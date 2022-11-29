Ekvador veda etti, Senegal turu kaptı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal, Ekvador'u 2-1 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Enner Valencialı Ekvador, turnuvaya veda etti

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.

Güçlü rakibini, 44. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltısı ve 70. dakikada Koulibaly'nin golüyle 2-1 mağlup eden Afrika temsilcisi, 6 puanla ikinci sırada yer alarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Ekvador'un tek sayısı ise 68'de Moises Caicedo'dan geldi.

Maç öncesi bir galibiyet, beraberlikle topladığı 4 puanla zirvede yer alan Ekvador ise grubunu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na veda etti.

Senegal, son 16 turunda B Grubu'nu lider olarak tamamlayan takımın rakibi olacak.

Maçtan öne çıkan anlar

Ekvador mücadeleye; Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Franco, Gruezo, Moises Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia 11'iyle başladı.

Senegal ise; Mendy; Jakobs, Diallo, Koulibaly, Sabaly; Gana Gueye, P.Gueye, Pathe Ciss; Sarr, Dia, I.Ndiaye ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza alanına topla giren Sarr, Hincapie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada topun başına geçen Sarr, meşin yuvarlağı kalecinin solundaki köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

67. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanına gelen topu Torres arka direğe aşırttı. Müsait pozisyondaki Caicedo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

70. dakikada Senegal'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanına gelen top savunmadan sekince Koulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Senegal bir kez daha öne geçti: 2-1.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen Senegal, son grup maçında Ekvador'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı 44 bin 569 taraftar tribünden izledi.

Grubun diğer maçında ise Hollanda, Katar'ı 2-0 yendi ve 9 puanla adını son 16 turuna yazdırdı.