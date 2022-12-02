İncirli: "Lefkoşa’yı hep birlikte hayal ettiğimiz gibi bir başşehre dönüştüreceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı hep birlikte hayal edilen bir başşehre dönüştüreceklerini vurguladı.

Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’ni ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye milletvekilleri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı yaşanabilir bir başşehir yapmak için göreve hazır olduklarının altını çizdi. Ekibine de güvendiğinin altını çizen Sıla Usar İncirli, hayal ettikleri Lefkoşa için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Görüşmede Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği Başkanı ve yönetim kurulu da hazır bulunurken, Başkan Binnaz Kaya, belediyeden beklentilerini aktardı.

“Bu Şehri Hep Birlikte Aydınlatacağız”

Sıla Usar İncirli, şehri hep birlikte temizleyeceklerini ve aydınlatacaklarını vurguladı. “Şehri daha yeşil bir hale getirmemiz lazım” diyen İncirli, Lefkoşa’nın nefes alan bir şehir olmasını istediklerini belirtti.

Daha yeşil bir Lefkoşa yaratacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, projelerini dernek yetkilileriyle paylaştı. Altyapıya öncelik vereceklerini ifade eden İncirli, LTB’nin sadece Lefkoşa’da ikamet edenlere değil, gün içinde çalışmaya gelenlere de hizmet verdiğini söyledi. Hayal ettikleri Lefkoşa için projelerinin hazır olduğunun altını çizen Sıla Usar İncirli, belediye meclis üyeleriyle birlikte hiç durmadan çalışacaklarını belirtti. Sıla Usar İncirli, ekibiyle birlikte göreve hazır olduklarını vurguladı.

“Hedefimiz nefes alan bir Lefkoşa”

İncirli, “Sorumluluğu birbirine atmanın zamanı bu ülkede çoktan geçti” diyerek, insanları şehirde tutma hedefinde olduklarını kaydetti. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın iklim krizine karşı çok kırılgan bir durumda olduğunu vurguladı. Sıla Usar İncirli, “Nefes alan Lefkoşa için göreve gelir gelmez ağaçlandırma projesini başlatacağız, seferberlik ilan edeceğiz. İklim krizi yaşamsal bir meseledir” diye konuştu.

