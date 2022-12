Uluçay, Mağusa'yı iyileştirmek için projelerini açıkladı

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, adaylığının ilan ettikten sonra geçen 15 aylık sürenin hiçbir gününü boşa geçirmediklerini, bu sürede hem belediyeyi tanımak hem de şehrin sorunlarını tam olarak anlamak ve gerçekçi çözüme kavuşturacak projeleri sunmak için her günü değerlendirdiklerini söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, bu yola sevgiyle, saygıyla, güvenle ve hoşgörüyle çıktıklarını, 25 Aralık’ta da bu değerlerle seçimi kazanıp, bu güzel şehrin belediyesini çok daha güçlü hale getireceklerini söyledi. CTP Mağusa İlçesi, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel yönetim seçimleri ile ilgili, “Proje Lansmanı ve Aday Tanıtım Gecesi” düzenledi. Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen proje lansmanı ve aday tanıtım gecesi, coşkulu bir kalabalıkla gerçekleştirildi, toplantı salonu hıncahınç doldu.CTP Gazimağusa Belediyesi Dr. Süleyman Uluçay’ın, gençlerin arasında sloganlarla salona giriş yaptığı gecede, önce belediye meclisi üyesi adayların tanıtım videosu izlenildi, ardından konuşmalar ve proje lansmanı yapıldı. Gecenin sonunda, tüm adaylar sahneye çıkarak etkinliğe katılanları selamladı. Etkinliğe katılanlar, Dr. Süleyman Uluçay’ın ve ekibinin, Mağusa’yı iyileştirmek için hazırladığı 17 adet projeyi ayakta alkışlayarak, tam destek belirtti.KAYALP: CTP MARKA BELEDİYECİLİĞİ MAĞUSA’YA YENİDEN TAŞIYACAKGecede ilk konuşmayı yapan, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, 14 aydır sokakta olduklarını, Dr. Süleyman Uluçay ile Mağusa’yı karış karış, kapı kapı gezdiklerini ve vizyonlarını Mağusalılara aktardıklarını söyledi. Amaçlarının Mağusa’yı iyileştirmek olduğuna vurgu yapan Kayalp, Mağusa iyileştirmek yolunda zafere çok az bir zaman kaldığını ifade etti. Oktay Kayalp, seçimi bir at başı değil, 3 at başı önde götürdüklerine vurgu yaptı ve “ biz inanıyoruz ki bu şekilde çalışmaya devam edersek Mağusa’yı geri kazanacağız” dedi. CTP belediyelerinin borç batağına düşmeden, yolsuzluk yapmadan, şeffaf ve hesap verebilir belediyeciliği Kıbrıs Türk toplumunun yerel yönetim tarihine altın harflerle yazdırdığını söyleyen Kayalp, şimdi sıranın Mağusa’da olduğunu, CTP’nin bir hafta sonra Mağusa’yı tekrar kazanacağını ve bu markayı tekrardan Mağusa’ya taşıyacağını dile getirdi.SOYER: ULUÇAY KAZANACAK, MAĞUSA “BAYRAM” EDECEKGecede söz alan, CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, öncelikle Dr. Süleyman Uluçay’ı hem belediye çalışanlarının haklarını hem de belediyenin mali yapısını koruyacak protokolü imzaladığı için tebrik etti. Dr. Süleyman Uluçay’ın seçimi zaferle tamamlamasıyla kentin “bayram” edeceğini ifade eden Soyer, Uluçay’a başarılar diledi, tam destek verdiğini söyledi.ULUÇAY: BU YOLA SEVGİ, SAYGI, HOŞGÖRÜ VE GÜVEN GİBİ DEĞERLERİ KORUYARAK ÇIKTIKCTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, adaylığının ilan ettikten sonra geçen 15 aylık sürenin hiçbir gününü boşa geçirmediklerini, bu sürede hem belediyeyi tanımak hem de şehrin sorunlarını tam olarak anlamak ve gerçekçi çözüme kavuşturacak projeleri sunmak için her günü değerlendirdiklerini söyledi.“Biz bu yola çıkarken sevgi, saygı, hoşgörü ve güven gibi değerleri koruyarak yola çıktık, seçim gününe çok az kaldı hala daha bu değerleri koruyarak kampanyamızı yürütüyoruz” diyen Uluçay, seçim günü yaklaştıkça heyecanın arttığını, en büyük ricasının sosyal medyada veya herhangi bir yerde sağduyunun korunmasını olduğunu kaydetti. Uluçay, “biz bu yola sevgiyle, saygıyla, güvenle, hoşgörü ile çıktık inşallah 25 Aralık’ta bu değerlerle seçimi kazanıp, bu güzel şehrin belediyesini çok daha güçlü hale getireceğiz, belediyemizi teslim aldığımız yerden çok daha iyiye taşıyacağız” dedi.Dr. Süleyman Uluçay, eğer bir insana sevgiyle bakılırsa o insanın güzel yönlerinin görüldüğünü, saygı ile bakılırsa saygı görüldüğünü, güven içinde davranılırsa size güvenmeyeceğiniz şeyler söylenmeyeceğinin altını çizdi. “Hoşgörü hepimiz için şarttır. Her insan diğerinden farklıdır. Biz şehrimizdeki tüm insanları tüm farklılıklarıyla kucaklayıp, daha güzele, daha iyiye götürmek için Gazimağusa Belediyesi’nin yönetimine aday olduk” diyen Uluçay, belediyeciliğin zor bir iş olduğunu, 24 saat çalışma gerektiren bir iş olduğunu, kendilerinin de bunu unutmadan yola çıktıklarını açıkladı.“BU GÜZEL ŞEHRİN BELEDİYESİNİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ”Belediyecilik tek başına yapılacak bir iş olmadığını, takım çalışması gerektirdiğini ifade eden Uluçay, bu takım çalışmasında hem belediye içerisinde iyi bir ekibin olması gerektiğini, hem de belediye meclisinde güçlü bir desteğin olması gerektiğine dikkat çekti. Uluçay, “bu nedenle belediye meclisine aday olan arkadaşlarımıza desteğinizin tam olmasını dilerim” şeklinde konuştu. Gazimağusa Belediyesi’nin kentimizde yapabileceği pek çok şey olduğunu, kentimizin olanakları ve imkânlarının pek çok kentten çok daha farklı ve güzel olduğuna vurgu yapan Uluçay, şöyle devam etti: “Mağusa hem liman, hem öğrenci, hem sahil, hem Surlar içinde turistik yapısıyla turistik kent, hem de seralarıyla tarım üretim kentidir. Aynı zamanda sulak alanları ve gölleri ile bambaşka bir doğa şehridir. Gidip görmeyen varsa Gülseren Göledindeki flamingoların güzelliklerini görsün”.“BELEDİYEMİZİ ÇOK UZUN OLMAYAN BİR SÜREDE MALİ OLARAK TOPARLAYABİLİRİZ”CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin yönetimine talip olurken ilk yaptıkları işin belediyenin mali durumunu gözden geçirmek olduğunu söyledi. Belediyenin mali durumu ve çalışanların durumu ile ilgili ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Uluçay, “ belediyemizi çok uzun olmayan bir sürede mali olarak toparlayabiliriz. Bugün yaşamakta olduğu bazı mali sıkıntıları aşabileceğimizi ve orada çalışan personelin yaşadıkları sıkıntıları çözüp, kentimize çok daha güzel ve yeni hizmetleri ekleyerek yolumuza devam edeceğimizi görüyoruz” dedi.