“Yeni hava yolu kurulacak”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, özel şirketlerin girişimleriyle 8-10 ay içerisinde yeni hava yolu şirketinin kurulacağını söyledi ve bu konudaki çalışmaların başladığını bildirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, göreve geldikten sonra sıcak para gelmesi için 3 yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, kripto para, sanal bet ve tapu alma süresinde düzenleme yapılacağını ifade ederek, “Bu üç düzenlemeyle devlet ciddi gelir elde edecek. Kripto para ve sanal bet konusunda Malta ve Estonya’yı örnek aldık. Ekonomist ve konusunda uzmanlarla çalışıyoruz. Yabancılarda tapu alma süresi kısaltılacak. Tapuda 700 milyon TL bekliyor. Bu rakamı yakalarsak maddi açıdan bir sorunumuz kalmaz. Sanal bet konusunda mağduriyet yaratmadan bütçe gelir getirecek şekilde düzenlemeler yapılacak” dedi.

“Ülkede yatırım yapmak isteyen yabancı ülkelerin 23 Ocak’tan sonrasını beklediğini” kaydeden Sucuoğlu, hem yabancı hem de yerli yatırımcının önünün açılması ve bürokratik engellere takılmaması için gerekenin de yapılacağını kaydetti. Sucuoğlu, bu çerçevede Başbakanlık bünyesinde Koordinasyon Ofisi açılacağını belirti.

Ülkede serbest bölgeye yönelik girişimleri olduğunu dile getiren Sucuoğlu, yap işlet devret modellerinin uygulanacağını, elektrikte yeni alternatifler yaratacaklarını, turizme çeşitli teşvikler verileceğini, genel sağlık sigortasının hayata geçeceğini açıkladı.

Sucuoğlu, özel şirketlerin girişimleriyle 8-10 ay içerisinde yeni hava yolu şirketinin kurulacağını söyledi ve bu konudaki çalışmaların başladığını bildirdi.

Sucuoğlu tarımda ise yeni tür ekimlere geçileceğini kaydetti, yükseköğrenimde ise yabancı öğrencilerin ülkelerine ateşe ataması yapılacağını ifade etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükumet kurduktan sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmasını düşündüklerini ve fonun da tamamen amacına uygun harcanmasını gündeme alacaklarını söyledi.

Spor kulüplerinin gençleri kendi şemsiyesi altına alarak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurgulayan Sucuoğlu, ekonomik anlamda spor kulüplerinin kalkınması adına da son noktasına kadar çalışacaklarını belirtti.

Sucuoğlu “500 yataklı yeni hastanenin ihalesinin de hazırlandığını ve seçimden sonra hükümete kurulur kurulmaz 6 ay içinde temellerinin atılacağını” söyleyerek, “Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında oluğunu” yineledi.

Faiz Sucuoğlu, uçak bilet fiyatları konusundaki açıklamalarına da değinerek, “Bu konuda Batum örneğini vermek istiyorum. Gürcistan’daki Batum havalimanında da Türkiye ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'ye uçuşlarda bilet fiyatları Türkiye iç hatlar kapsamına alınarak ucuzlatılmıştır. Bu Batum Havalimanının Türkiye ye ilhak olduğu anlamına mı geliyor” dedi.

