

7- SERPİL HÜRSÖZ

8- MEHMET KAHRAMAN

12- D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ Muhtarlık Adayları

1- AHMET YANIKER

2- KAMİL ŞENOCAKLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YUSUF VURUŞKAN

2- SERKAN VURUŞKAN

3- TULİN VURUŞKAN

4- HASAN ÖNCÜLER

13- D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY Muhtarlık Adayları

1- GÜRCAN TOPKAYALI

2- ÜNAL MEHMET CEYDA

3- ZÜHRE MEREN KANATLI

4- MUHİDDİN MİRALAY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HAKAN ALİOĞLU

2- HÜSEYİN MELHEM

3- AZİZ MİRALAY

4- SABAHAT YİĞİT

5- TURAN CEYDA

6- GÜLİN MEREN PEHLİVANOĞULLARI

7- ZINAIDA GÖRÜ

8- HÜSEYİN ÖZÜNLÜ

9- ALİ ALPAY CİNCİOĞLU

10- ALİ ALİOĞLU

11- BÜLENT SOYALAN

14- D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ

Muhtarlık Adayları

1- HALİL KARASOY

2- ADİL MERAKLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YAKUP ŞAH

2- İSMET YÜCETÜRK

3- MURAT ŞAH

4- NECATİ YAKUPOĞLULARI

5- ERHAN ŞAH

6- AHMET ÇELİK

7- MÜRÜDE ŞİLA

8- SERKAN YAKUPOĞLULARI

15- D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE

Muhtarlık Adayları

1- HALİL KOCABAŞ

2- CAHİT KAVAZ

3- CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU

4- SAVAŞ ÖZMERT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NAZIM ÖZSEVER

2- YAREN KAVAZ

3- AHMET KARŞILI

4- İRFAN AKTUNÇ

5- HASAN HAMİTOĞULLARI

16- D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ. Muhtarlık Adayları

1- AHMET HALİTOĞLU

2- KAZIM SÖNMEZTÜRK

3- HALİL TATARLAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERHAN BABAHAN

2- MEHMET ALİ HALİTOĞLU

3- MURAT TİKİCİ

4- RAİF YAŞIN

5- ZAKİR SHAH

6- RİFAT SÖNMEZTÜRK

17- D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA ÇİYKUŞU

2- ERKAN DEBRELİ

3- SONER GÖYMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CİHAT RAY

2- MUSTAFA YALNIZ

3- HASAN ŞENKAYALAR

4- KENAN GÜMÜŞÖREN

5- SALİH SAVAŞ

6- NİYAZİ REYNAR

7- CEMAL ÖZKILIÇLAR

8- BERKE SARCAN

18- D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY Muhtarlık Adayları

1- ŞEVKET FEDAİ

2- ARİF OKCU

3- KENAN UYĞUN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET GÖKSU

2- MEHMET GEZ

3- NEVRAN ALTIN

4- MUSTAFA KOCA

5- GÜLNUR KORUOĞLU

6- MERYEM KURUCU BURAN

7- ÜMİT KOÇAK

8- ŞENOL TİKİCİ

19- D.MENLİK - AKINCILAR - SARAY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- DANİŞ AŞICI

2- ÖMER NİZAM

3- MEHMET UNUZ

4- İMREN FERAMEZOĞLU

5- MİNE ÇOLAKOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CEMAL KARACANLI

2- REMZİ ERCÜMENT

3- TURGAY SEDATGİL

4- CENGİZ UNUZ

5- NURİ EFE

6- FATMA ÇELİK

7- MELEK SHAH

20- D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ. Muhtarlık Adayları

1- ERDOĞAN AYDIN

2- DURSUN KUMAŞ

3- YILMAZ KOLOĞLU

4- ABDURRAHMAN KOLOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RAMAZAN KALDIRIM

2- KAMİL AYHAN

3- MEHMET AYSIN KARGI

4- SERKAN ULGAR

21- D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY Muhtarlık Adayları

1- AHMET BARDAK

2- MEHMET İYİCİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- FERHAT KAYA

2- ŞEFİKA YAPICIEL

3- MEDİHA RAMİZ

4- GÖKHAN GÖRGÜL

22- D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER Muhtarlık Adayları

1- MESERET ÖZSAĞLAM

2- HASAN YUSUFOĞLU

3- MUSTAFA COŞKUN

4- ALİ EMİR

5- CEM GÜÇLÜHAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- KEMAL UZUN

2- CEMAL ATİLAOĞULLARI

3- MEHMET ÖZCANLI

4- ALİ GÖKTEPE

5- KENAN TOK

6- HATİCE OY

7- MEHMET EMİR

8- HASAN GÜRTUNÇ

9- ELSUN DORATLI

10- EMSAL ÖZSAĞLAM KIRCIOĞLU

23- GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY

Muhtarlık Adayları

1- İBRAHİM İNANLAR

2- RAZİYE ULAŞ

3- YAVUZ KANSU

4- FEHMİ SOYKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ÜVEYİS KANSU

2- OSMAN SAV

3- ELİFE ÖZGÜÇER

4- SELMA KARAKAYA

5- SONER TÜRKKAL

6- MUSTAFA TÜRKKAL

7- ENES SOYKAN

8- HÜSEYİN TANRIKULU

24- GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ÖMER MENDERES

2- PEMBE KANLI

3- EGEMEN NAZLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEVİLAY HACI

2- MEHMET TATLICI

3- FERİT KABAALİ

4- GÜLŞAH ÇOBAN

5- ERCAN KAÇER

6- AZMİ ERKASAP

25- GÖNYELİ-ALAYKÖY - KANLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1- GÜLEN KILIÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HATİCE AMCAOĞLU

2- CENK KOFALI

3- FATOŞ KANLI

4- SERHAN UYSAL

26- GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SALİH TOKATLI

2- MELEK ARABACIOĞLU

3- İLKER DAMDELEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERDİNÇ BORANHAN

2- DOĞAN ŞAH

3- MAHMUT ŞARA

4- SELAHATTİN TEKİN

5- HATİCE SARITAŞ

6- HARE ERGEN

7- FATMA SONAY İKİNCİ

8- HATİCE YÜCEDAL

9- ESRA ŞEREBET

10- ÖREN YURTERİ

11- HASİP SALAHİ ŞAH

12- MEHMET HANCIOĞLU

27- GÖNYELİ-ALAYKÖY - YILMAZKÖY

Muhtarlık Adayları

1- MEHMET ÜÇÖZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET ATAŞ

2- OĞUZ ÜÇÖZ

3- HATİCE ÜÇÖZ

4- MUSTAFA ŞEVKİ HIZAL

28- LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH. Muhtarlık Adayları

1- OSMAN YAKUP MULLAHALİL

2- NİYAZİ DİKMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET UĞURLU

2- ŞABAN ŞİMŞEK

3- ABDULLAH AKAR

4- MİNE BULDUK

5- MUSA BOZLAR

6- CUMA BERKÖZ

7- MEHMET DERİN

8- HASAN AY

29- LEFKOŞA - AKKAVUK MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ABDULLAH KARADEMİR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DİRGEM ASLAN

2- İSMET KARADEMİR

3- RİFAT UÇAR

4- AHMET TUNÇ

30- LEFKOŞA - ARABAHMET MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ALİ SARI

2- RAMAZAN KAZAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SİMGE SARI

2- SALİH SARI

3- AYSUN TAŞKINÇAY

4- HALUK TAŞKINÇAY

5- ABBAS ÇEVİK

6- MEHMET BEBEK

31- LEFKOŞA - AYDEMET MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MAHMUT ÇELİK

2- CEMAL SAĞIR

3- PEMBE KILIÇKAYA

4- EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO

5- SARPER COŞKUN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AYSEL YALÇIN

2- HASAN TURGAY ADAK

3- SERHAT ERTÜRK

4- HÜRMÜS KUZEL

5- FATMA ÇELİK

6- OYA DEMİRSÖZ

7- ÇİĞDEM NAR

8- ŞENAY ÖKSÜZER

9- SELMA ÇETİNKAYA

10- CEMALİYE BALDIRAN

32- LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- İSMET YAYAR

2- FERDİYE AKSU

3- TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEMET PORSNOK

2- SİBEL DÖĞEN

3- SAKİNE AKSU

4- ÖMER ŞUKUF

5- GÜNEŞ AKA

6- SİBEL AYDIN

7- BESTAMİ BEYOĞLU

33- LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH.

Muhtarlık Adayları

1- NUTKU KARSU

2- NUKET IRKAD

3- SELÇUK AVCI

4- ERDOĞAN KÖROĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA KEMAL GÜNEY

2- YAKUP BAĞCI

3- GÜLTEKİN KARSU

4- HAKAN AŞIK

5- YILMAZ DEMİR

6- NESLİHAN GÜZEY

7- AYTEN ŞENOL

8- MÜJGAN SOYKAN

9- SERPİL AVCI

10- AYÇA KERİMAN NECİPOĞLULARI

11- DERVİŞ NİHAD

12- ZEKİ BİLSE

34- LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SELİM GÜNERMAN

2- AYŞE BAŞARANEL

3- SONER KARASALİH İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YÜKSEL ÖCAL

2- VASİT GÖKSUN

3- KIVANÇ ÖZSOY

4- GÜRCAN YÜCEL

5- KAMİL RACİOĞLU

6- MURAT ADIGÜZEL

7- TANSEL BORANHAN

8- AHMET DÜKYANCI

9- EROL SOYGÜR

10- İSMAYIL DENİZKAYASI

11- OKAN KALAYCILAR

12- SERKAN BİRGİN

35- LEFKOŞA - HAMİTKÖY Muhtarlık Adayları

1- FEYZULLAH RAŞİT BOSTANCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BİRCAN USLU BEREKETLİGİL

2- MUSTAFA SAKALLI

3- SALİH BUBA

4- CEMAL ÖZTURAN

36- LEFKOŞA - HASPOLAT

Muhtarlık Adayları

1- TALİP ÖZDEMİR

2- ASIM EGEMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM KOLBAŞI

2- NECATİ YILDIRIM

3- DAMLA GÜNAY

4- OKSANA MIHOVA

5- MEHMET ALDIÇ

6- NİYAZİ KÖRKURT

7- YÜKSEL BAŞAR

8- ALİ BURSALI

9- CENGİZ ERBAŞ

10- MAHMUT GÖKSU

11- MAHMUT İĞREK

37- LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MESUT KAZIK

2- NACİYE DEMİR

3- ALİ CALBAN

4- DURAN ÇENGİ

5- ŞÜKRAN ATAKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DURSUN BEYOĞLU

2- AHMET GÖREN

3- HABİP AKAD

4- ABDULLAH CENGİZ

5- FİDAN SERTYÜREK

6- AHMET İRİ

7- KASIM DEMİR

8- SERKAN ÜNVER

38- LEFKOŞA - İBRAHİM PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- BÜLENT BAYTEKİN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- TEZCAN BEREKETBULUR

2- SIDIKA BABA

3- AYŞEN ÖZBENGÜ

4- ERCAN ŞAŞKARA

39- LEFKOŞA - İPLİKPAZARI/K.EFENDİ Muhtarlık Adayları

1- MEHMET ALİSİNANOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NEVİN ALİSİNANOĞLU

2- ÖMER ATAY

3- MURAT TUNCAY

4- MEHMET KAYA

40- LEFKOŞA - KAFESLİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN EMİNOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERSİN EMİNOĞLU

2- MEHMET HALİL KAPLAN

3- KEZİBAN EMİNOĞLU

4- AHMET ÇOLAK

41- LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HÜSAMETTİN ÇOLLO

2- SEHER BİRİCİK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ÖKKEŞ EVRAN

2- FİLİZ ÇOLLO

42- LEFKOŞA - KIZILAY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- NESRİN GÜVENER

2- HASAN HÜSEYİN ÖKSÜZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEZEL GÜVENER

2- EMİNE GÖRGÜNER

3- MİNE HAFIZ

4- MEHMET KAYLAK

5- TARIK AKRAM

6- HALİL ÖKSÜZ

43- LEFKOŞA - KÖŞKLÜÇİFTLİK MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN ERGÖK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HAMZA ERYILMAZ

2- AYŞE MADİ

3- AYFER UZMAN

4- KORAY ERGÖK

44- LEFKOŞA - KUMSAL MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA ALGÜL

2- SEZGİN GÜÇLÜ

3- HÜDAVERDİ ÖZENEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SÜLEYMAN GÜÇLÜ

2- ZERİN SOYLUKAL

3- YUSUF KARATAŞ

4- SEVİLAY ALGÜL

45- LEFKOŞA - KÜÇÜK KAYMAKLI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AYŞE SERHAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM EKİCİ

2- METİN KORUER

3- MURAT YAYMAN

4- SALİH ÇIDAM

5- SÜLEYMAN TÜNÇ

6- PINAR BÜYÜKHÜSEYİN

46- LEFKOŞA - MAHMUT PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MEHMET ALİ BEBEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YÜKSEL BEBEK

2- YUSUF KAPLİ

3- AYHAN KURKMAZ

4- NARİNÇ KARABULUT

47- LEFKOŞA - MARMARA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AHMET YÜRÜKER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DERVİŞE YÜRÜKER

2- İLKER KARABİNA

3- ERDAL ILICAN

4- MEHMET ERDOĞDU

48- LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- CENGİZ TOPER TUĞCAN

2- FAYIK TAŞEL

3- MEHMET KONTİ

4- MEHMET UĞUR GÜLSEVENER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- TURGAY TUĞCAN

2- BEHÇET ODABAŞI

3- BİKEM TAŞEL

4- KAMİL KANLI

5- SERAP BORAN

6- RAMADAN TEKAN

7- ERKAN NASİBOĞLU

8- ZALHE SERPİL YÜCEL

9- HANİFE GÜLSEVENER

49- LEFKOŞA - SELİMİYE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- NESRİN KAZIK

2- MUSTAFA MESUTOĞLU

3- MAHMUT AYGÜNER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- KADİR KAYLAK

2- ŞEKİP GÜMÜŞ

3- MEHMET SAYAR

50- LEFKOŞA - TAŞKINKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- DERVİŞ DİZLİKLİOĞLU İhtiyar Heyeti

Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA ŞADIN

2- BİLGİN ÖZALTINOK

3- ONUR GERÇEKER

4- TALAT ÜRER

51- LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AYŞEN HAMİTOĞLU

2- BEYAZIT SERT

3- SELİM ÖZDEMİR

4- MEHMET ÇAMIR

5- HASAN AKKUŞ

6- MEHMET SÜPHAN YAŞAR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA ASI

2- VAHAP BAYSAL

3- AHMET KURKMAZ

4- HAFİZE AKKUŞ

5- ADNAN GETİRMEZ

6- ALİ AKIN

7- HASAN HAZIRLAR

8- KEÇE DAĞDELEN

52- LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH.

