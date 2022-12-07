Mağusa bir değerini daha kaybetti

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olup, TMT kurucularından olan malûl gazi Fahri M. Gazi dün hayata gözlerini yumdu.
Mağusa’nın sevilen esnaf ve simalarından olan Fahri M. Gazi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Gazi, bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Cami’nde öğle namazoına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.