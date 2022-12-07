KKTC’de 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde Girne ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde kadınlar yönetime talip.

Tepebaşı köyü muhtar adayı Nöğber Kırmızılar Doğu adaylığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada daha çağdaş daha yaşanabilir daha temiz bir Tepebaşı Köyü için aza adayları ile birlikte yapacakları koordineli çalışmalar sonucunda, Tepebaşı’nı geliştireceklerini ifade ederek “Köyümüzü daha çok geliştireceğimize ve toplum nezdinde kıymetli bir yere getireceğimize, muhtarlık görevinin çıtasını yükselteceğimize inancımız tamdır. Mühür için değil hizmet için adayız. Muhtarlık ek iş değil tek iş olmalıdır.” dedi.

Tepebaşı köyü kadın muhtar adayı ve kadın azaları şu isimlerden oluşuyor:

Tepebaşı Köyü Muhtar Adayı: Nöğber Kırmızılar Doğu

İhtiyar Heyeti Adayları:

Emine Erpak

Vahide Çelik

İncilay Ozan

Melin Keyfiala Konya