Muhtarlık Adayları

1- YAŞAR ARACI

2- ETHEM BİNİCİ

3- YUSUF ŞİMŞEK

4- MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEBİHA TODİL

2- FEZİLE AKKOYUN

3- BAKİ ARICI

4- MEHMET ALİ ATICI

5- HÜSEYİN MAZI

6- RAŞİT SÖZALP

7- ALİ AYNACI

8- ŞABAN DAĞA

9- ECEVİT BUĞDAY

10- MEHMET MAHMUT AŞKAROĞLU

11- KEMAL AKSU

12- İSMAİL ULAŞ

13- MUSTAFA DENİZGEZEN

14- AHMET HARBELİOĞLU

15- FADIL SÜTÇÜLER

BELEDİYELER

1- BEYARMUDU BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

1- İLKER EDİP (UBP Adayı)

2- SADIK TUVER (CTP Adayı)

3- GÜRAY KAFA (BAĞIMSIZ)

4- BÜLENT BEBEK (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- SERTAÇ ÇİFTCİ (DP Adayı)

2- TEZCAN AKAY GİRİTLİ (DP Adayı)

3- GÜLSÜM ATALAY HAYDAROĞULLARI (DP Adayı)

4- METUN ERSALAN (DP Adayı)

5- ŞENGÜL ŞARKICI ÖZŞEN (DP Adayı)

6- LALE ÖĞER (DP Adayı)

7- DÖNDÜ ZARARSIZ (DP Adayı)

8- TOLGA ARSLANOĞLU (DP Adayı)

1- MÜRİVET YÜCETÜRK (UBP Adayı)

2- BAYRAM TOPRAK (UBP Adayı)

3- BENEK ARSUNLAR (UBP Adayı)

4- HASAN YAHYA (UBP Adayı)

5- AHMET ZORT (UBP Adayı)

6- MUSTAFA DOSTBİLEN (UBP Adayı)

7- MUSTAFA KAĞANSOY (UBP Adayı)

8- AYŞE KAFA MENTEŞOĞULLARI (UBP Adayı)

1- YUSUF KELEŞ (YDP Adayı)

2- ŞEVVAL ÖZTÜRK (YDP Adayı)

3- EBRU DÖLEK (YDP Adayı)

4- NAİME ALAŞAHİN (YDP Adayı)

5- FATMA SALMAN (YDP Adayı)

6- ADNAN AMASYALI (YDP Adayı)

7- SÜLEYMAN DURAN (YDP Adayı)

8- ALİ KOŞAR (YDP Adayı)

2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- ERDAL ÖZCENK (UBP Adayı)

2- SÜLEYMAN ULUÇAY (CTP Adayı)

3- UMUT KADI (TDP Adayı)

4- SALİH OKTAY (BAĞIMSIZ)

5- HABİBE ÇETİN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- MİNE KARACA (CTP Adayı)

2- ARZU ABİÇ (CTP Adayı)

3- RAMADAN KÜÇÜKSU (CTP Adayı)

4- VELİ TEPE (CTP Adayı)

5- UFUK UMAY (CTP Adayı)

6- ELHAMİYE TANKI FETHİ (CTP Adayı)

7- HÜSEYİN MANİK (CTP Adayı)

8- ÖZKAN OZA (CTP Adayı)

9- HÜSEYİN ARANIR (CTP Adayı)

10- HALİDE DALOKAY (CTP Adayı)

11- EMİR ERDİNÇ AYBENK (CTP Adayı)

12- YİĞİT DOĞRUÖZ (CTP Adayı)

13- MÜGE EVRAM (CTP Adayı)

14- ERHUN ŞAHALİ (CTP Adayı)

15- MEHMET İNCE (CTP Adayı)

16- MERYEM UYGAR (CTP Adayı)

17- MUSTAFA KIRALP (CTP Adayı)

18- SAFFET MEHMETALİOĞULLARI (CTP Adayı)

1- HAKAN BORATAŞ (DP Adayı)

2- HASAN ARSLAN (DP Adayı)

3- KASIM GÜLEK ULUÇAYLI (DP Adayı)

4- AYBEN KARADENİZ (DP Adayı)

5- İZLEM AYPAR (DP Adayı)

6- BERNA EKŞİCİ (DP Adayı)

7- ALİ KÜÇÜK (DP Adayı)

8- ERTAÇ ERDOĞAN (DP Adayı)

9- AHMET DEMİREL (DP Adayı)

10- SİNEM GÜZELGÖZ (DP Adayı)

11- ŞÜKRAN ERTAŞ (DP Adayı)

12- TAŞKIN ATAOĞLU (DP Adayı)

13- YÜKSEL ÖZEN (DP Adayı)

14- ABDULLAH KESKİNEL (DP Adayı)

15- BURÇİN YİĞİTBAŞ (DP Adayı)

16- HALİL DOĞAN (DP Adayı)

17- HASAN CANER (DP Adayı)

18- YENER YILDIZ (DP Adayı)

1- TOLGA ÖZÇELİK (HP Adayı)

2- HÜLYA KARAALİ (HP Adayı)

3- İSMAİL KIZILŞAHİN (HP Adayı)

4- EBRU SÖNMEZ (HP Adayı)

5- OĞUZHAN ABİ (HP Adayı)

6- İSMAİL GÖRÜR (HP Adayı)

7- ZEKİ ÖZGÜRKANLILAR (HP Adayı)

8- İNCİ AVCI (HP Adayı)

9- NAZMİYE ELÇİN ERBAY (HP Adayı)

10- DİLRUBA ESENGİN (HP Adayı)

11- MEHMET FAHRİ UYGUR (HP Adayı)

12- CELAL SESLİ (HP Adayı)

13- BURÇİN ERDEM (HP Adayı)

14- ERSAN BOYBEY (HP Adayı)

15- KENAN AKYALÇIN (HP Adayı)

16- KAĞAN BEKTAŞ (HP Adayı)

17- CAHİT FEVZİ BAĞIGÜZEL (HP Adayı)

18- NİGAR ABU HAWILA (HP Adayı)

1- ECE BALCI (TDP Adayı)

2- İLYAS YAĞLI (TDP Adayı)

3- OLGU TANSUĞ (TDP Adayı)

4- FATOŞ GÜL (TDP Adayı)

5- ASİYE BEYAZ (TDP Adayı)

6- CEYDA PÜSKÜLLÜ (TDP Adayı)

7- SEYİT SOYDAN CAMBAZOĞULLARI (TDP Adayı)

8- ŞENEL SERTDEMİR (TDP Adayı)

9- METİN İSMET PEKRİ (TDP Adayı)

10- MAHİR DEMİR (TDP Adayı)

11- EMİR GENÇ (TDP Adayı)

12- YÜCER YÜRÜK (TDP Adayı)

13- MUSTAFA NOYAN (TDP Adayı)

14- AHMET HÜSEYİN (TDP Adayı)

15- ALİ ÖZALTIN (TDP Adayı)

16- HÜSEYİN SERTAP TUĞCAN (TDP Adayı)

17- AYŞE KIZILATEŞ (TDP Adayı)

18- ONUR İÇTEN (TDP Adayı)

1- TURGUT YENAĞRALI (UBP Adayı)

2- ALPAY TEBELLEŞOL (UBP Adayı)

3- YEŞİM ÜNSALAN SEFER (UBP Adayı)

4- AYŞE DEMİR (UBP Adayı)

5- İBRAHİM KÖROĞLU (UBP Adayı)

6- AYGÜL BENZİNCİOĞLU (UBP Adayı)

7- AYŞE BASRİ (UBP Adayı)

8- MEHMET EKŞİCİ (UBP Adayı)

9- CEM YABABA (UBP Adayı)

10- GÜREL SEVEREN (UBP Adayı)

11- ÖZERK RAİF (UBP Adayı)

12- AHMET ÖZTENAY (UBP Adayı)

13- ÖZGÜR DEDEOĞLU (UBP Adayı)

14- AHMET DOĞAN (UBP Adayı)

15- ÇİĞSE SEYMEN (UBP Adayı)

16- BENEK ÇAĞAKANLI (UBP Adayı)

17- TOLGA YAVUZ (UBP Adayı)

18- YENAL GARABLİ (UBP Adayı)

1- AYDOĞAN YILMAZ (YDP Adayı)

2- TAMER KARAKAŞLI (YDP Adayı)

3- GÜLHAN İBİLİ (YDP Adayı)

4- HATİCE SEÇKİN (YDP Adayı)

5- ORHAN ÖZER (YDP Adayı)

6- YUSUF SAVRAN (YDP Adayı)

7- MELİKA PERVER (YDP Adayı)

8- CAFER KOÇAK (YDP Adayı)

9- MEHMET SOLMAZ (YDP Adayı)

10- İLTER ÖMEROĞLU (YDP Adayı)

11- ŞÜKRÜ DEMİRBAŞ (YDP Adayı)

12- MAHMUT COŞKUN (YDP Adayı)

13- ALİ CENK AKAY (YDP Adayı)

14- MEHMET UYSAL (YDP Adayı)

15- EMİNE ÖZEL (YDP Adayı)

16- ENGİN TOLUNGÜÇ (YDP Adayı)

17- YETER ESİM (YDP Adayı)

18- ÖZLEM YAKIŞTIR (YDP Adayı)

3- GEÇİTKALE-SERDARLI BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- HALİL KASIM (UBP Adayı)

2- HASAN ÖZTAŞ (CTP Adayı)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- AYFER ESENDAĞ (CTP Adayı)

2- SALİH RUSO (CTP Adayı)

3- ÇİĞDEM DEMİRPENÇE (CTP Adayı)

4- EMİN SOYAL (CTP Adayı)

5- NEZAKET ŞAHİNSOY (CTP Adayı)

6- TAYGUN HACIARİF (CTP Adayı)

7- ELÇİN HACIARİF (CTP Adayı)

8- TOLGA KASAP (CTP Adayı)

9- MUSTAFA SEVİNÇ (CTP Adayı)

10- AHMET KADI (CTP Adayı)

1- MİKAİL CANKURT (DP Adayı)

2- İLHAN BAYARDURSUN (DP Adayı)

3- MEHMET SALİH HAVALI (DP Adayı)

4- SEDAT YAMAN (DP Adayı)

5- FERİHA YELDA KULLE (DP Adayı)

6- HABİB ÇAKMAKÇI (DP Adayı)

7- SAFA ŞENGÜL (DP Adayı)

8- MEHTAP KADI (DP Adayı)

9- İSMAHAN YORGANCI (DP Adayı)

10- CEMALİ İNCE (DP Adayı)

1- AHMET ŞAH (TDP Adayı)

2- İBRAHİM SÖNMEZLER (TDP Adayı)

3- ZEYNEP AKÇAGİL (TDP Adayı)

4- BAKİYE LORD (TDP Adayı)

5- ŞAZİYE DAĞAŞAN (TDP Adayı)

6- CEMAL KIRCALI (TDP Adayı)

7- FIRAT BÜYÜKSOY (TDP Adayı)

8- ŞAKİR ERCÜMENT (TDP Adayı)

9- AHMET KASIM (TDP Adayı)

10- MÜCAHİT KARATOSUN (TDP Adayı)

1- HASAN PAKSOY (UBP Adayı)

2- İZZET KÜÇÜKOĞLU (UBP Adayı)

3- TAYFUN BİLLÜROĞLU (UBP Adayı)

4- ZİLFİ AFŞİN ÖLMEZ (UBP Adayı)

5- HABİB YILDIRIMLAR (UBP Adayı)

6- NURCAN DEMİRAY (UBP Adayı)

7- ALİYE BİLAL (UBP Adayı)

8- ALİ BARKUT (UBP Adayı)

9- CEMİL ÇAVUŞ (UBP Adayı)

10- MUSTAFA ŞENGÜLER (UBP Adayı)

4- MESARYA BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- KÜRŞAT ÖZER (UBP Adayı)

2- AHMET LATİF (CTP Adayı)

3- EYLEM DOLMACI NALCIOĞLU (BAĞIMSIZ)

4- HASAN ADAHAN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- ÖMER PALA (CTP Adayı)

2- AHMET TAŞER (CTP Adayı)

3- NAZLI DALGIÇLAR ILGAN (CTP Adayı)

4- MERTAN ÖZER (CTP Adayı)

5- ALİ YAZGI (CTP Adayı)

6- İRFAN CAN GÜR (CTP Adayı)

7- EMİNE TOTO (CTP Adayı)

8- SÜMEYYA GÖK (CTP Adayı)

9- CEM KARA (CTP Adayı)

10- HÜSEYİN ÇOKBİLEN (CTP Adayı)

1- İRFAN UZUNOĞLULARI (DP Adayı)

2- ÇETİN ŞAHAN (DP Adayı)

3- GÜLAY ÇAYLAR (DP Adayı)

4- HANİFE MENTEŞ (DP Adayı)

5- TURGUT AKTAŞ (DP Adayı)

6- NURİYE KARAOĞLAN (DP Adayı)

7- YAHYA ŞENGÜL (DP Adayı)

8- CUMA ALİ ÖZOĞUL (DP Adayı)

9- YUSUF KESKİNEL (DP Adayı)

10- HALUK SÖNMEZ (DP Adayı)

1- KERZİBAN AFACAN (UBP Adayı)

2- İBRAHİM AKTUNA (UBP Adayı)

3- SELCAN ORUÇ (UBP Adayı)

4- KEMAL ÖZUĞURLU (UBP Adayı)

5- RİZA GİRGİN (UBP Adayı)

6- İBRAHİM TUĞAÇ (UBP Adayı)

7- FERHAT ŞENGÜL (UBP Adayı)

8- MURAT TÜTÜNCÜOĞLULARI (UBP Adayı)

9- SERAP ŞİMŞEK GÜZEL (UBP Adayı)

10- TAHİR TEHDİT (UBP Adayı)

5- TATLISU BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- AHMET HAYRİ ORÇAN (DP Adayı)

2- ORHAN BEBEK (BAĞIMSIZ)

3- MEHMET ALİ ÖZDEMİR (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- MUZAFFER AYDIN (DP Adayı)

2- HASAN YAMAN (DP Adayı)

3- SULTAN YALÇIN USTA (DP Adayı)

4- RİFAT ATEŞ (DP Adayı)

5- AYSEL KIZILCANLI (DP Adayı)

6- MEHMET AKKAYA (DP Adayı)

1- GÜLDEREN AKTUNA (UBP Adayı)

2- YILDIRAY GÜRCEN (UBP Adayı)

3- EVREN YILMAZ (UBP Adayı)

4- DURMUŞ ALİ KILINÇ (UBP Adayı)

5- MEHMET YILDIZ (UBP Adayı)

6- ÖZLEM ELCİL CİNTOSUN (UBP Adayı)

1- GÜLLÜ YAVŞAN (YDP Adayı)

2- HASAN GÖK (YDP Adayı)

3- İSRAFİL VAYVAYLI (YDP Adayı)

4- MİTHAT KANTÜRK (YDP Adayı)

5- SİMGE BAHAR (YDP Adayı)

6- İBRAHİM ATEŞ (YDP Adayı)

6- YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- ŞİFA ÇOLAKOĞLU (CTP Adayı)

2- MUSTAFA ZURNACILAR (BAĞIMSIZ)

3- KATİP DEMİR (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- ÖZCAN ÖZDEMİR (CTP Adayı)

2- BURHAN ÖZDEMİRCİLER (CTP Adayı)

3- İSMAİL GÜRSOY (CTP Adayı)

4- HALUK AĞA (CTP Adayı)

5- YAŞAR SENSEV (CTP Adayı)

6- SELÇUK GÖKBAYRAK (CTP Adayı)

7- KORAY DİRAN (CTP Adayı)

8- ESEN BEYKÖYLÜ (CTP Adayı)

9- HALE AYBEY BEYAZ (CTP Adayı)

10- AHENK YILGIN DAMGACI (CTP Adayı)

1- GÖKTUĞ KONCA (DP Adayı)

2- MUHAMMET KARGI (DP Adayı)

3- ATALAY TALAYKURT (DP Adayı)

4- AYŞE ÖZTÜRK (DP Adayı)

5- AKIN ALTUNTAŞ (DP Adayı)

6- MEHMET ODACI (DP Adayı)

7- ŞERMİN KASAP (DP Adayı)

8- ŞERİFE DÖNMEZ (DP Adayı)

9- ERTUĞRUL EKER (DP Adayı)

10- SEÇKİN AKALIN (DP Adayı)

1- ERŞEN UMMANEL (HP Adayı)

2- RAŞİT ERCEN (HP Adayı)

3- MEHMET TOKDEMİR (HP Adayı)

4- İSMAİL MENEVİLLİ (HP Adayı)

5- AYNUR BAĞIGÜZEL (HP Adayı)

6- HASAN İZKAN (HP Adayı)

7- YUSUF KEMER (HP Adayı)

8- EMİN ŞEKER (HP Adayı)

9- HANİFE DEMİRÖZ (HP Adayı)

10- HAVVA GÖKER (HP Adayı)

1- MUHARREM KUŞAF (UBP Adayı)

2- PINAR ÜZÜM (UBP Adayı)

3- AHMET HAFİYE (UBP Adayı)

4- SULTAN KARAŞAHİN (UBP Adayı)

5- GÖRAL YILDIZÇOBAN (UBP Adayı)

6- HALİL ERDOĞUŞ (UBP Adayı)

7- HATİCE DOYGUNDAĞ ASLIER (UBP Adayı)

8- OSMAN UĞUR (UBP Adayı)

9- SALİH RUSO (UBP Adayı)

10- HALDUN DOLU (UBP Adayı)

1- SERVER DÜZENLİ (YDP Adayı)

2- SEZGİN UÇAR (YDP Adayı)

3- ÜZEYİR BORAN (YDP Adayı)

4- FATMA TURGUT (YDP Adayı)

5- YASİN ŞİMŞEK (YDP Adayı)

