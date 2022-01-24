Özgürlükçü bir kadınım..Kadın bireydir kendi bireysel hayatından yaptıklarından söylediklerinden sorumludur..İstediği gibi hayatini yaşayabilir düşünebilir eyleme geçebilir burada hiçbir sıkıntı yok!Lakin;bir kadın iç çamaşırını çağrıştıran bir kıyafetle poposunu insanlara dönerek erotik bir dansla ortaya çıkıp bunu da kadının özgürleşmesi olarak savunuyorsa ve bununla da kendini ve veya bizleri ikna etmeye çalışıyorsa bu pek bir fazla saf dillilik olmuyor mu yahuu?!!Sahne şov yeri tamam ama oranın da bir adabi ağırlığı olmamalı mi?!..Orası bir striptease kulubüyse hiç tartışmam bile ama tüm kadınlar adına bu söylemi savunmam mümkün degil.. Kadınlar meta olmamalı seks objesi olmamalı ..özgürleşme çıplaklıkla değil daha ayağı basan şeylerle gelmeli..O soyunur onun özgür alanı gibi görülen yer başkasının cehennemi olur..Meydan okumak yürekli olmak çıplak olmadan da mümkün diye düşünüyorum.. .Kadın vücuduna güveniyor dans edebilir soyunabilir kafası özgürlükçülük mu oluyor..Ya kadının asaleti saygınlığı vakarı..onlar ne olacak..O görüntülerde gördüğüm tek şey ucuz bir kendini ispatlama ben hâlâ güzelim seksiyim vs hali!!

(Bala Kayadelen)



21 yaşında daha dün aldı ehliyeti. 175 promil alkollü yaklaşık bir 35'lik şişeye bedel. Yola çıkıyor ve suçsuz birinin canına kıyıyor. Şimdi hem ailesi perişan, hem de öldürdüğü aile. Değermiydi???

(Alkan Baykent)



Avusturalya Açık da Genç Çiftlerde

Türk oyuncu ile Kıbrıslı Rum Oyuncu beraber partner olmuş!

E Şaşırdık mı?

Ne ilk ne son olacak!

Onlar çıkarları için her spor branşında Güney Kıbrısla Resmi müsabakalar oynaycak, biz hep seyredeceğiz...

Onlar oynayınca Vatanseverlikleri sorgulanmayacak ama "biz de oynayalım" deyince Vatan Haini olacayık.

Biri gider İngiltereden Takım satın alır, bize top bile yollamaz!

Sorsan Kıbrısa sevdalıdır Acun keratası...

Büyük Takım geçinenler başka türlü facia!# kara sevdalarımızdan ne Feneri ne cimbomu ne kartalı! 30 yıldır Tek bir gün Bir maçda pankart açıp bu Kıbrıslı Türk gencine uygulanan ambargoyu protesto bile etmez, edemez

Aman sakın ha ! İncinirler sonra! Ceza yerler! Öldüründüler Avrupa da kupa kazanmaktan...

Ve Onlar hiç üzülmesin sakın ha zarar görmesin!

Bizim gençlerimiz Onlardan daha mı değerlidir? Daha mı yeteneklidir?

Haşaaaa! Ne demek!

Nankörlük etmeyelim...

Top oynarız ya...

O na da şükür edelim değil mi ama!

Yerim sizin Yavruvatanseverliğinizi...

(Eralp Şerifoğlu)



Bazı insanlara şaşarım,

“Oy kullanmak vatandaşlık görevi”dir diyorlar.

Demokratik bir ülkede yaşamış olsaydık evet, ama bizim ülkemize, kendi nüfusumuzdan fazla insan taşınıp vatandaş yapılmış.

Öyleleri var ki,

Getirildiği bu ülke, haritanın neresindedir bilmiyor,

Geldiği ülkenin Elçilik mensupları ne derse onu yapıyor,

Para karşılığı hatta 3-5 paket makarna, fasulye, pirinç, şeker karşılığı oyunu satıyor,

Devlette iş, aş, çıkar karşılığı, eline tutuşturulan listeye oy veriyor.

Bu koşullarda,

Nerede kaldı sizin vatandaşlık göreviniz?

Kimlerle oy kullandığınızı görmüyorsunuz.

(Ülker Fahri)

