“Ülkeyi ayağa kaldırmak için varız”

Sucuoğlu, KKTC’yi ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yapmak için projelerinin hazır olduğunu belirtti

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, Lefkoşa seçim gezileri kapsamında, bazı derneklere ziyaretlerde bulundu.

Faiz Sucuoğlu, siyasi istikrarın yakalanması halinde ülkeye ekonomik ve sosyal istikrarın da geleceğini kaydederek, KKTC’yi ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir ülke yapmak için projelerinin hazır olduğunu belirtti.

Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak için çalışacaklarını kaydederek, “Bizim başaramadığımız siyasi istikrarı sağlamaktır. Bunu sağlayamazsak, ne ekonomik ne de sosyal istikrarı sağlayamayız. İşte bu yüzden halkımızdan iyi karar vermelerini istiyoruz. Ya bu cendereden çıkarız ya da kötüye gideriz. Bu yüzden karma oydan uzaklaşıp mühür vurmaya odaklanmalıyız” dedi.

“23 Ocak’ın ülkenin çıkış yakalayabileceği önemli bir tarih olduğunu” kaydeden Sucuoğlu, “Biz ülkeyi ekonomik olarak ayağa kaldırmak için varız. Bu da siyasi istikrarı yakalamakla olur. İşte 23 Ocak’ta sizlerin de desteği ile tek başına iktidara gelerek önce siyasi istikrarı ardından da ekonomik ve sosyal istikrarı yakalayacağız” dedi.

“23 Ocak’ta halkın vereceği kararla UBP’nin ya tek başına iktidara gelerek her anlamda istikrarı sağlayacağını ya da koalisyon hükümetlerinin devam edeceğini” söyleyen Sucuoğlu, “Biz halkımıza istikrar sözü veriyoruz” dedi.

Öte yandan UBP Sucuoğlu ve milletvekili adayları, önceki akşam Lefke’de bölge halkı ile buluştu.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan geceye UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu, büyük bir coşku seli arasında katıldı.

Başbakan, tüm ilçelerde yapılan etkinliklerde salonların dolup taştığını, bu coşkulu kalabalığın UBP'yi tek başına iktidar yapacağını söyledi.

Lefke'ye iki söz verdiklerini, birinin yol diğerinin ise Cengiz Topel Hastanesi'ni yenilemek olduğunu belirten Başbakan, bunların yapacağı ilk icraatlarından olacağını kaydetti.

23 Ocaktaki seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Başbakan, “Kıbrıs Türkü en zor şartlarda bile pratik zekası ile çözüm üretiyor. Tek sorun siyasi istikrar yok. İşte biz, akılcı adımlarla ekonomik istikrarı sağlamak için radikal kararlar alacağız ve ülkeyi ayağa kaldıracağız” dedi.

Başbakan, konuşmasında sık sık UBP'ye mühür çağrısı yaptı; tek başına iktidar fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan, “Bizim iddiamız tek başına iktidara gelebilmektir. Biz 60 günlük hükümet süresince tüm zorluklara rağmen bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Biz bundan sonra da elimizi taşın altına koyarak, ekonomik ve sosyal istikrarı en kısa sürede sağlayacağız" dedi.