6- ALİ BAKIR (YDP Adayı)

7- PERİHAN AKTAŞ (YDP Adayı)

8- SEVGİ GÜNEŞ (YDP Adayı)

9- VELİ ARKIN (YDP Adayı)

10- NACİ DÜZENLİ (YDP Adayı)

1- MEHMET KARAKAŞ (BAĞIMSIZ)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- PİLE

Muhtarlık Adayları

1- VEYSAL GÜDEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AYŞE ERMETAL PAŞA

2- HASAN KARAGÖZLÜ

3- HASAN SAVAŞ SAKALLI

4- TÜRKAY ERÇIKA

2- BEYARMUDU - BEYARMUDU

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA TAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEVİLAY KASAPOĞLU

2- MEHMET KELEŞZADE

3- HÜSEYİN TANER

4- İSMAİL LORD

3- BEYARMUDU - ÇAYÖNÜ

Muhtarlık Adayları

1- MURAT FINDIK

2- HALİL ERSALAN

3- CAFER BAYIR

4- FERDİ AMASYALI

5- HATAY BOLAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERKAN ALICI

2- MUSA YILDIRIM

3- KADER ÇAYÖNÜ

4- ZERİN ŞEKER

5- İBRAHİM ŞAHAN

6- BEHİÇ ÜNERDİ

4- BEYARMUDU - GÜVERCİNLİK Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN ÜNAL

2- SALAHATTİN ŞAFAK

3- BURHAN TOPUZ

4- RAMAZAN SALMAN

5- SAİM KARA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HÜSEYİN ÇİL

2- TOLGAHAN EKER

3- ADEM KAVUŞ

4- MUSA AKİ

5- AHMET ÇİL

6- TUĞBA BİTEN

7- GÜL ÇAĞMEL

8- TACETTİN ÇİL

9- HAMİT DEMİR

5- BEYARMUDU - İNCİRLİ Muhtarlık Adayları

1- MUHAMMET MUSTAFA YEŞİLLEME

2- HÜSEYİN SERTCE

3- BEKİR SAYAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GÜLSEREN METNİ YAVUZ

2- ATAY AKSULU

3- RAİF DOSTBİLEN

4- PEMBE KIZILOKGİL

5- KEMAL MAROTLU

6- ABDULLAH YILMAZ

7- SÜLEYMAN BAYCANLI

8- ARİF AKSULU

9- AHMET HALKSEVEN

6- BEYARMUDU - KÖPRÜLÜ

Muhtarlık Adayları

1- TURGAY ALIKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- KENAN GİRİTLİ

2- HALİL ŞAHİNTEPE

3- HÜSEYİN KADİR KARAMULLA

4- YILMAZ GÖKBULUT

7- BEYARMUDU - TÜRKMENKÖY

Muhtarlık Adayları

1- AYŞE KOROL

2- AHMET BATIHAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BAYRAM DERECİ

2- ERTAN KÜLAHLILAR

3- MUSA KIZILŞAHİN

4- HALİL GAZELCİ

5- KADİR TAVUKCU

8- GAZİMAĞUSA - ANADOLU MAH.

Muhtarlık Adayları

1- FİSUN ATEŞ

2- ALİ BURUK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ABDULLAH YÜĞLÜK

2- GÜRKAN GÜDER

3- SAFİYE AYTEKİN

4- SAMET GÜRBÜZ

5- FATİH YAPAR

6- ERDOĞAN GÖREN

9- GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ÖZGER ERSEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET HANDAN

2- SEVİL ERSEN

3- HAKAN BAYRAKTAR

4- ERGÜN GÖRSOY

10- GAZİMAĞUSA - CANBULAT MAH.

Muhtarlık Adayları

1- METİN DELİDENİZ

2- ALKAN ALTIOK

3- SÖNMEZ KARAKULLE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEZER DELİDENİZ

2- AZİZ KAVAZ

3- OZAN HAKANSOY

4- İBRAHİM GEDİK

5- SÜLEYMAN DURAKLI

6- HAKAN SÖNMEZ

11- GAZİMAĞUSA - ÇANAKKALE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ABBAS MENDELİ

2- FEHİME ÖZTİNEN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NEZİF ELYELİ

2- SEVİM ÖMEROĞLU

3- İBRAHİM ÖZTİNEN

4- MÜSTEYDE İYİCAN

5- VEHBİ KABAK

6- BEHZAT DEMİRTAŞ

7- MEHMET GÜDER

8- ÖMER ALKAN

12- GAZİMAĞUSA - DUMLUPINAR MAH.

Muhtarlık Adayları

1- NEJLA TOPCU

2- İMER ÇAVUŞOĞLU

3- ALİ DANA

4- İSMAİL AYCAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NURİ DOĞRU

2- GÖKŞEN GÜNEŞ

3- GÜLTEN ÖZTENAY

4- EŞREF KESKEN

5- DOĞAN BAHÇELİOĞLU

6- SÜLEYMAN CANATAN

7- AHMET AYDINSOY

8- İSMAİL GÜNEŞ YURTTANIR

13- GAZİMAĞUSA - HARİKA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HALİL BALKANLI

2- CEMALEDDİN BALKANLI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET ŞEN

2- MUSTAFA DUDU

3- ALİ DOĞAN

4- ÖZLEM KÜPELİ

5- MURAT KARATAŞ

6- ALİ ALTIN

7- HASAN KARAMAN

8- HANİFİ ÇAPUK

14- GAZİMAĞUSA - KARAKOL MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SALİH BİLGİNERLER

2- TAMER TUNÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İRFAN KORCAN

2- AURICA BİLGİNERLER

3- MEHMET ALİ GÜNDOĞDU

4- İBRAHİM HALİL ÖZTÜRK

5- LETİFE TUNÇ

6- ALİ DENİZER

7- MUSTAFA GÖKÇEN

15- GAZİMAĞUSA - LALA MUSTAFAPAŞA MAH

Muhtarlık Adayları

1- TUNCAY YAHYAOĞLU

2- BURAK ŞARKICI

3- SEYDALİ HAKSEVER

4- ÖZKAN KAFAOĞLU İhtiyar

Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA BORAZANCI

2- LEYLA SAĞBİLEK

3- VEDAT DOĞACAN

4- ÖZKAN DEREBEY

5- GÜLEL ÖZKIRAÇ

6- TOLGA BİLİNÇLİ

7- SADİ SADETTİN ÖZKALAN

16- GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA

Muhtarlık Adayları

1- ERKİN ŞAFAKLI

2- BURAN DİRENSOY

3- HAKKI ÇELEBİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BEHÇET HARMANCIOĞLU

2- EMİRALİ ÖZGEM

3- HASAN YELKANAT

4- BÜLENT DİRENSOY

5- SALİH ESENER

6- UĞUR BEYAZ

17- GAZİMAĞUSA - NAMIK KEMAL MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN AKTUNÇ

2- OĞUZHAN KARABULUT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HAKKI ALTINTAŞ

2- SELDA ALTINTAŞ

3- AYŞE TERAN

4- ZÜLFİYE KUTGÜN

18- GAZİMAĞUSA - PERTEVPAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ADNAN AKBAŞ

2- HİDAYET UYSAL

3- SÜLEYMAN KOÇAK

4- SONER DURMAZ

5- MEHMET KARAYILAN

6- ZÜHAL ALTINIŞIK

7- ADİL KAÇMAZ

8- RECEP ŞAHAN

9- EYUP KARADAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RAHMİ SOLMAZ

2- AHMET KEMAL YAZLIK

3- TUĞBA SEYHAN

4- GÜRKAN ABAT

5- LEYLA GÜZEL

6- ARZU YAZLIK EŞİN

7- UMUR ÖZTEMUR

8- MEHMET ŞERİF KILIÇ

9- ERDİNÇ ELMASTAŞ

10- HAKAN YILDIRIM

11- KENAN KARABOĞA

12- RAHİME KÜÇÜK

19- GAZİMAĞUSA - PİYALE PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- KADİR UÇAR

2- RIFAT SEVİNDİK

3- MURAT İŞLEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EYÜPHAN SUBATAN

2- MUSTAFA DOĞAN

3- CEMAL ÖZKUYUCU

4- ALİ ÖZGEN

5- MUSTAFA YÜCEL

6- FADİLE DEMİR

7- MİHRİBAN TAT

8- UFUK AKKUŞ

20- GAZİMAĞUSA - SAKARYA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA SARP

2- AHMET SÖNMEZ

3- NURCAN ŞEKER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ZERİN SARP

2- AKAY TORAN

3- AHMET EFECAN

4- MEHMET ERMES

5- İSMAİL TÜRKER

6- HÜSEYİN KİLİLİ

7- ZÜLAL ÖZFEVZİ

8- SERHAT KİRİŞ

21- GAZİMAĞUSA - SURİÇİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- NEVİN FENERCİOĞLU

2- RAİF LAMA

3- ÖZALPER KÖROĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SÜREYYA OKTAY

2- ADİLE SİMİTCİOĞLU

3- BİRGEN NUR

4- HASAN ÖZARI

5- AHMET KURBAN

6- ALİ ÇELİK

7- ÖMER FARUK ERYILMAZ

8- KIYMET LAMA

9- SÜLEYMAN SARITAN

10- MURAT ATAKERLER

11- FİKRİ KÖROĞLU

22- GAZİMAĞUSA - TUZLA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- İBRAHİM UMAY

2- ZEKİ TAÇSOY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ÖMER ALKAN

2- FATMA İLKİN BOMBOZ

3- CEM TÜREN

4- SİMAY ALKAN

5- KORHAN KORTAÇ

6- OLGUN İMSALER

23- GAZİMAĞUSA - ZAFER MAH.

Muhtarlık Adayları

1- BURHAN KARA

2- ALİ YEŞİL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SERDAL ÇİN

2- AHMET HELLAÇ

3- OSMAN ŞEKER

4- GÖKHAN YAZLIK

5- ERDAL YILMAZ

24- GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇAMLICA

Muhtarlık Adayları

1- HALİL DAĞSEVENLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HALİDE DAĞSEVENLER

2- HATİCE DAĞSEVENLER

3- MEHMET PAKSOY

4- MEHMET KIRCALI

25- GEÇİTKALE-SERDARLI - ÇINARLI

Muhtarlık Adayları

1- SAMİ BAŞKAN

2- SERKAN P0YRAZLI İhtiyar

Heyeti Üyeliği Adayları

1- HATİCE SOYBİR GÜLALİ

2- ÖZLEM BAŞKAN

3- GÜLALİ OLTAN

4- LATİF ERAKSAN

5- HALİL EMİRALİOĞLU

26- GEÇİTKALE-SERDARLI - ERGENEKON

Muhtarlık Adayları

1- ÖZGÜR TEPELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET TÜRKEŞ KANDIR

2- SÜLEYMAN KUTLU

3- BARIŞ SEMAAY

4- MUSTAFA KANDIR

27- GEÇİTKALE-SERDARLI - GEÇİTKALE Muhtarlık Adayları

1- HÜSNÜ BEZİRGANOĞLU

2- OĞUZ GÜÇERİ

3- SÜLEYMAN KAMBUROĞLU

4- MEHMET HACIÖMER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ SUNAL

2- HANDE GÜVEN

3- YELDA ŞAHİNSOY

4- HÜSEYİN ÇOBANOĞLU

28- GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖNENDERE

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA BOSTANCIOĞULLARI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CANAN ÇORBA

2- İSMAİL KULLE

3- AYSUN ÖYÇÜM

4- İSMET PAŞA PEHLİVAN

29- GEÇİTKALE-SERDARLI - GÖRNEÇ

Muhtarlık Adayları

1- NEVZAT AKÇAGİL

2- MEHMET ŞAH

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CÜNEYT OYLUM

2- ECEVİT ŞAH

3- NEVZAT GÜLSEV

4- ZİYA MARAŞLI

5- HASAN BİLAL

6- HÜSEYİN İNCE

7- CANEV İNCE

8- ÖZGÜN İNCE

30- GEÇİTKALE-SERDARLI - KURUDERE

Muhtarlık Adayları

1- SELÇUK BAYSAL

2- BÜLENT ŞENGÜL

3- CENGİZ ABAY

4- SADIK TOKLU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- KAMİL TOKLU

2- ERHAN ARAZ

3- ADEM ÖLMEZ

4- MUSTAFA ŞENGÜL

5- HALE BAYSAL

6- HÜSEYİN TAŞTEKİN

7- SAİM ŞENGÜL

8- HÜSEYİN ÖLMEZ

9- LEVENT DEMİROK

10- MARIA KUTLUEL

31- GEÇİTKALE-SERDARLI - MALLIDAĞ Muhtarlık Adayları

1- AHMET BASRİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AYSU BASRİ KOMİLİLER

2- TENGÜL BASRİ

32- GEÇİTKALE-SERDARLI - NERGİSLİ Muhtarlık Adayları

1- OKAN HELVACI

2- KAŞİF KUSETOĞULLARI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GENCEL BARBAROS

2- KAŞİF KUSETOĞULLARI

3- HALİL ADA

4- PERVİN UZUN

5- SEZAR GIRAÇ

33- GEÇİTKALE-SERDARLI - PINARLI

Muhtarlık Adayları

1- GÜNER KIRGIZ

2- AHMET ARDAĞAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NECDET BULUT

2- ENGİN ÇAĞMAN

3- FESİH SEYİTOĞLU

4- İDRİS BAYRAMOĞULLARI

5- MUSTAFA TOKALI

6- MUSTAFA KANTEPER

7- LETİFE ARDAĞAN

8- HULİSİ KILIÇ

34- GEÇİTKALE-SERDARLI - SERDARLI

Muhtarlık Adayları

1- AHMET SERDAR

2- MEHMET YORGANCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GÜLTEN ÖZDİRENÇ

2- FERUDUN ÇORBA

3- AYŞE AHMETOĞLU

4- CEYLAN KORKMAZCAN

5- BEKİR KILINÇ

6- AHMET MULLA

7- ASYA ALSANCAK

8- SALİH KANARYA

35- GEÇİTKALE-SERDARLI - SÜTLÜCE

Muhtarlık Adayları

1- ALİ EREN

2- SAVAŞ KAVAZ

3- HÜSEYİN KAPTAN

4- HÜSEYİN MEAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİH KAPTAN

2- HÜSEYİN AKSU

3- SOYKAN ÇALTINOĞLU

4- HALİL HAŞİM

36- GEÇİTKALE-SERDARLI - TİRMEN Muhtarlık Adayları

1- FIRAT YILDIRIMLAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YUSUF CAN YILDIRIMLAR

2- AYHAN BAYANDURSUN

3- AHMET SAĞIR

4- BÜLENT ERİK

37- GEÇİTKALE-SERDARLI - ULUKIŞLA Muhtarlık Adayları

1- AYNUR İŞ

2- ERDAL ÖZATA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EŞE KARAOĞLAN

2- SEHER AKYIL

3- SELVER CANKURT

4- HASAN YEŞİLADA EROL

5- SALİM DAYANIK

6- ATAKAN ÇAĞLAR

7- NECMİ FİDAN

8- HALİL AKYIL

38- GEÇİTKALE-SERDARLI - YAMAÇKÖY

Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL TÜRK

2- AHMET TOPRAK

3- DURALİ TOPRAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİHA TOPRAK

2- ÜMİT TOPRAK

3- ENVER TOPRAK

39- MESARYA - AKDOĞAN Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL KOZANOĞLU

2- EMİNE KORKMAZEL

3- EJMEN TOPBAŞ AVCI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALPAY LİMAN

2- GÜLİN ÖZYANAK

3- ALİYE AKTAŞ

4- MUSTAFA YÜCELEN

5- NEVBER AKINDERE

6- ÖZLEM AKTUNA

7- NİLGÜN AĞDAÇ

40- MESARYA - ASLANKÖY

Muhtarlık Adayları

1- ÖZEN DENİZALP

2- ADİL ONALT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RAŞİT KESKİNKAYA

2- İNCİ GÜÇKAN

3- ÇETİN İLMAN

4- TEVFİK İLMAN

41- MESARYA - DÖRTYOL

Muhtarlık Adayları

1- SALİH EREL

2- İSMAİL YİĞİT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İSMAİL ALPARSLAN

