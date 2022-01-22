UBP'nin son mitingi "Tek başına iktidar yolunda Büyük Buluşma" sloganıyla yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan Ulusal Birlik Partisi "Tek başına iktidar yolunda Büyük Buluşma" sloganı ile seçim öncesi son mitinginde heyecan ve coşku vardı

Ulusal Birlik Partisi "Tek başına iktidar yolunda Büyük Buluşma" sloganı ile seçim öncesi son mitingini dün akşam düzenledi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre miting Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Mitingde konuşan Sucuoğlu, mitinge katılan kalabalığın, heyecan ve coşkunun “Ulusal Birlik Partisinin tek başına iktidara yürüyüşünün” göstergesi olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, "Yarım asra yakın bir süredir ayni sevda ile meydanlardayız. İnanarak kurduğumuz devletimize verdiğimiz hizmetlere, yarattığımız eserlere tüm halkımız tanıktır. Attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, yarattığımız her eserin hesabını şeffaflık içerisinde verdik vermeye hazırız" diye konuştu.

Hizmet süresince başlarının hiç öne eğilmediğini belirten Sucuoğlu, “Benimsediğimiz yenilikçi ve kalkınma odaklı siyaset yeni dönemde yeni misyonumuz olacaktır" dedi.

Temel hedeflerinin istikrarlı siyasi yapı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme olduğunu söyleyen Sucuoğlu; "gelişim için yol haritamızı belirlemiş durumdayız. Sizlerden beş yıllık tek başına iktidar için yetki istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyasi istikrar yoksa ekonomik istikrardan da söz etmek mümkün değildir. Halkımız 23 Ocakta vereceği oylarla siyasi iktidarı sağlayacak, ekonomide, sosyal yaşamda istikrarı güçlü kılacaktır. Sizin inancınızla, sizin gücünüzle, sizin oylarınızla ülkeye istikrar gelecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istikrarla büyüyecek".

Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş simgesi olduğunu savunan Sucuoğlu "yaptık yine yaparız diyenlerin yaptıklarını da yapamadıklarını da halkımız çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Zoru görünce oturdukları koltukları bırakıp gidenleri unutmadık, asla unutmayacağız. İnancım odur ki halkımız o sıkıntıları bir kere daha yaşatmanıza izin vermeyecek” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sucuoğlu; "Kıbrıs için yeniden geliyorlarmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs için geliyorlarmış. Pazar günü seçim sandıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için kuruluyor, arkadaşlar bunu unutmuşlar'" dedi.

Kurultaydan sonra kurdukları hükümetin 62. gününde olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Tüm zorluklara rağmen halkımızı maaşsız, aşsız, aşısız bırakmadık çünkü biz yönetmeyi bilen partiyiz", diye konuştu.