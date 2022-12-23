“Her şey daha güzel bir Lefkoşa için”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 2010 yılından itibaren kesintisiz şekilde Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) Meclis Üyesi olan Mehmet Kermeoğlu, 25 Aralık Pazar günü yapılacak seçimlerde yine favori isimler arasında gösteriliyor.



Kızılbaş bölgesinde kasaplık yapan ve Kermeoğlu Et Pazarı’nın sahibi olan Mehmet Kermeoğlu, LTB Meclis Üyeliği seçiminde 3 numaralı aday sırasında yer alıyor. Kermeoğlu’nun 12 yıl boyunca LTB’de başarılı işlere imza atması ve Lefkoşa’da sevilen bir sima olması nedeniyle seçimi kazanmasına kesin gözle bakılıyor.



Mehmet Kermeoğlu, LTB Meclis Üyeliği boyunca Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde 1. Etap Proje’de evlerin yıkılıp yeniden yapılması ve yolun genişletilmesi projesine öncülük etmişti.



2. Etap Proje’nin sonlandırılması için tüm çalışmalara öncülük eden Kermeoğlu, yakın zamanda hizmete açılan Kızılbaş Parkı’nın yapılması için de büyük katkı sağlamıştı.



Üç dönemdir LTB Meclis Üyeliği görevini yapan Mehmet Kermeoğlu, tecrübesi ve bilgi birikimi ile daha güzel bir Lefkoşa için çalışacağına söz verdi.