2- SULTAN EREL

3- RAMAZAN PAYAS

4- AHMET BEYDİLLİ

5- GÜLHAN GÖK

6- MESUT KARATOSUN

7- BAHADIR BUCAK

8- SALİH ŞENER

42- MESARYA - İNÖNÜ Muhtarlık Adayları

1- ÖMER DEBRELİ

2- MEHMET DEBRELİ

3- MEHMET ALİ BAREKE

4- ÖMER EFENDİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EROL MİRALAY

2- DİNÇER EFENDİ

3- HASAN HÜSEYİN SUNİSİOĞLULARI

4- İLTER EFENDİ

5- BÜLENT ÖZYÜREKLİLER

6- HALİL İBRAHİM BOMBOZ

7- ONUR BOZCAN

8- HÜSEYİN PAŞA

43- MESARYA - KORKUTELİ Muhtarlık Adayları

1- FETTAH KARAKUZU

2- MAHİR GÖKÇE ABİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET ACU

2- MURAT CİLDAN

3- ERDOĞAN ACU

4- NİHAT BEBEK

5- BAHRİ KARAKUŞ

6- TESLİME NADIÇ

44- MESARYA - PAŞAKÖY Muhtarlık Adayları

1- SONAT ÖZER

2- ALİ GÖKTÜRK

3- AHMET DAL

4- MEDİHA TEHDİT SAVOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERCAN ŞENGÜL

2- HALİL EROL

3- LÜTFİYE İÇEN

4- FUAT TAHHUŞOĞLU

5- HÜSEYİN BALLI

6- DOĞAN BALLI

7- GÖKAY DUMANLI

8- YILMAZ EZER

9- KEMAL KALKANER

45- MESARYA - TURUNÇLU

Muhtarlık Adayları

1- SEVİL GÜLER

2- HÜSEYİN SAMANCIOĞLU

3- ECEVİT ÇELİKESMER İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EMİNE SÖNMEZ

2- YELİZ YAZGI

3- MÜSTEYDE YEŞİLBAŞ

4- ELİF BARDAKKO KASABOĞLU

5- AYŞE KORKUSUZ

6- ALİ SAMANCIOĞLU

7- KEMAL İNÖNÜLÜ

8- SERPİL SARI

9- AHMET HARPER

46- MESARYA - VADİLİ Muhtarlık Adayları

1- ORHAN ÇİMEN

2- TÜNER ÖKSÜZOĞLU

3- MURAT SAPSIZOĞLU

4- MUSTAFA GÜVEN

5- HAKAN TULU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EREN KOÇAK

2- ALİ GÜRTAÇ

3- ABDULLAH ÇELİK

4- HÜSEYİN TOPAL

5- ASİYE KENANOĞLU

6- AYHAN GÜNGÖR

7- SÜLEYMAN AĞA

47- TATLISU - AKTUNÇ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AHMET ÇELİK

2- RAMAZAN YILDIZ

3- ZEKERİYE YOSMA

4- FATMA TOSUN

5- HAMİT MEHMET YILDIZ

6- ALİ TARSUS

7- ŞENGÜL PALA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HASAN MANGA

2- HÜSEYİN AÇIKGÖZ

3- ELİF ÖZCAN AÇIKGÖZ

4- MEHMET YILDIZ

48- TATLISU - KÜÇÜK ERENKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- BARBAROS MAHMUTOĞLU

2- ÜMÜT KARLANKUŞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RAMAZAN YAVŞAN

2- YILDAN GÜRCEN

3- İBRAHİM AYGÜN

4- ABDULKADİR ÇAVUŞOĞLU

5- ALİ KARLANKUŞ

49- TATLISU - YALI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HASAN TOSUN

2- ORHAN PAMUK

3- MURAT KAVCI

4- LEYLA GÜVENLİER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHTAP KARGI

2- TEMEL LÜTFİ ALTINIŞIK

3- HÜLYA YALÇIN

4- MEHMET ÜREDİ

50- YENİBOĞAZİÇİ - AKOVA

Muhtarlık Adayları

1- OSMAN ŞİNGİRLİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HALİL ÖZÇOBAN

2- HAVVA AKİL CELME

3- MEHMET KISTI

4- ZEHRA ŞİNGİRLİ

51- YENİBOĞAZİÇİ - ALANİÇİ Muhtarlık Adayları

1- CEMAL YILDIZ

2- ZÜLFİYE AKAR

3- HASAN NİZAM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EMRAH YAŞKEÇELİ

2- CENNET ŞANVERDİ

3- SALİH DERE

4- DOĞAN GÜNAY

5- ŞEVKİ KAFALI

52- YENİBOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA KAMUZ

2- ÜMİT KOÇERO

3- SAİM AYTÜRK

4- ERTOĞRUL GAZİ

5- HANIM ALMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DURMUŞ ERKANLI

2- SIDIKA ERGAZİ

3- İLKAY ERDOĞUŞ

4- ESAT BIYIKLIGİL

53- YENİBOĞAZİÇİ - ŞEHİTLER Muhtarlık Adayları

1- AYCAN MUHTAROĞLU

2- OLSAN KARABARDAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET EREŞ

2- MEHMET EREŞ

3- GÜNER TAYKAN

4- ERGÜR ÇETİNER

54- YENİBOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ Muhtarlık Adayları

1- NAZİF ONBAŞI YAVUZ

2- SÜLEYMAN DİNLEYİCİ

3- RAHME FAHLIOĞULLARI

4- ABDULLAH ÖZSOY

5- AYDIN ÖZDOĞAÇ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EMİNE KUŞAF

2- ÇİĞDEM ÖZMUSALAR

3- ALİYE YABA

55- YENİBOĞAZİÇİ - YILDIRIM

Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL ÖZBİLEN

2- BÜLENT KOCABAŞOĞLU

3- OSMAN BİRŞEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HÜSEYİN AKİL

2- SONUÇ UZUN

3- ALİ UZUN

4- MEHMET ERBULAK

5- OSMAN CANTAŞ

6- HÜSEYİN BOZKANLI

7- BARAN BİRŞEN

BELEDİYELER

1- ÇATALKÖY-ESENTEPE BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

GİRNE İLÇESİ

1- CEYHUN KIROK (CTP Adayı)

2- HÜSEYİN HÖYÜK (BAĞIMSIZ)

3- AHMET ÖZGÜN (BAĞIMSIZ)

4- CEMAL ERDOĞAN (BAĞIMSIZ)

5- MEHMET HULUSİOĞLU (BAĞIMSIZ)

6- AHMET KARAL (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- SEVGİN YALÇINKAYA (CTP Adayı)

2- BAYRAM ÖZGÜM (CTP Adayı)

3- ARİF SONEL (CTP Adayı)

4- BAŞAK TÜMKAN (CTP Adayı)

5- LEMAN NİHAN PEKGÜLERYÜZ (CTP Adayı)

6- HALİT AĞIRTAŞ (CTP Adayı)

7- SERDA KİM (CTP Adayı)

8- SALAHİ GÜNEY (CTP Adayı)

9- MEHMET NASİBOĞLU (CTP Adayı)

10- SEHER DERECİ (CTP Adayı)

1- OKAN AYGÜN (DP Adayı)

2- MÜNÜFE BEYAZLI (DP Adayı)

3- HACER GÜNEŞ (DP Adayı)

4- LEVENT GÜNALTIN (DP Adayı)

5- ŞAZİYE KARAL (DP Adayı)

6- YAŞAR BARUT (DP Adayı)

7- MUHAMMET ALİ ERDOĞAN (DP Adayı)

8- MUZAFFER BAHAR (DP Adayı)

9- MUSTAFA YAVUZ (DP Adayı)

10- FURKAN ERDOĞAN (DP Adayı)

1- ZEKİ SARAÇ (UBP Adayı)

2- ENGİN ERCENAP (UBP Adayı)

3- HAVVA GÖK AKBAL (UBP Adayı)

4- MUSA ERKANAT (UBP Adayı)

5- SEYMEN DEDE (UBP Adayı)

6- VAHİT SOYTÜRK (UBP Adayı)

7- YEŞİM SAKALLILAR (UBP Adayı)

8- ZÜLEYHA EMEN (UBP Adayı)

9- ALİ ABANOZ (UBP Adayı)

10- DERVİŞ ALBAYRAK (UBP Adayı)

1- İBRAHİM HALİL MALGİR (YDP Adayı)

2- HÜSAME DEMİR (YDP Adayı)

3- ŞERİF YEŞİL (YDP Adayı)

4- FATMA ŞAMLIKAYA (YDP Adayı)

5- SEVİNÇ KARLANKUŞ (YDP Adayı)

6- KERİME TAY (YDP Adayı)

7- OKAN KİBAR (YDP Adayı)

8- ALİCAN KARLANKUŞ (YDP Adayı)

9- KADİR KARAL (YDP Adayı)

10- ENGİN ŞENGÜN (YDP Adayı)

2- DİKMEN BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- NİYAZİ ÖZTÜRK (UBP Adayı)

2- YÜKSEL ÇELEBİ (CTP Adayı)

3- SÜLEYMAN KEMİK (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- FATMA EKDAL (CTP Adayı)

2- SALİH KANAL (CTP Adayı)

3- YAŞAR AYDIN KARACA (CTP Adayı)

4- SAMİ ENGİNDAL (CTP Adayı)

5- SALİH BEŞİKTAŞ (CTP Adayı)

6- ALİ BALBAZ (CTP Adayı)

7- EMİNE YAMANTÜRK (CTP Adayı)

8- AYGEN BARDAKKO (CTP Adayı)

9- OGÜN DİLAVER (CTP Adayı)

10- ERSOY OLKANLI (CTP Adayı)

1- ANIL DURAK (DP Adayı)

2- HÜSEYİN TOPAL (DP Adayı)

3- ÖZDEM DENİZKURDU (DP Adayı)

4- MEHMET SONER MISIRLIOĞLU (DP Adayı)

5- FATMA GÖLER (DP Adayı)

6- KADİM UĞUREL (DP Adayı)

7- MEHMET TÜRKEÜN (DP Adayı)

8- HASAN SOYUTOK (DP Adayı)

9- ALİ HOROZ (DP Adayı)

10- CEMRE AKDAĞ (DP Adayı)

1- OKAN AKMANDOR (UBP Adayı)

2- ÖNDER SEREN MUTSUZLAR (UBP Adayı)

3- MEHMEDALİ TALUĞ (UBP Adayı)

4- ÖMÜR MANGA (UBP Adayı)

5- ZAFER AMCA (UBP Adayı)

6- AHMET SANCAK (UBP Adayı)

7- MEHMET ÖZSEZER (UBP Adayı)

8- HAVVA KOÇ (UBP Adayı)

9- NECATİ MUHTAROĞLU (UBP Adayı)

10- SELVİYE AYDIN (UBP Adayı)

1- BURÇİN ÇANLI (YDP Adayı)

2- AYŞE DİLEK (YDP Adayı)

3- DENİZ SARI (YDP Adayı)

4- KONCE EVRE KILIÇOĞLU (YDP Adayı)

5- AHMET TOPRAK (YDP Adayı)

6- MEHMET YÖRÜ (YDP Adayı)

7- ESMA ŞİRANLI (YDP Adayı)

8- CİHAN AKPINAR (YDP Adayı)

9- FADİME ARIKLI (YDP Adayı)

10- MUZAFFER KÖSELER (YDP Adayı)

3- GİRNE BELEDİYESİ

Başkanlık Adayları

1- OSMAN ZORBA (KSP Adayı)

2- MURAT ŞENKUL (CTP Adayı)

3- ÖZDAL KEREM (BAĞIMSIZ)

4- NİDAİ GÜNGÖRDÜ (BAĞIMSIZ)

5- ZEKİ ÇELER (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- EVREN GÜRTUNÇ (BY Adayı)

2- SELÇUK MANECİOĞLU (BY Adayı)

3- ZİMZER SERTEL (BY Adayı)

4- ENVER TİMUR GÜRZAP (BY Adayı)

5- ZİŞAN CÜRCANİ (BY Adayı)

6- HALİL İBRAHİM KELEŞZADE (BY Adayı)

7- AYŞE KONCA (BY Adayı)

8- GÜNGÖR ACAR (BY Adayı)

9- ŞAZEN SONAT (BY Adayı)

10- HAYDAR DOLMACI (BY Adayı)

11- EMEL KARAGÖZLÜ (BY Adayı)

12- HİLMİ BURUK (BY Adayı)

13- SEVGİ KELEŞ (BY Adayı)

14- İBRAHİM BULUT (BY Adayı)

15- CEBBAR KURTBEY (BY Adayı)

16- AHMET KARAMAN (BY Adayı)

1- BURAK GÜLER

(CTP

Adayı)

2- BAHAR ÇAĞAN

(CTP

Adayı)

3- ÖZLEM KARADENİZ

(CTP

Adayı)

4- HAŞİM YÜCEL

(CTP

Adayı)

5- KANİ ÇAĞLA

(CTP

Adayı)

6- TOLGAY YILMAZ

(CTP

Adayı)

7- SADİ ERDENDOĞ

(CTP

Adayı)

8- NURAY BARKAN

(CTP

Adayı)

9- AYŞE KARALIGİL

(CTP

Adayı)

10- SÜLEYMAN YALIN

(CTP

Adayı)

11- KHALED EL HAJ

(CTP

Adayı)

12- ALİ PİRO

(CTP

Adayı)

13- HALİL OKTUNÇ

(CTP

Adayı)

14- ANIL BAŞARCAN

(CTP

Adayı)

15- BURAK ANILDI

(CTP

Adayı)

16- BENGÜL ENVERGİL

(CTP

Adayı)

1- METE ÜNAL GİRGEN (DP Adayı)

2- ABDURRAHMAN ŞANVERDİ (DP Adayı)

3- ELMAS DURAL (DP Adayı)

4- MEHMET BAYRAM (DP Adayı)

5- TAHİR SOYDAN (DP Adayı)

6- İBRAHİM UÇAK (DP Adayı)

7- ZERRİN UZUN (DP Adayı)

8- SİBEL AÇIKALIN (DP Adayı)

9- HAKAN TİTİZ (DP Adayı)

10- BAHAR IŞIK ÇOBAN (DP Adayı)

11- NEŞE FELLAHOĞLU (DP Adayı)

12- MUSTAFA EMİN ATEŞ (DP Adayı)

13- NACİYE ARAT (DP Adayı)

14- ORHAN BİNGÖL (DP Adayı)

15- DEMET AVCI (DP Adayı)

16- KADER ATEŞ (DP Adayı)

1- DERYA HOCA (HP Adayı)

2- NEŞE ANİBAL (HP Adayı)

3- ÇAĞIN ÇAĞATAY (HP Adayı)

4- İHSAN YALDIZSAL (HP Adayı)

5- BAHAR AKPINAR (HP Adayı)

6- İSMET KAAN İSKENDER (HP Adayı)

7- BAHADIR ÜNLÜ (HP Adayı)

8- ARDA KALFAOĞLU (HP Adayı)

9- MEVLİT GÜL (HP Adayı)

10- ÖZGÜL EZGİN (HP Adayı)

11- YETER İSKENDER (HP Adayı)

12- RAHMİ ÖZKARATAN (HP Adayı)

13- HALİT DUR (HP Adayı)

14- EROL ÇULHA (HP Adayı)

15- MUSTAFA TEKER (HP Adayı)

16- MEHMET ATAŞ (HP Adayı)

1- ÖZER KAAN (TDP Adayı)

2- YAĞMUR ALİYE TERMİYECİ (TDP Adayı)

3- SEVDA MELEK BULUT (TDP Adayı)

4- YILMAZ AVCU (TDP Adayı)

5- SİBEL KARACA (TDP Adayı)

6- ZİYA EGEMEN SENCER (TDP Adayı)

7- TOLGA ATAMER (TDP Adayı)

8- FATİH ÇEVİK (TDP Adayı)

9- MUHAMMET GÖZAY (TDP Adayı)

10- SUAT BAĞSEVEN (TDP Adayı)

11- EBRU YASAL ÖZMEN (TDP Adayı)

12- HALİL DARENDELİ (TDP Adayı)

13- ASIM DEMİRCAN (TDP Adayı)

14- SERAL ÇETİNDAL (TDP Adayı)

15- TEVHİDE ŞENAY ŞEN (TDP Adayı)

16- HÜSEYİN HAKANSOY (TDP Adayı)

1- HÜSEYİN AYRILMAZKARDEŞLER (UBP Adayı)

2- BURCU KARAKAYA (UBP Adayı)

