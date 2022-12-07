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Mağusa bir değerini daha kaybetti

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Mağusa bir değerini daha kaybetti
Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olup, TMT kurucularından olan malûl gazi Fahri M. Gazi dün hayata gözlerini yumdu.
Mağusa’nın sevilen esnaf ve simalarından olan Fahri M. Gazi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Gazi, bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Cami’nde öğle namazoına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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