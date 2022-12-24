Yarın sandık basındayız

Yerel seçimler için artık nefesler tutuldu. Siyasi partiler propagandalarını bugün tamamlayacak ve son sözü yarın seçmen söyleyecek. Kıbrıs Türk halkı, 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için yarın sandık başına gidecek

KKTC yarın sandık başında olacak.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi'nde 18 belediyede toplam 67 aday, başkanlık için yarışacak. Belediye başkanı adaylarından 61’i erkek, 6’sı kadın iken, halen milletvekili olan 3 isim de belediye başkanlığına talip oldu.

5 Aralık’ta başlayan propaganda süreci bugün sona erecek. 25 Aralık’ta ise seçmenler 18 belediye başkanını, 220 belediye meclis üyesini, 240 muhtarı ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

4 yılda bir yapılan ve bu yıl Haziran’da yapılması gereken ancak belediyeler reformu olarak nitelenen yasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi için 25 Aralık’a ertelenen yerel seçim, belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin ardından yapılacak ilk seçim olacak.

ADAYLARDAN 34’Ü BAĞIMSIZ, 33’Ü PARTİLİ

Yerel seçimde; 18 belediye başkanlığına 33 partili 34 bağımsız olmak üzere 67 başvuru, sayısı 220 olan belediye meclis üyeliğine ise 962 partili 2 bağımsız olmak üzere toplam 964 başvuru yapıldı.

61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı adayı olurken, kadın adaylardan 2’si UBP’den, 2’si CTP’den, 2’si ise bağımsız.

Sayısı 240 olan muhtarlığa 603 kişi başvururken, 61 kişi aday sayısı azlığından dolayı seçime girmeden seçilerek ilan edildi. 994 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1399 kişi başvurdu, 588 kişi seçime girmeden seçilerek ilan edildi.

BELEDİYE MECLİSİ VE İHTİYAR HEYETİ ÜYE SAYILARI

YSK’nın ilçelerdeki belediyelerde belirlediği meclis üye sayıları şöyle:

Lefkoşa ilçesi; Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi 12; Gönyeli-Alayköy Belediyesi 14; Lefkoşa Türk Belediyesi 26.

Gazimağusa ilçesi; Beyarmudu Belediyesi 8; Gazimağusa Belediyesi 18; Geçitkale-Serdarlı Belediyesi 10; Mesarya Belediyesi 10; Tatlısu Belediyesi 6; Yeniboğaziçi Belediyesi 10.

Girne İlçesi; Çatalköy-Esentepe Belediyesi 10; Dikmen Belediyesi 10; Girne Belediyesi 16; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi 14.

Güzelyurt ilçesi; Güzelyurt Belediyesi: 14

İskele İlçesi; Erenköy- Karpaz Belediyesi 10; İskele Belediyesi 12; Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi 10. Lefke İlçesi; Lefke Belediyesi 10.

İlçeler itibarıyla köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üye sayıları:

Lefkoşa 208; Gazimağusa 220; Girne 224; Güzelyurt 64; İskele 192 ve Lefke 52.

Seçim propagandasının başlangıç günü olan 5 Aralık’ta YSK’da yapılan ad çekimiyle adayların oy pusulasındaki yazılış sırası ve BRT’de yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası belirlenmişti.

Buna göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi 1, Kıbrıs Sosyalist Partisi 2, Yeniden Doğuş Partisi 3, Ulusal Birlik Partisi 4, Demokrat Parti 5, Bağımsızlık Yolu 6, Toplumcu Demokrasi Partisi 7 ve Halkın Partisi 8’inci sırada yer aldı. YSK, ayrıca tüm ilçelerdeki bağımsız belediye başkan adayları ve muhtarlar için de ad çekme suretiyle sıra numarası belirledi.

Yerel seçimde, 18 belediye başkanlığına 33’ü partili, 34’ü bağımsız olmak üzere 67 başvuru yapıldı. 61 erkek ve 6 kadın belediye başkanı adayı olurken, kadın adaylardan 2’si UBP’den, 2’si CTP’den, 2’si ise bağımsız.

MİLLETVEKİLİ ADAYLAR…

Yerel seçimde 3 milletvekili, belediye başkan adaylığı için başvurdu. UBP milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ile CTP milletvekili Sıla Usar İncirli Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) için; CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ise Yeniboğaziçi Belediyesi için yarışacak.