3- ANIL ÜSTÜN (UBP Adayı)

4- PERVİN GÜNEYHAN (UBP Adayı)

5- ALİ TEKTAN (UBP Adayı)

6- ERSİN AYAN (UBP Adayı)

7- FIRAT GÜÇLÜSOY (UBP Adayı)

8- ÖZBEN KALFA (UBP Adayı)

9- ALİ BENLİ (UBP Adayı)

10- SELÇUK ERGENGİL (UBP Adayı)

11- DİLARA AKA (UBP Adayı)

12- MUSTAFA SAĞIR (UBP Adayı)

13- MURAT BORUCU (UBP Adayı)

14- HATİCE AŞIK (UBP Adayı)

15- HAKAN ONURLU (UBP Adayı)

16- SEDEF ÖZZAFER TİLKİ (UBP Adayı)

1- HALİL İREY (YDP Adayı)

2- ÖMER TEKİN (YDP Adayı)

3- MELİHA DENİZER (YDP Adayı)

4- BURAK DOĞUKAN (YDP Adayı)

5- HÜSEYİN KAYIŞKANAT (YDP Adayı)

6- ELİF GÜLCE (YDP Adayı)

7- HÜSEYİN ÇAKIR (YDP Adayı)

8- HÜSEYİN ÜNLÜ (YDP Adayı)

9- AHMET TURAN ALICI (YDP Adayı)

10- HACI MEHMET DOĞAN (YDP Adayı)

11- RECAİ ÇELİK (YDP Adayı)

12- ŞÜKRÜYE TOPRAK (YDP Adayı)

13- ALEV TURAN (YDP Adayı)

14- REYHAN AYDIN (YDP Adayı)

15- ERCAN YILMAZ (YDP Adayı)

16- NECMİ YALÇIN (YDP Adayı)

4- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- EMRE EFENDİ (CTP Adayı)

2- MEHMET YULAF (BAĞIMSIZ)

3- SALAHİ TÜREL UÇKAN (BAĞIMSIZ)

4- FUAT NAMSOY (BAĞIMSIZ)

5- FIRAT ATASER (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- MÜNÜR ÇAĞANAĞA

(CTP

Adayı)

2- MÜRÜDE BEŞOK

(CTP

Adayı)

3- NAZİM ARSLAN

(CTP

Adayı)

4- ADAN RESMİ

(CTP

Adayı)

5- HALİL ERDOĞUŞ

(CTP

Adayı)

6- EDİP BARBAROS

(CTP

Adayı)

7- EMRAH EDİZER

(CTP

Adayı)

8- AYGÜL SERMETOĞLU

(CTP

Adayı)

9- DAĞDOĞAN SADRAZAM

(CTP

Adayı)

10- ZAFER HÜRAY

(CTP

Adayı)

11- AYŞE KAYA

(CTP

Adayı)

12- HALİT ERGÖREN

(CTP

Adayı)

13- HATİCE GÜREL

(CTP

Adayı)

14- AYTEN SAFEL

(CTP

Adayı)

1- REFİK ÇAĞDAŞ (YDP Adayı)

2- ALİ ÇAĞLAYAN (YDP Adayı)

3- SERDAR DUMAN (YDP Adayı)

4- HÜSEYİN FARİS (YDP Adayı)

5- HARUN ATEŞ (YDP Adayı)

6- ASENA TOFTA (YDP Adayı)

7- MEHMET YAVUZ EKMEKÇİ (YDP Adayı)

8- SEVDA KARATAŞ (YDP Adayı)

9- GÜLCAHAN ARIKLI (YDP Adayı)

10- MÜGE GÜNAY (YDP Adayı)

11- ŞENOL TÜRÜT (YDP Adayı)

12- HALİL İBRAHİM ALAT (YDP Adayı)

13- SEDA KURT (YDP Adayı)

14- KEMAL BAYRAKTAR (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- ÇATALKÖY-ESENTEPE - ARAPKÖY

Muhtarlık Adayları

1- MEHMET SAKALLILAR

2- TUNCAY BALKAYA

3- ALİ AVCISOYU

4- BİRSEN TÜFEKÇİ

5- MUHAMMED KURTOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GÖKHAN GÜNEY

2- HALİL YILDIRIM

3- MEHMET SALİH KÜRTOĞLU

4- FATMA ERSOY

5- CEVDET TOMBUL

6- SALİH KARABULUT

7- ABDURRAHMAN SÜNBÜL

2- ÇATALKÖY-ESENTEPE - BAHÇELİ Muhtarlık Adayları

1- İLYAS BULUT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT ŞENGÜN

2- EYÜP ŞENGÜN

3- SONER SOYTÜRK

4- HÜSEYİN AYGÜN

3- ÇATALKÖY-ESENTEPE - BEŞPARMAK Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN GÜNALTIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HÜSEYİN ÇETİNKAYA

2- CİHAN GÜNALTIN

3- HANIM GÜNALTIN SÜNNETÇİOĞLU

4- AHMET ÖZTEKİN

4- ÇATALKÖY-ESENTEPE - ÇATALKÖY

Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN AKIŞ

2- MEHMET ONAT

3- YUSUF SİPAHİ

4- MEHMET ÖMER FARİS

5- SERKAN ZEYİN

6- UMUT NUMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ULAŞ AYSU

2- SİNAN DEDE

3- BURAK ÇAĞLAŞ

4- AHMET SÖKER

5- MUSTAFA BOZYEL

6- GAZİ ÖNDER ORANOĞLU

7- HASAN BULDUK

5- ÇATALKÖY-ESENTEPE - ESENTEPE

Muhtarlık Adayları

1- ESER KAN

2- GÜNAY TAKATUKA

3- CEMALETTİN KARAL

4- ERCAN GÜRBÜZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MECİT ERMEMİŞ

2- AHMET FATİH FEVZİ ÇAKMAK ERDOĞAN

3- AHMET TEKOL

4- TAHSİN GENÇ

5- NEDİME ARIKAN

6- NESRİN OSMAN

7- AHMET ERDOĞAN

6- ÇATALKÖY-ESENTEPE - KARAAĞAÇ Muhtarlık Adayları

1- YILMAZ UZMANER

2- ERDEM MEŞELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BİRAY KORKUSUZCAN

2- KAAN SEZGİN

3- HASAN SEZGİN

4- VELİ MUTLUEL

7- DİKMEN - AĞIRDAĞ Muhtarlık Adayları

1- HASAN OKTAY PİRO İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ DAYI

2- ÖMER SERTSÖZ

3- ÖZKAY ERTAYFUR

4- ALİ KANİ SUCUOĞLU

8- DİKMEN - AKÇİÇEK Muhtarlık Adayları

1- ALİ KİNSİZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ELMAZİYE TOSBIYIK

2- ECE KİNSİZ

9- DİKMEN - AŞAĞI DİKMEN MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA CUMHUR

2- EYYÜP KOÇÇAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İSMAİL İNKAYA

2- DUDU KURT

3- SERDAR GÜRBÜZ

4- VELİ ÖZKOÇÇATLI

5- ÖZCAN KARA

6- KAAN GÜÇSAV

7- BATUHAN ORBAY

10- DİKMEN - AŞAĞI TAŞKENT Muhtarlık Adayları

1- MEHMET ARİF YAVUZ

2- DURMUŞ BARIŞKAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AYŞEGÜL ŞÖFÖREL

2- ÖMER KALANİZ

3- BEHCET ERİŞKEN

4- İSA TUNÇ

5- METE TALUĞ

6- BEHZAT AKKOYUN

7- SAMİ YEDİYILDIZ

8- SÜLEYMAN ULÇAY

11- DİKMEN - BOĞAZKÖY Muhtarlık Adayları

1- YÜKSEL ÇAĞLAR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HASAN HÜSEYİN DAYI

2- PEMBE ABOHORLU

3- MELİZ GÜLBEŞ

4- MEHMET BAYSAL

12- DİKMEN - DAĞYOLU Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA ARAP

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CEMAL TOMBUL

2- ALİ DURAKOĞLU

3- ŞÜKRÜ BOZOĞLU

4- MUSTAFA SESSİZ

13- DİKMEN - GÖÇERİ Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN KÖROĞLU

2- MUSTAFA GÖÇERİLİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET KANAT

2- MURAT GÜZOĞLU

3- METİN YALINKAYA

4- YAKUP SÜMER ARSEVEN

14- DİKMEN - GÜNGÖR

Muhtarlık Adayları

1- AYHAN DEMİRTAŞ

2- NİHAT YILDIRIM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SAFİYE FENER

2- PINAR DEMİRTAŞ

3- MUHSİNE YILDIRIM

15- DİKMEN - KÖMÜRCÜ

Muhtarlık Adayları

1- İLGENÇ BOZKURT

2- BURAK ELİGÖN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ZÜHRE İZMİRLİ

2- MÜMÜNE IMGÜL ALTAN

3- GÜNER ALTAN

16- DİKMEN - PINARBAŞI Muhtarlık Adayları

1- KEMAL HACIYARIM İhtiyar

Heyeti Üyeliği Adayları

1- FATMA BAĞZIBAĞLI

2- HALİL BOŞNAK

3- İZZET TATLICALI

4- MESUT KEÇECİ

17- DİKMEN - ŞİRİNEVLER Muhtarlık Adayları

1- SERKAN PİLLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT AKBULUT

2- CEMAL MANGA

3- MEHMET AMCA

18- DİKMEN - YENİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA MERAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT AYDIN

2- EMİNE MERAL

3- PERTEV KALKANER

19- DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ŞEVKET DUYAR

2- HÜSEYİN BARBET İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BİLAL GÜLERYÜZ

2- HÜSEYİN ÖZÇAKA

3- SEVİLAY DUYAR

4- ALİ İNKAYA

5- ASYE YILDIRIM

6- NEJLA BARBET

7- MERT ÖZSEZER

8- ALİ GÜLAKDENİZ

20- DİKMEN - YUKARI TAŞKENT Muhtarlık Adayları

1- DURMUŞ AŞANDIR

2- İRFAN YALÇICI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİH ÖZMAN

2- TÜNSER TAYFUNER

3- KAŞİF KAŞİFOĞULLARI

4- AHMET ATEŞSÖNMEZ

5- NİYAZİ AKÇAER

6- FATOŞ RADO

7- SİNAN MUSTAFA KOKULU

8- BESİM FARUKCAN

21- GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- GÖNÜL YAVŞAN

2- ERKAN DEDE

3- KAMİL ÖZAYMAN

4- FERDİ YILDIRIM

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT HAZIRLAR

2- ESENGÜL ŞAHİN

3- DENİZ OĞUZ

4- ARZU GÜZ

5- MERT PİROĞLU

22- GİRNE - BEYLERBEYİ Muhtarlık Adayları

1- NİYAZİ ENGİN

2- MAHMUT PULYACI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- OSMAN KÜÇÜK

2- MİTHAT KARANFİLLER

3- KIRAÇ ÖZDEMİRTAŞ

4- RAMADAN PERÇİN

5- DOĞAY AYRILMAZKARDEŞLER

23- GİRNE - ÇİFTLİKLER MAH.

Muhtarlık Adayları

1- BETÜL BEDEL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DERRİN BEDEL

2- MEVLANA KIRDAĞ

3- MUSTAFA EGEMEN ERDENDOĞ

24- GİRNE - DEĞİRMENTAŞI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SÜBEL SOLAK

2- ANDAÇ ÖZAYDINLIK

3- CELİL AKARPINAR

4- SALİH ODAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CELAL BARIŞ ÖZKAYIM

2- MUSTAFA ÖZAYDINLIK

3- SENEM ANCIN ÖZAYDINLIK

4- BUDAK OKCU

5- GAYE EKER

6- AKIN AKI

7- RADİYE ODAY

8- ABDULLAH KORKMAZ

9- ZULFIYA AKARPINAR

25- GİRNE - DOĞANKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SERTAÇ SERDAR

2- NİYAZİ BEDEL

3- İNCİLAY FELL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DURMUŞ ŞAHİN

2- RAMADAN ÇAĞLA

3- SALİH SOYDAM KALAYCIOĞLU

4- AYER TAŞELOĞLU

26- GİRNE - EDREMİT MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HASAN GÜLBAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİH GÜLBAL

2- OXANA GÜLBAL

3- NAİLE GÜLBAL

27- GİRNE - ESKİ TÜRK MAH.

Muhtarlık Adayları

1- TUĞÇE ÖREN

2- ZEKİ YILMAZ

3- ADİL GÖRÜŞ

4- EDİZ BERÇ

5- MERİÇ BAHADİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BESİM BESİMLER

2- MUSTAFA SUNAR

3- GÜLÜMSER AKINCI

4- ALİBAZ SEÇKİN

5- FATMA AYAN

6- FATMA HÜRDENİZ

7- ALİ FAHRİ

28- GİRNE - KARAKUM MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AHMET AĞAOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BURAK EMİNGİL

2- ADEM ŞAFAK

3- ALİRİZA EREN

29- GİRNE - KARAMAN MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SAADET CİBO

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HİLAL ŞENOL

2- IŞIK CİBO

30- GİRNE - KARAOĞLANOĞLU MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HÜDAVERDİ TUTKU

2- MUSTAFA ŞÖFÖRLER İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- OSMAN RAHVANCIOĞLU

2- MEHMET ALİ ONAÇ

3- OLGUN TAN

4- HÜSEYİN DURAL

5- FATMA İNAN

6- SEVİLAY GİLANLIOĞULLARI

7- ATİLLA GENÇAYLI

8- ARİF UZUNALİ

9- OSMAN KORKMAZLAR

31- GİRNE - OZANKÖY

Muhtarlık Adayları

1- ERSOY KARAAZİZ

2- GÜLHAN KARAAZİZ

3- ERBAY KAŞİFOĞLU

4- RAMADAN UZUN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEVGÜL YANAROĞLU

2- CELİL KÖKER

3- BEHSAT ERHAN KORDAĞ

4- KERİME UZUN

5- GÜLTEKİN KAŞİFOĞLU

6- ÖMER BALCIOĞLU

7- PEMBE KARAAZİZ

8- HACI MUSTAFA ÇOBAN

9- ZEKİYE KAŞİFOĞLU

10- HAKKI YEŞİLLEME

32- GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAH

Muhtarlık Adayları

1- ESAT ATIŞ

2- PERVİN ŞİŞMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GÜLTEN ATIŞ

2- KURTULUŞ ATIŞ

33- GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- OZAN GÜNALTAY

2- HATİCE AYDIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NİHAN EĞİLMEZ

2- SERİM ADANUR

3- FATMA GEYLAN

4- HAKAN RÜŞLÜ

34- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ADATEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- KURBAN DOĞRUYOL

2- ÜMİT KARDEŞLER

3- ZÜHRE KARİP

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BUSE ZEYCAN DOĞRUYOL

2- MURAT ÖZKOÇ

3- GÜLCAN KARDEŞLER

4- BAHAR KARDEŞLER

5- M ALİ PARLAR

6- FERİDE DEMİR

7- ŞERİF APAÇİ

8- FATMA GÜNER

35- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - AKDENİZ Muhtarlık Adayları

1- MURAT CED

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- TURHAN BOZALAN

2- ÖZBAY DAĞCIL

3- HASAN SADRAZAM

4- GÜRSEL ARAP

36- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ALEMDAĞ Muhtarlık Adayları

1- ÖMER TABUR

2- ENVER KONAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET KARAMAN

2- RAGIP TOSBIYIK

37- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - BAŞPINAR MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AYFER YILMAZ

2- REMZİ KARADAĞ

3- İBRAHİM YAMAN

4- COŞKUN YILMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- FATMA CANBOLAT

2- ERSİN ÇAKIR

3- GÜNAY YILDIRIM

4- AYSEL YAMAN

5- REYHAN ÖZDİL

6- ÖZCAN ATILKAN

7- ERKİN DAĞAŞTI

8- GÜLDEN BÜLBÜL

9- CEFERİYE DAĞAŞTI

38- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAĞLAYAN MAH. ALS.

