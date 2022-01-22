Savaşan: Erken seçime neden gittiğimizi hatırlayalım!

UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan Kıbrıs Türk Halkı’nın önünde “güçlü bir UBP hükümeti veya 4’lü istikrarsız bir koalisyon” seçenekleri olduğuna işaret ederek, bunun halkın iradesi ile 23 Ocak seçiminde ortaya çıkacağına dikkat çekti. Savaşan, “halkımız istikrar ve 5 yıl kesintisiz görev yapacak güçlü bir icraat hükümeti istiyorsa, erken genel seçime neden gitmek zorunda kaldığımızı hatırlaması yeterli olacaktır” dedi

Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan katıldığı bir televizyon programında, iki yıldan bu yana devam eden Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk ekonomisinde ciddi bir tahribata neden olduğunu ve sağlık ile eğitim sistemlerine yatırım yapılması gerektiğini ortaya çıkardığını söyledi. Gerek salgının ortaya çıkardığı ekonomik yaraları sarmak, gerekse de sürdürülebilir yapılar kurabilmek için cesaretli adım atacak güçlü bir hükümete ihtiyaç olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, “23 Ocak’ta neden erken genel seçim yaptığımızı unutmamak gerekiyor. Sorunların üstüne kararlılıkla gidecek ve çözüm üretebilecek bir hükümet oluşturmak için seçimleri yenilemek zorunda kaldık. Bu seçimden toplum yararına bir sonuç çıkması ancak güçlü bir hükümetin oluşması ile mümkündür. UBP buna hem aday hem de buna muktedirdir. Halkımızdan partimize mühür vurarak partimize bu yetkiyi vermesini talep ediyor” dedi.



Seçimleri yenilemenin anlamı olmalı…

UBP milletvekili adayı Dr. Ahmet Savaşan, yaptığı değerlendirmede, özellikle Covid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal sorunlarınvarlığının bir gerçek olduğunu ve yeni dönemde bu sorunları çözme kabiliyeti olacak bir hükümet oluşturulması gerektiğini belirtti.Covid-19 salgınının turizm, yükseköğretim ve konut sektöründe belli tahribatlara neden olduğunu, yeni dönemde bu sektörlerin yeniden düzenlenmeye ve aynı zamanda da sağlık ve eğitim gibi alanların güçlendirilmesine ihtiyaç olacağına işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, “mevcut hükümetlerin bunu başaramayacağı dikkate alınmış ve Cumhuriyet Meclisi oy birliği ile erken seçime gitmeye karar vermiştir. Bu durumda halkımıza düşen en önemli sorumluluk güçlü bir hükümetin oluşmasına destek vermektir”şeklinde konuştu.



UBP halkına güveniyor…

Kıbrıs Türk Halkı’nın önünde 2 seçenek olduğunu ifade eden Ahmet Savaşan, “ya Faiz Sucuoğlu başkanlığında güçlü ve 5 yıl görev yapacak UBP hükümetine; ya da çoklu ve kısa sürecek istikrarsız bir hükümet modeline oy vermek.Halkımız yeni dönemde sorunları çözecek güçlü bir hükümet istiyorsa mühürleri ile UBP’ye görev verecektir. Yapılan anketler de bu yöndedir. Bizler halkımıza güveniyoruz” dedi.



İşe, gücünü halktan alan güçlü bir hükümetle başlayacağız...

Yeni dönemin ilk adımının 23 Ocak Pazar günü sandık başına gidilerek atılacağına işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, “Sorunlar toplumsaldır. Çözümünü de birlikte bulacağız. İşe, gücünü halktan alan güçlü bir hükümet oluşturarak başlayacağız.Yeni dönem 24 Ocak’ta değil, 23 Ocak’ta başlayacak. Halkımızın UBP’ye vuracağı mühürler ile ne istediği de ortaya çıkacak. Sayın Sucuoğlu da bunun gereğini yerine getirecek ve kuracağı güçlü hükümet ile sorunların üstesinden gelerek ülkede istikrarı temin edecek” dedi.



Sucuoğlu Türkiye’den kaynak sağlama kabiliyetine sahip…

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun toplumsal kaynakları harekete geçirirken dıştan kaynak sağlamak kabiliyetine de sahip olduğunun, buna karşın dörtlü koalisyon hükümetininhalkı yeni vergiler altında ezerek maaş ödemek zorunda kalacağının bilindiğini belirten Dr. Ahmet Savaşan, “Elbette kendi gücümüzü harekete geçireceğiz. Ama dıştan destek olmazsa Covid-19 salgınının yarattığı enkazı çok daha uzun sürede ve acılı bir şekilde kaldırmak zorunda kalırız. Biz gücümüzü ortaya koyarken Anavatan Türkiye’nin desteğini de alacak ve bu sorunları en kısa zamanda, acısız bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Bunun için güçlü bir UBP hükümetine ihtiyaç vardır ve 23 Ocak’ta UBP amblemi altına vurulacak mühürler bunu sağlayacaktır” dedi.