Muhtarlık Adayları

1- NUREDDİN SALCI

2- GÜLPERİ BATIK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİH PALABIYIK

2- AHMET YURT

3- OSMAN AKINER

4- KEMAL MERTKOL

39- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAMLIBEL

Muhtarlık Adayları

1- OSMAN NURİ

2- OSMAN MISIRLISOY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İNANÇ BEYİTLER

2- AYKUT ÇELİK

3- HALİL OSMANLI

4- HASAN KARALAR

5- TANER ÖZBİLGİLİ

6- KEMAL ÖZBEYİT

7- MURAT ÖZBEYİT

40- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - GEÇİTKÖY Muhtarlık Adayları

1- BAYRAM AVCI

2- TUNCAY ÇAKIR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- OSMAN KILIÇ

2- HALİL KILIÇ

41- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - HİSARKÖY Muhtarlık Adayları

1- CANPOLAT ŞEMİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YUSUF İNSEL

2- AHMET TOPÇUOĞLU

3- HÜSEYİN ÇOBANCIK

4- MEHMET EMİN AYKEN

42- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ILGAZ

Muhtarlık Adayları

1- KIYMET SARIOĞLU

2- ATİLA KAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BİLHAN KAYA

43- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA Muhtarlık Adayları

1- ZEYNEP DAĞGÜL

2- AHMET PELİT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CEMAL DÜZDABAN

2- HASAN ÖZSÖNMEZER

3- BAYRAM DAĞGÜL

4- ÖZBEY PAŞAOĞULLARI

5- MUSTAFA SERTDEMİR

6- ÖMER PAŞAOĞLULARI

44- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KAYALAR

Muhtarlık Adayları

1- NİZAMETDİN ÇAĞLAYAN

2- MÜRSEL KURT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BASRİ ÇAĞLAYAN

2- HAVVA ÇAKIR

3- MAHMUT TAŞDEMİR

4- METİN ÖZTÜRK

5- ABDURRAHMAN AYDEMİR

6- MAHMUT KESKİN

7- SABRİ DALDAL

8- GÜRSEL KARADAŞ

45- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOCATEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MEHMETALİ ELLİDÖRT

2- ÇAĞDAŞ GÖÇMEN

3- İHSAN TANIK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RÜSTEM SUCUOĞLU

2- TİJEN ELLİDÖRT

3- REMZİ TANIK

4- ETEM UĞURLU

5- HAMİT GÜNECE

46- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOZAN

Muhtarlık Adayları

1- CEMAL ÜSTÜNSOY

2- SERKAN ALKANAT

3- HATİCE BEŞİKTEPELİ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET ÜSTÜNSOY

2- HALİT TERKAN

3- MUSTAFA ŞERİFOĞLU

4- MEHMET ŞERİFOĞLU

5- KAYA KASTANBOLLU

6- MERAL UĞURLU

7- BEYİT TABUR

8- TUĞKAN TERALI

9- TURAN ÖZDEVİR

10- YILMAZ TÜZEL

11- ÇAĞDA İSMAİL BİLMEZ

47- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - MALATYA/İNCESU Muhtarlık Adayları

1- ZEHRA BEYDOLA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERTAN BORAT

2- ABDURRAZAK İŞÇİ

3- MUSTAFA KARABULUT

4- HALİT İŞÇİ

48- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SADRAZAMKÖY

Muhtarlık Adayları

1- YAKUP DİLEK

2- MEHMET ÇAKIR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURTAZ TÜRÜT

2- ÖMER ÇAKIR

3- ADEM ERTÜRK

4- İBRAHİM ASLANTÜRK

5- MURAT AYGÜN

49- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SAKARYA MAH. LAPTA

Muhtarlık Adayları

1- SELDA DURUSULAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİH KARDEŞLER

2- NERGÜL TEZKOL

3- ZARİF KELEŞ

4- CRISTINA BALOĞLU

50- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TEPEBAŞI Muhtarlık Adayları

1- SERHAT KEYFİALA

2- ÖZCAN BARTU BIÇAKLI

3- NÖĞBER KIRMIZILAR DOĞU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT ARSLAN

2- BÜLENT EMİNOĞLU

3- NECATİ KARARLI

4- HÜSEYİN ÇELİK

5- FATMA ÇAKIR

6- MERVE KANAK

7- SALAHİ SAĞOL

8- İNCİLAY OZAN

9- MELİN KEYFİALA KONYA

10- VAHİDE ÇELİK

11- EMİNE ERPAK

12- ZAFER TOP

51- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TINAZTEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- EMİNE TEK

2- DENİZ TUNÇELLİ

3- HALİL KARALAR

4- YUSUF TOSUN

5- AYER SÜERMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SADİYE AYPER ÇALIKAN

2- SAİME DERYA

3- SERHAN İSAOĞULLARI

4- MERYEM SEBEP

5- AHMET KONUT

6- İSMAİL AHİSKAL

7- ALAADDİN KARALAR

8- DOĞUŞ ÇATALOĞLU

9- AKAY DENİZLİ

10- CAN GÜNER

11- RAFET ÖZGÜRT

12- YILMAZ GÖZGEN

13- ŞANER SİNAR

14- MUSTAFA KELEŞ

52- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TÜRK MAH.

Muhtarlık Adayları

1- İBRAHİM SESSİZ

2- HÜSEYİN EKİNCİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET SESSİZ

2- BEHİYE ŞENGÜL SESSİZ

3- FİLİZ EKİNCİ

53- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAVUZ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HALİL GÜLERMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HÜSEYİN GÜLERMAN

2- HEDİYE GÜLERMAN

54- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAYLA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ALİ PALABIYIK

2- ŞEREF ÖZBİRİM

3- AZİZ CİCİBABA

4- ZALİHE ŞAFAK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NAİM TİLKİOĞLU

2- RECEP KARAGÖL

3- SERKAN OVALI

4- YUSUF ÇAKARTAŞ

5- ŞAKİRE ÜNLÜSOYER

6- SELİM SONAY

7- NEVZAT KAPTAN

8- TAYFUN KARABEY

9- ABDULRAHİM DÜNDAR

10- CENK YILMAZ

11- İMREN GÜRLER

12- ÖMER ENGİN GÜL

13- PINAR ERKÖSE

14- İBRAHİM ŞAFAK

55- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLOVA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- BESİM TARANCI

2- SELDAL BOZYİĞİTBAŞI

3- CAVİT DERELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İSMAİL EMİRHOCA

2- İBRAHİM GEVHER

3- İBRAHİM KÖLE

4- MERYEM CİDDİ

5- ARDAHAN ARIKLI

6- HASAN AVLAR

7- HATİCE AVLAR

8- AŞKIN DERELİ

9- İSLAM SÜREK

56- LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLTEPE Muhtarlık Adayları

1- YALÇIN KAYA

2- YELDA DİLEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GINA ŞANVERDİ

2- HACER SARIOĞLU

3- İLTER SARIOĞLU

4- ELA AKIN ÇEÇEN

5- ZELİHA TEZKOL

6- BEHİÇ ÖZER

7- MEHMET AVCI

8- ERDOĞAN DİLEK

9- MERTKAN UÇAN

GÜZELYURT İLÇESİ

BELEDİYELER

1- GÜZELYURT BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- OSMAN BİCAN (CTP Adayı)

2- MAHMUT ÖZÇINAR (UBP Adayı)

3- REŞAT KANSOY (BAĞIMSIZ)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- GÜZELYURT - AKÇAY

Muhtarlık Adayları

1- UĞUR DERELİKÖYLÜ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HALİL ŞABAN

2- ATEŞ ŞEREFLER

3- NAZIM AYKEN

4- ALİ DOĞTAŞ

2- GÜZELYURT - AŞAĞI BOSTANCI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- ÖZKAN ÖZKAN

2- VİJDAN OKALPOĞLU

3- FIRAT ARKIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RAMADAN KAVALCI

2- GÖKHAN ABAKAN

3- NİYAZİ BETERİ

4- HÜSEYİN SÖNMEZ

3- GÜZELYURT - AYDINKÖY

Muhtarlık Adayları

1- RAMADAN CANER

2- TAMER TAYANÇ

3- YILMAZ FIRAT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM EKBİÇ

2- ASIM METTİ

3- AKİLE ÇİZER

4- AVNİ PORTOCU

5- MERYEM ALKAN

4- GÜZELYURT - GAYRETKÖY

Muhtarlık Adayları

1- SERDAR ÜNAL

2- SADIK AKAN

3- İSA AVUÇ

4- MEHMET KAPLAN

5- ERHAN YEŞİLYAYLA İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- FATİH AZTEKİN

2- FATMA DOĞAN

3- OKAN DAĞA

4- UĞUR TURHAN

5- ARZU GÜL

6- HALİL YILMAZ

7- MERT KESKİNER

5- GÜZELYURT - GÜNEŞKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AKAY DARBAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RAĞIP ÇEKO

2- HASAN DAĞCIOĞLU

3- AHMET HAS

4- CEM ADIMLI

6- GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- A.HÜSEYİN MAVİDENİZ

2- AHMET KOLCU

3- AHMET BALTACI

4- HÜSEYİN EĞİTMEN İhtiyar

Heyeti Üyeliği Adayları

1- POLAT MERTBİLEK

2- KIVANÇ KARAMANOĞLU

3- SÜLEYMAN KAVAKLI

4- KURTULUŞ GAMLA

5- BÜLENT KİBAR

6- GÜLER CENKCİLER TERZİOĞLU

7- HASAN A. ERDENAY.

8- ALİ ERSES

9- KERİM AKGÜN

7- GÜZELYURT - KALKANLI

Muhtarlık Adayları

1- AYKUT ERİŞİR

2- ŞERİF AVCIOĞULLARI

3- KEMAL KISAOĞLU

4- ALPER SERİN

5- SEZEN HİLKAT

6- KAĞAN KOVANCI

7- MEHMET SALİH TOMBUL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BERK ÖZAŞIK

2- NESİME ASKAYA DİREKÇİ

3- NESRİN ÇOBAN

4- HAZAR KAPISIZ

5- TÖZEN BAFLI

6- ALİ AVCIOĞULLARI

7- ABDULKADİR BİLİR

8- FUNDA GİLANLIOĞULLARI

9- VEDİA KOVANCI

10- HÜSEYİN EMİNEL

8- GÜZELYURT - LALA M.PAŞA MAH GÜZ

Muhtarlık Adayları

1- AYGÜL BENEKLİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SALİH BENEKLİ

2- CEMAL AKEL

3- DÜRÜ ALTINMAKAS

4- POLAT KORŞAN

9- GÜZELYURT - MEVLEVİ Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL AYYILDIZ

2- TURGAY YILDIZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SELMA TAÇKIRAN

2- AHMET ÖZMÜEZZİN

3- FİRUZE YILDIZÇOBAN

4- İLYAS ÖRENTEPE

5- OSMAN GÖÇMEN

6- ALİ DİNÇER

7- BAHAR AYDIN

8- PERİN İZMİR

10- GÜZELYURT - PİYALE PAŞA MAH. GÜZ

Muhtarlık Adayları

1- EMİRZADE SİPERCİ

2- OSMAN BİNATLILI

3- FIRAT PAŞAOĞLU

4- SALİH KARAPAŞA

5- YAVUZ YARKIN

6- ZİHNİ GÜLBEŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM GÜLER

2- NİYAZİ ERGÜLEN

3- FİLİZ TANSEL

4- ALPER ÖZKUL

5- ALİ AVARE

6- SAFİYE ÖZTEMEL

7- ERHAN KİBAR

8- HATİCE YAŞINSES

9- SALİH GÜLMEZ

10- SEVİLAY PAYTONCULAR

11- MAHMUT ERSES

12- GÜRSEL YEŞİLADA

13- ÖMER AMCALAR

14- BERGUN KIZILER

15- CEMİLE SİPERCİ

16- HANİFE İZEL AKEL

17- SEVGİ GÜLBEŞ

18- ERKAN BALÇIK

11- GÜZELYURT - SERHATKÖY

Muhtarlık Adayları

1- CAVİT SEKMEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CEMALİYE BAĞCIOĞLULARI

2- ÇAĞIN ŞERİFALİ

3- NİYAZİ BETERİ

4- D.ÖMER ŞAHİNSOY

12- GÜZELYURT - ŞAHİNLER Muhtarlık Adayları

1- HALİL YANGIN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DİLEK ŞERİFALİ

2- HAVVA YURDAL

3- HASAN DAYICIK

4- SERHAN GENCE

13- GÜZELYURT - YAYLA MAH. GÜZELYURT

Muhtarlık Adayları

1- MURAT RÜSTEMOĞLU

2- ÇETİN KUŞCU

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NURETTİN AYVACI

2- ÇİSE ÖZGÖREN

3- MUSTAFA KAHVECİOĞLU

4- FIRAT ÖZTRAK

5- MEHMET SOLMAN

6- YONCA KURBANCI

7- AHMET SÖNMEZAY

8- NURETTİN TALAŞ

9- SALİH YILSAY

14- GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- BÜLENT KARAHAN

2- CEMAL YABANER

3- TAŞER GÜRDAL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ERTAÇ YILDIRIM

2- YÜKSEL İŞKEY

3- ŞEMİSTAN İNECİ

4- MUZAFFER KORKMAZ

5- MEHMET KOLOŞLU

15- GÜZELYURT - YUVACIK

Muhtarlık Adayları

1- EMİRZADE TERZİOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NEŞE CENKSOY

2- ÖZEL SAYLAN

3- SİBEL FABRİKACI

4- ADEM ÇIKIKCIOĞLU

16- GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY

Muhtarlık Adayları

1- F.SİBEL GARANTİ

2- ERHAN CELALLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BEKLEM ÖZTUĞ

2- ALPER AKYAY

3- HÜSEYİN KOÇAK

4- ALİ EMİN

BELEDİYELER

1- ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

İSKELE İLÇESİ

1- HAMİT BAKIRCI (UBP Adayı)

2- SUPHİ COŞKUN (CTP Adayı)

3- BEKİR BOLATCAN (BAĞIMSIZ)

4- METİN OSMANLILAR (BAĞIMSIZ)

5- KUFİ TULGA (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- DENİZ OCAK (CTP Adayı)

2- EVREN DAĞ (CTP Adayı)

3- ZEHRA KABA (CTP Adayı)

4- LİSANİ Kİ (CTP Adayı)

5- ENGİN KAR (CTP Adayı)

6- ESMA ETYEMEZ (CTP Adayı)

7- TURGAY ÖYKÜN (CTP Adayı)

8- MUSTAFA YÜZGEÇ (CTP Adayı)

9- MERAL SERTSOY (CTP Adayı)

10- BAYRAM TEMEL (CTP Adayı)

1- ŞÜKÜR GÜREŞ (DP Adayı)

2- ÇAĞLAR YERLİYİĞİT (DP Adayı)

3- AYŞE BULUT (DP Adayı)

4- GÜLDEN GÜLER (DP Adayı)

5- ÇAĞLA EROĞLU (DP Adayı)

6- ALİ NALBANT (DP Adayı)

7- AHMET FATİH AĞCAKOCA (DP Adayı)

8- MURAT YILDIZ (DP Adayı)

9- KURTULUŞ MİHMAT (DP Adayı)

10- MURAT BAYRAKTAROĞLU (DP Adayı)

1- HASAN HASANBULLİ (HP Adayı)

2- MURAT KIRMIZIYÜZ (HP Adayı)

3- NURHAY GÖÇEKLİOĞLU (HP Adayı)

4- YÜKSEL GÜZEL (HP Adayı)

5- NURTEN İBRAHİM (HP Adayı)

6- ZEYNEP DÜZEN (HP Adayı)

7- PERİHAN ARSLAN (HP Adayı)

8- SUAT HÜSEYİNOĞLULARI (HP Adayı)

9- DURSUN COŞKUN (HP Adayı)

10- MUSTAFA KORKMAZ (HP Adayı)

1- MURAT AYDENK (UBP Adayı)

2- EKREM AKIN (UBP Adayı)

3- NAİM KAYEOĞLU (UBP Adayı)

4- OSMAN GÜNGÖR (UBP Adayı)

5- HÜSEYİN ALEVKAYALI (UBP Adayı)

6- KEMAL SOYBİR (UBP Adayı)

7- EMİNE YILDIZLI (UBP Adayı)

8- CANAN MİMAR (UBP Adayı)

9- NURAY KARAKUŞ (UBP Adayı)

10- ERTAN NURÇİN (UBP Adayı)

1- SEDAT GÜLEVİ (YDP Adayı)

2- EREN BULDU (YDP Adayı)

3- MUTALİP KORKMAZ (YDP Adayı)

4- İDRİS KOÇ (YDP Adayı)

5- GÖNÜL ABAT (YDP Adayı)

6- YAKUP PUSA (YDP Adayı)

7- DÖNE ECE BEYZADE (YDP Adayı)

8- YAŞAR TEMEL ÇEBİ (YDP Adayı)

9- PINAR KÖRÜK (YDP Adayı)

10- RAİF ZAHTEROĞULLARI (YDP Adayı)

2- İSKELE BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- HASAN SADIKOĞLU (UBP Adayı)

2- MEHMET ŞENOL (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- ABDULLAH ALTINDAĞ (CTP Adayı)

2- OSMAN ÖZYÖRE (CTP Adayı)

3- ZEKİYE GECE (CTP Adayı)

4- GÜLŞAH DEMİR (CTP Adayı)

5- DOĞAN GÜNEŞ (CTP Adayı)

6- AHMET GÖKHAN GÜRER (CTP Adayı)

7- HALİL DERİCİOĞLU (CTP Adayı)

8- ÇAĞAN COŞKUNER (CTP Adayı)

9- MERYEM MUHTARONBAŞI (CTP Adayı)

10- FİLİZ AYKAN (CTP Adayı)

11- AKİLE OSUM (CTP Adayı)

12- AHMET YANMAZ (CTP Adayı)

1- YAŞAR GENÇ (DP Adayı)

2- MEHMETALİ YENİGÜN (DP Adayı)

3- HANİFE DEMİR (DP Adayı)

4- ÖVGÜ TAYFUN (DP Adayı)

5- OKŞAN ŞAHAN (DP Adayı)

6- ÖZLEM YENİGÜN (DP Adayı)

7- CANSU SAKALLI (DP Adayı)

8- İSMAİL SÖNMEZ (DP Adayı)

9- HÜSEYİN ONAÇ (DP Adayı)

10- AHMET DİNÇ (DP Adayı)

11- İSMAİL ÖZKURT (DP Adayı)

12- YAŞAR ŞİMŞEK (DP Adayı)

1- SİNAN ERHAN GECE (HP Adayı)

2- ERSİN ŞEMİ (HP Adayı)

3- MUSTAFA HASLIEL (HP Adayı)

4- AYÇA ERTUNALILAR (HP Adayı)

5- ÜMİT ÜREL ÜZGÜNER (HP Adayı)

6- FIRYUZA DERİCİ (HP Adayı)

7- YAKUP ÜSTÜNKAYA (HP Adayı)

8- FATİH AVCILAR (HP Adayı)

9- MOHAMAD ABOU RAJAB (HP Adayı)

10- ARZU KILIÇEL (HP Adayı)

11- HATİCE KAYA (HP Adayı)

12- NASUH GÜNDOĞAN (HP Adayı)

1- HEDİYE PEKRİ (TDP Adayı)

2- ECEVİT ASPRİ (TDP Adayı)

3- ERSİN HÜRDOĞANOĞLU (TDP Adayı)

4- İSMAİL OSUM (TDP Adayı)

5- TEKİN KIZIL (TDP Adayı)

6- TÜLAY ALPLER (TDP Adayı)

7- TURGUT ERYILDIZ (TDP Adayı)

8- ÖCAL MUSAOĞULLARI (TDP Adayı)

9- ERCAN YÜZÜAK (TDP Adayı)

10- ELİF ÖZYİĞİT CENGİZ (TDP Adayı)

11- ZÜHRE BALCIOĞLU (TDP Adayı)

12- NEJDET GÜL (TDP Adayı)

1- KUBİLAY AŞIK (UBP Adayı)

2- ERAY GÖKSAN (UBP Adayı)

3- İLDENİZ ELBASAN (UBP Adayı)

4- MÜRSEL ALTUNTAŞ (UBP Adayı)

5- SULTAN DEMİR ERSALAN (UBP Adayı)

6- HAMZA BAŞ (UBP Adayı)

7- SEYMEN YILMAZ (UBP Adayı)

8- AHMET ORUN (UBP Adayı)

9- İSMAİL OSUM (UBP Adayı)

10- SÖZEN ÖZANLAR (UBP Adayı)

11- ÇAĞLAR KARADAĞ (UBP Adayı)

12- GÜLSEREN BAHRİYELİ (UBP Adayı)

1- SEFA KURUKAFA (YDP Adayı)

2- SONER GENÇ (YDP Adayı)

3- BURHAN VURAL (YDP Adayı)

4- GÜLŞEN KIRMIZIYÜZ (YDP Adayı)

5- MUSTAFA SEVİN (YDP Adayı)

6- ZEHRA BATTAL (YDP Adayı)

7- BUSE SARGIN (YDP Adayı)

8- ENGİN ÇAKIR (YDP Adayı)

9- AYNUR YILDIZ (YDP Adayı)

10- ŞENOL KARAKAŞ (YDP Adayı)

11- KEMAL KUMAŞ (YDP Adayı)

12- TAYFUN KÖKSAL (YDP Adayı)

3- MEHMETÇİK-B.KONUK BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- FATMA ÇİMEN TUĞLU (UBP Adayı)

2- CEMİL SARIÇİZMELİ (CTP Adayı)

3- MEHMET ÇELEBİ (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- MEHMET BULDUK (CTP Adayı)

2- ALPARSLAN KILIÇ (CTP Adayı)

3- LOIS IRENE CEMAL (CTP Adayı)

4- YUSUF KANDİLİ (CTP Adayı)

5- ZALİHE SEVİL MÜDERRİS (CTP Adayı)

6- ADNAN MİLLİ (CTP Adayı)

7- ALİ BOZTUNA (CTP Adayı)

8- AZMİ AYDOĞDU (CTP Adayı)

9- HÜSEYİN OLGUN KAHYAOĞLU (CTP Adayı)

10- TERASA DEĞİRMENCİOĞLU (CTP Adayı)

1- METİN ER (DP Adayı)

2- EMRE ÇETİNKAYALI (DP Adayı)

3- ÖZLEM PARS ÇAMKIRAN (DP Adayı)

4- SONGÜL KOÇ (DP Adayı)

5- AYDAN TÜRE (DP Adayı)

6- CEMİL AYAZ (DP Adayı)

7- ABDULKADİR YİĞİT (DP Adayı)

8- ALİ EVREN (DP Adayı)

9- MUSTAFA ARIOĞLU (DP Adayı)

10- HÜSEYİN ÖZÜLKÜ (DP Adayı)

1- ERBAY ÇOBAN (TDP Adayı)

2- CELAL NEFESOĞLU (TDP Adayı)

3- NAİM ZORALİ (TDP Adayı)

4- NİYAZİ AYGAN (TDP Adayı)

5- NEVİN VAROL (TDP Adayı)

6- YAŞAR BAKÇA (TDP Adayı)

7- BAYRAM BAĞRIKARALI (TDP Adayı)

8- İLKNUR IŞIL TÜRKMEN (TDP Adayı)

9- ALİRIZA ARIOĞLU (TDP Adayı)

10- FUNDA ERENYURT (TDP Adayı)

1- EMRAH ÖZTÜRK (UBP Adayı)

2- FATMA KAVAZ (UBP Adayı)

3- RÜSTEM EVREN (UBP Adayı)

4- HÜSEYİN GÜRYAY (UBP Adayı)

5- ASLI ÜTENOĞLU AVŞAR (UBP Adayı)

6- DAVUT KÖSE (UBP Adayı)

7- AZİZ ARAS (UBP Adayı)

8- ALİ BULUT (UBP Adayı)

9- BELMA ZORNACI (UBP Adayı)

10- CEMAL AYDINTAN (UBP Adayı)

1- ADEM YEL (YDP Adayı)

2- HANİFİ GÜNAY (YDP Adayı)

3- MEHMET ALİ ŞİMŞEK (YDP Adayı)

4- ÖZLEM DEĞİRMENCİ (YDP Adayı)

5- TUNCER TARSUS (YDP Adayı)

6- MUSTAFA GÖKALP (YDP Adayı)

7- ÇİMEN BORA (YDP Adayı)

8- KADER SEVİNDİK (YDP Adayı)

9- VESİLE HATUN HALİL (YDP Adayı)

10- ALİ RİZA ASLAN (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- ERENKÖY - KARPAZ - ADAÇAY

Muhtarlık Adayları

1- FERDİ YILMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ÖMER KORKMAZER

2- İBRAHİM KOÇYİĞİT

3- HATİCE YİĞİT

4- CANAN YAZICI

2- ERENKÖY - KARPAZ - AVTEPE

Muhtarlık Adayları

1- GÜRHAN MANİ

2- REZVAN İNLEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA KEMAL AŞIK

2- HÜSEYİN MANİ

3- HÜDA MANİ

4- İSMAİL KOCA

3- ERENKÖY - KARPAZ - BOLTAŞLI Muhtarlık Adayları

1- TURGAY ARSLAN

2- MUSTAFA SOYBİR İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA KOÇ

2- HASAN ÖZHAN

3- HASAN YEŞİLKANAT

4- BÜŞRA DEMİR

5- MELTEM BULUT

4- ERENKÖY - KARPAZ - DERİNCE Muhtarlık Adayları

1- OSMAN KORKMAZ

2- KEMAL YILDIZ

3- HEDİYE GÜNEŞ

4- MUSTAFA BALCI

5- SABAHATTİN DUMAN

6- MEHMET ALİ KORKMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- VAHİT ÇELİK

2- HASAN HÜSEYİN TOZMAZ

3- MUHTAR ZEYBEK

4- MUSTAFA CAN KORKMAZ

5- ERENKÖY - KARPAZ - ERSİN PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- EMRAH DEMİRCİ

2- MUSTAFA ÇOBANOĞLU

3- EMRE CİVELEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MURAT ALKAN

2- ZEHRA ÇOBANOĞLU

3- SELAMİ BAYRAMOĞLU

6- ERENKÖY - KARPAZ - ESENKÖY

Muhtarlık Adayları

1- LEVENT MİHMAT

2- CENGİZ BAYRAKTAROĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET KATIRCI

2- EMİNE MİHMAT

3- ABDULLAH COŞKUN

4- SONER MİHMAT

7- ERENKÖY - KARPAZ - GELİNCİK Muhtarlık Adayları

1- HASAN ÖZLÜ

2- AHMET TALAY

3- SİNAN DİLMAÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- NURETTİN NURÇİN

2- AHMET GÖZ

3- CANER ARAS

4- HALİL İBRAHİM TALAY

5- ERDAL MERCAN

6- ÖZKAN KIZIL

7- YAYHA DİLMAÇ

8- ERENKÖY - KARPAZ - KALEBURNU

Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN BOYLU

2- MUSTAFA ŞAH

3- HALİL YEŞİLBULUT

4- MUSTAFA KAÇAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- BEHCET PEKRİ

2- AHMET ELKOVAN

3- MEHMET KEMANECİ

4- KORALTAY SOYBİR

5- CEMİLE GÜL

9- ERENKÖY - KARPAZ - KURUOVA

Muhtarlık Adayları

1- OSMAN GÜL

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YAŞAR KARA

2- MUSTAFA KARA

3- ERTAN REFİK

10- ERENKÖY - KARPAZ - POLAT PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HAYRİ ÇUHADAR

2- AHMET SOLUR

3- ÖZGÜR AKIN

4- SÜLEYMAN ÇEBİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET AKIN

11- ERENKÖY - KARPAZ - SANCAR PAŞA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- CEVDET DAĞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MİMAR DAĞ

12- ERENKÖY - KARPAZ - SİPAHİ Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA BEYAZYÜZ

2- RAMAZAN KIRMIZIYÜZ

3- SAVAŞ ŞAHİN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SERKAN BAKIR

2- MEHMET YILDIZ

3- YASİN SOYTÜRK

4- HATİCE AYDIN

5- HÜSEYİN GÜLAY

6- HASAN HACIHASANOĞLU

7- İSMAİL AYDENK

13- ERENKÖY - KARPAZ - TAŞLICA Muhtarlık Adayları

1- FARUK AKKUŞ

2- BARIŞ AKSU

3- BAYRAM KARAMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM ÇELİK

2- HATİCE AKKUŞ

3- AYŞE ÇELİK

4- ÖZLEM AKSU

5- KADİR ÇELİK

14- ERENKÖY - KARPAZ - YENİ ERENKÖY

Muhtarlık Adayları

1- SAFİYE MİMAR SAYAR

2- MESUT ÖZBALIKÇI İhtiyar

Heyeti Üyeliği Adayları

1- CEMİLE ŞENKURT

2- MELİHA GÜNDEŞ

3- MEHMET AYDENER

4- HARBİYE MİNE SAYAR

15- ERENKÖY - KARPAZ - YEŞİLKÖY Muhtarlık Adayları

1- PEROL MAVİLİ

2- HAŞİM BAYKUT

3- YILMAZ GÜLER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- KEMAL KADI

2- UĞUR GÜNGÖR

3- VEYSEL AKAR

4- ŞÜKRÜ GÜRLER

16- ERENKÖY - KARPAZ - ZİYAMET Muhtarlık Adayları

1- RAMAZAN DEMİR

2- ERDAL CİNCİL

3- HACIBEY MEHMETOĞLU

4- İBRAHİM KARAMAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- UĞUR AVCI

2- AYGÜN TÜRK

3- ERDAL MUTLU

4- NURGÜN ZATEROĞULLARI

5- KADER KARAMAN

6- DOĞAN BULDUK

17- İSKELE - AĞILLAR Muhtarlık Adayları

1- HALİL DAĞBAŞI

2- RAŞİT AYLANÇ

3- ALİ AKKOYUN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YILMAZ ALTUNDAĞ

2- İSMİHAN AVCI

3- ECEVİT YENİGÜN

4- TÜNAY ALTUNDAĞ

5- GÜLSEN TİLKİ

6- MEHMETALİ YENİGÜN

7- MUSTAFA MEMİŞ

8- İZZET AYLANÇ

18- İSKELE - ALTINOVA

Muhtarlık Adayları

1- MUSTAFA DAĞBAŞI

2- ERBİL KARA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM KARA

2- SULTAN KUMRAL

3- MURAT KASAP

4- GÜLSÜN KARA

5- ERGUN BARANİ

6- KEMAL KELEDİ

7- OZAN TİLKİ

8- RİFAT SELİMOĞLU

19- İSKELE - ARDAHAN

Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL ÇAVDAR

2- İSMAİL ÖĞÜT

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- EREN GARGI

2- TURAN EVRAN

3- BAHRİ ÖZALP

4- İLKAY ÖĞÜT

5- CELİL ÖĞÜT

6- SİNAN ÖĞÜT

20- İSKELE - AYGÜN

Muhtarlık Adayları

1- HAMDİ KAYA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AYŞE HATİP

2- ERDAL TÜRKSOY

3- HÜSEYİN GÜN

4- ORHAN ARIMUM

21- İSKELE - BOĞAZ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL CURCUR

2- ÖZDEMİR KONURALP

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CANAN SORGÜN

2- ALPER ALTAY BABUTSALI

3- KAMİL PAŞA

4- GÜRCAN YÜZÜAK

22- İSKELE - BOĞAZİÇİ Muhtarlık Adayları

1- ENİZ AKŞAHİN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SADIK YAZICI

2- ÖZTEKİN TAŞKIRANLAR

3- MEHMET ALTUNTAŞ

4- HÜSEYİN CAN

23- İSKELE - BOĞAZTEPE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- OSMAN AKBALLI

2- ÇAĞIL ÇIRAKOĞLU İhtiyar

Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA ŞENER

2- EMİNE ZORALİ

3- OKŞAN ÇALIŞIR

24- İSKELE - CEVİZLİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- PETEK NUSRET YARICIOĞLU

2- GÖKHAN ÖZTUGAY

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İBRAHİM EVLAT

2- SERKAN ÖZTUGAY

3- KAMİL ÖZTUGAY

4- ŞEFİKA EVLAT

25- İSKELE - ERGAZİ Muhtarlık Adayları

1- HALİL FİKRET ÖZTÜRK

2- MEHMET ŞAHKIN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SUZAN HAFIZ

2- HALİL EFE

3- AYTEN EFE

4- YUSUF BOZAK

5- ORHAN SADIKLAR

6- METİN YAĞCIOĞLU

7- HÜSEYİN KEMANECİ

8- SADİYE ALTIN

26- İSKELE - İSKELE MERKEZ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SERMET NERELİ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA ÖZDINAK

2- FAİK CEMMEDO

3- FERGÜN NERELİ

4- SALİH MERT ÇAKIRLI

27- İSKELE - KALECİK MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MURAT ÖZER

2- MAHMUT GÜLDEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET CAN

2- LEYLA ÖZKAN

3- TARIK ÇETİNKAYA

4- ARİF BAŞARIR

5- MEHMET AVCI

28- İSKELE - KAPLICA

Muhtarlık Adayları

1- ADEM BAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ADİL AKPINAR

2- FERİT ERTEM

3- YAKUP GENÇ

4- OGÜN DURSUN

29- İSKELE - KİLİTKAYA Muhtarlık Adayları

1- HAMİDE KANİZİ KÖMÜRCÜGİL

2- ALKAN KİLİTKAYALI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HAŞİM KÖMÜRCÜGİL

2- UTKU ÖZOĞLU

3- MERYEM SUAN

4- İSMAİL KÖMÜRCÜGİL

5- VASIF YÜZÜAK

6- SELKAN ZABİTLER

7- PEMBE YAHAT

8- MUSTAFA ÖĞDÜ

30- İSKELE - KURTULUŞ Muhtarlık Adayları

1- FİKRİ AKSÜT

2- ERKUT BOZDAĞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ AKSÜT

2- ERDİNÇ KIRIKKALE

3- MERYEM ZABİTLER

4- MERYEM ERCEN AKSÜT

31- İSKELE - KUZUCUK

Muhtarlık Adayları

1- TÜRKEŞ ÖĞÜNÇER

2- AKAN HOCA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ SEVEN

2- ÖZGÜR BEYAZ

3- ABDULLAH GİLDİR

4- BARIŞ BEREKETLİGİL

5- KEMAL YAŞAR HORDAN

6- İBRAHİM SALDUN

7- İSMAİL ÜRÜNCÜOĞLU

32- İSKELE - MERSİNLİK Muhtarlık Adayları

1- YILMAZ ÇAKIRAL

2- MUTLU ŞEKER

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- YUSUF KALEM

2- ÖMER GARGAR

3- DOĞAN AYDIN

4- BARIŞ MAZLUM

5- NİYAZİ SEVİN

6- SABAHATTİN GÖRAL

7- AZİZ AYDİNCİ

33- İSKELE - ÖTÜKEN

Muhtarlık Adayları

1- TURGUT ÖZYÖRE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HALİL KETEN

2- HÜSEYİN BOLEL

3- MEHMET ARKOÇ

4- MURAT BURAM

34- İSKELE - SINIRÜSTÜ

Muhtarlık Adayları

1- HALİL YENİGÜN

2- ALİ GÜLLET

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- AHMET SADIKEL

2- AMBER EKENLEROĞLU

3- FİKRET AKAN

4- ÇAYAN BULLİ

35- İSKELE - TOPÇUKÖY

Muhtarlık Adayları

1- METİN BALAN

2- YUSUF HACIOĞLU

3- PEMBE SOĞANCI İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RİFAT KONT

2- İZZET BAHCECİ

3- AHMET OSUM

4- GÖKHAN KONYALI

5- MEHMET ÖZBEN

6- ALPAY MİRİLLO

7- YUSUF SOYKARA

8- ÖMER AŞITAŞ

36- İSKELE - TURNALAR

Muhtarlık Adayları

1- OSMAN KIRÇİÇEK

2- BAYRAM GÖKTAŞ İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ OKUMUŞ

2- SİNEM AKIN

3- MEHMET TELLİ

4- SERHAT OĞUZ SEKMEN

5- HANIM GÖKTAŞ

6- CENNET DAMAR ÇAKIR

7- HAMDİ GÖKTAŞ

8- GÜRSOY GÖKTAŞ

37- İSKELE - TUZLUCA

Muhtarlık Adayları

1- ÖMER TİRAKİ

2- SULTAN EREN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SEDAT KORKMAZ

2- DURAN ASLAN

3- İBRAHİM SAYMAZ

4- NAZIM İNANDIM

5- FERHAT KALAY

6- MUSTAFA ERYÜCE

7- DURDU MEHMET ÇALIŞ

38- İSKELE - YARKÖY

Muhtarlık Adayları

1- ALİ YAKAR

2- HALİL ŞEN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HÜSEYİN TURAN

2- RAMAZAN DOLU

3- SELÇUK YAZİCİER

4- SEYFETTİN ŞAHAN

5- ZAFER DEMİR

6- ŞENGÜL TEKKANAT

7- İSMAİL DOLU

8- RECEP GEZER

39- MEHMETÇİK-B.KONUK - BAFRA

Muhtarlık Adayları

1- SEMİH AVCI

2- SELİM ÇETİL

3- MEHMET GÜLEÇ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MUSTAFA BALCI

2- MUHAMMET TÜRKOĞLU

3- KADİR BÖŞDÜR

4- ALİ GÜL

5- UĞUR ŞİMŞEK

6- KENAN EROL

40- MEHMETÇİK-B.KONUK - BALALAN

Muhtarlık Adayları

1- CAFER ÖZBALALANLI

2- AKİF VOLKAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HASAN BİRŞAN

2- BÜRHAN IŞIK GÜLKAYA

3- KEMAL ÇİFTÇİOĞLU

4- EMİR ALİ KORMAN

41- MEHMETÇİK-B.KONUK - BÜYÜKKONUK

Muhtarlık Adayları

1- NALAN EVREN

2- NURİ ÖZTEN

3- KAMİL SALPER

4- VELİ DAYANIKLI

5- MUSTAFA DOĞAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- TUĞÇE AŞUT

2- AHMET POSTACIOĞLU

3- TAYFUN USBAHLI

4- SERHAN UZUN

42- MEHMETÇİK-B.KONUK - ÇAYIROVA

Muhtarlık Adayları

1- İRFAN SARICA

2- AHMET ERCÜMENT

3- MUSTAFA KARAHASAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HAVVA ÇAKICI

2- OKTAY ABUZET

3- ERSİN GÜNDEĞER

4- GÜLAY MAHMUTLAR

43- MEHMETÇİK-B.KONUK - KUMYALI

Muhtarlık Adayları

1- YAŞAR DEMİR

2- GÖNÜL ERKAN

3- RAŞİT DOHAN

4- MUHLİS AĞCABAY İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- İSMAİL İLHAN

2- MUSTAFA BANBAL

3- OSMAN GÜNDOĞAR

4- AHMET PARS

5- FATİH ASLAN

6- ASUMAN AĞCABAY

7- POLAT POYRAZ

8- MUSTAFA ASLAN

9- MEHMET ZEKİOĞLULARI

44- MEHMETÇİK-B.KONUK - MEHMETCİK

Muhtarlık Adayları

1- MURAT SOFU

2- GÜNEY BALLI

3- HASAN ONBAŞI

4- ÖZLEM ÖZELMAS

5- HAVVA KARAÇALI

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MAHMUT SELVER

2- MUSTAFA BEHÇETOĞLU

3- MEHMET BAKKALOĞLU

4- ALİ BALETTİ

5- SEVİM AĞAOĞLU

6- SEVİM HÜRYOL

7- AYŞE TOLGAN

8- ÇAĞRI KARAÇALI

45- MEHMETÇİK-B.KONUK - PAMUKLU

Muhtarlık Adayları

1- HASAN ÇELİK

2- SERDAL AVŞAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- HÜSEYİN KÖKSAL

2- ŞAHİN YAŞAR

3- MEHMET HASÖZ

4- HÜLYA YILDIZ

5- CANSEV AVŞAR

6- MURAT BAYRAM

7- ADNAN KEHAN

46- MEHMETÇİK-B.KONUK - SAZLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1- GÜNEŞ BARIŞSAL İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DERVİŞE BARIŞSAL

2- MEHMET ÇOBAN

3- ÜMİT HADIMCI

4- DERYA ÜRÜNCÜOĞLU

47- MEHMETÇİK-B.KONUK - YEDİKONUK Muhtarlık Adayları

1- ALİ ÜTENOĞLU

2- DAVUT SEVİNDİK

3- AHMET KÖSE

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- CEBRAİL AKILLIOĞLU

2- GÖKHAN MORKAYA

3- MEYTİ ATEŞ

4- ALİ POLAT

5- İBRAHİM BULDUK

6- EMRULLAH KÖSE

48- MEHMETÇİK-B.KONUK - ZEYBEKKÖY

Muhtarlık Adayları

1- FEVZİ ÇAVUŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- SERAL TİLİM

2- ALİ ÇAVUŞ

3- GULCHEHRA YİĞİTTÜRK

4- MEHMET ÇAVUŞ

LEFKE İLÇESİ

BELEDİYELER

1- LEFKE BELEDİYESİ Başkanlık Adayları

1- ADİL ÖZGEY (UBP Adayı)

2- AZİZ KAYA (CTP Adayı)

3- ADNAN ERASLAN (BAĞIMSIZ)

Belediye Meclis Üyeliği Adayları

1- MEFTÜNE HOCALI (CTP Adayı)

2- HATİCE SEVİNDİ (CTP Adayı)

3- HASAN ERGEL (CTP Adayı)

4- HASAN YONCACI (CTP Adayı)

5- HASAN LEYLA İÇER (CTP Adayı)

6- HÜDAVERDİ BAYKARA (CTP Adayı)

7- NURAN GAZİ (CTP Adayı)

8- MÜGE ÖREÇ (CTP Adayı)

9- ERDAL ERTÜRK (CTP Adayı)

10- İBRAHİM OYMAN (CTP Adayı)

1- DEMET AYDIN (DP Adayı)

2- ALİYE BULANCAK (DP Adayı)

3- CEMAL YORULMAZ (DP Adayı)

4- FİGEN KARAFİSTAN (DP Adayı)

5- FERİT KURTULAN (DP Adayı)

6- CAHİT SERGİL (DP Adayı)

7- UĞUR KAŞER (DP Adayı)

8- RABİA SAYLAN (DP Adayı)

9- SALİH ULUŞAN (DP Adayı)

10- ADEM TAHSİLDAROĞULLARI (DP Adayı)

1- ARİF KIZILGÖK (TDP Adayı)

2- T.REİS KARABETÇA (TDP Adayı)

3- HÜLYA KASAP (TDP Adayı)

4- HASAN MENEK (TDP Adayı)

5- KAMİL YAYICI (TDP Adayı)

6- MEHMET GÖKÇEBAĞ (TDP Adayı)

7- BEHİÇ EVLAT (TDP Adayı)

8- DERYA DEMİRCİ (TDP Adayı)

9- DERVİŞE KARAGÖZLÜ (TDP Adayı)

10- YUSUF NİDAİ (TDP Adayı)

1- EMİNE ÖZGENÇ (UBP Adayı)

2- EMİNE KAMCI (UBP Adayı)

3- HASAN ERGEL (UBP Adayı)

4- GÜRAL AĞIN (UBP Adayı)

5- HAMİT DOĞAÇ (UBP Adayı)

6- HÜSEYİN AS (UBP Adayı)

7- AHTUNÇ ALPUN (UBP Adayı)

8- ÇAĞLA C. SERGİL (UBP Adayı)

9- MEHMET GÖRSEL (UBP Adayı)

1- AHMET ÇOLAKOĞLU (YDP Adayı)

2- SİMTEN Z. YANIK (YDP Adayı)

3- ELİF K.KAŞİF (YDP Adayı)

4- ÜMİT UYAR (YDP Adayı)

5- FERİT YILDIRIM (YDP Adayı)

6- MURAT SEYHAN (YDP Adayı)

7- TAHİR ALŞAN (YDP Adayı)

8- ADEM KÜÇÜKANDAÇ (YDP Adayı)

9- AYŞEN GÜRSOY (YDP Adayı)

10- ÖMÜR BASMACI (YDP Adayı)

KÖY İHTİYAR HEYETLERİ

1- LEFKE - BADEMLİKÖY Muhtarlık Adayları

1- SEDAT AŞAN

2- SİLVAN YAŞLI

3- METİN IŞIKTAŞ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ ZEHİROK

2- TÜLİN KAN

2- LEFKE - BAĞLIKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- COŞKUN ERSEV

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ARZU ERSEV

2- HASAN ERSEV

3- ERDAL TAHSİLDAROĞULLARI

4- HÜSEYİN SELKAN

3- LEFKE - CENGİZKÖY MAH.

Muhtarlık Adayları

1- HÜSEYİN TURAÇ

2- SAİM TOYCA

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- GÜRHAN HANOĞLU

2- SUZAN ALTINTAŞ

3- ERGÜN CEBECİ

4- CEMAL SAYLAN

5- ATAKAN SÖĞÜT

6- AHMET ŞEHİTZADE

4- LEFKE - ÇAMLIKÖY

Muhtarlık Adayları

1- ALTAY AYRANCIOĞLU İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ABBAS BUDAK

2- MEHMET HASDAĞ

3- ERKİN OMURTAK

5- LEFKE - DENİZLİ MAH.

Muhtarlık Adayları

1- SALİH FELEK

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- KAMURAN ÖZREÇBEROĞLU

2- YILMAZ KOROĞLU

3- ÖZNUR İNANIR

4- ÖMER SARAÇ

6- LEFKE - DOĞANCI Muhtarlık Adayları

1- A.YILMAZ ÇÖLAŞAN İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- RECEP TOZANLI

2- TEVFİK TERCAN

3- ÖMER ULUŞAN

4- MUSTAFA POLATKAN

5- AYŞE BALKAYA

7- LEFKE - GAZİVEREN Muhtarlık Adayları

1- HASAN AKIN

2- MEHMET MERCAN

3- ZEKİYE AKARSULAR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- ALİ OKSU

2- EKREM BULUT

3- RAŞİT AKDENİZ

4- SAADETTİN BÜYÜKHOCA

5- ŞERİF SEZER SALTANAT

6- AFET İNİK

7- İBRAHİM DENEY

8- MUSTAFA ERALKAN

9- SALİH OYAL

10- SEVER ŞEB

11- ÖMER OKSU

12- HÜSEYİN TANRIÖVER

8- LEFKE - GEMİKONAĞI MAH.

Muhtarlık Adayları

1- AHMET CED

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- FADIL KUNİ

2- KEMAL ZAİM

3- SENSEVİL CED

9- LEFKE - LEFKE MAH.

Muhtarlık Adayları

1- TURGAY ÖZERSOY

2- SEVİLAY IŞILAY AKVAN

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- A.DURAN DEMİRKAYA

2- MESUT AKKOYUN

3- İZZET KANLI

4- NURAN ÖZERSOY

5- ERCAN OYAL

6- HÜSEYİN N. BOĞAÇ

7- HÜSEYİN IŞILAY

8- ALİ ODABAŞI

9- İBRAHİM AKKOYUN

10- LEFKE - TAŞPINAR Muhtarlık Adayları

1- İZZET ERÇAĞIL

2- ÖZGÜR KAÇMAZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- MEHMET EMİN KARADAYI

2- İBRAHİM ÖZŞANLI

3- AHMET GÜNALP

4- H.YILMAZ TAMER

11- LEFKE - YEDİDALGA MAH.

Muhtarlık Adayları

1- MURAT USANMAZ

2- GÜNER SERGİL

3- GÜRHAN ATALAR

4- ERDOĞAN ŞAHİNER İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- FİKRET ATASOY

2- NECAT ÖZEMRE

3- ZİHNİ PALABIYIKOĞLU

4- NEVİN ERTARKAN

12- LEFKE - YEŞİLIRMAK Muhtarlık Adayları

1- EMİR YEŞİLIRMAKLI

2- İSMET ÖZPOLAT

3- ÇAĞRI KURTBİR

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- UĞUR KAN

2- OSMAN KAZALİ

3- BARIŞ BAŞ

4- ENVER LUMAN

5- UYSAL ASYA

6- HALİL GELENGÜL

13- LEFKE - YEŞİLYURT MAH.

Muhtarlık Adayları

1- İSMAİL GÜREN

2- AHMET ÖZÜDOĞRU

3- BURAK BATMAN

4- SEFER TOPUZ

İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları

1- DANİŞ DAVUTOĞLU

2- TANER ÖNCEN

3- FEHMİ KARADAYI

4- HÜSEYİN GÖKÇEN

5- FAİK BEŞİR

6- RİFAT ÖZTEZER

7- SEDAT ŞEN

8- MEHMET ÖZELTEKİN

9- İSMAİL GÜL