Gençler dört dörtlük

Aksa 1. Lig’de zirveye oynayan Gençler Birliği konuk olduğu Unimar Maraş’ı 4 -0 gibi farklı skorla mağlup ederek üst üstte beşinci galibiyetini aldı

Stad: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, İrfan Alıcı

Pera Gençler B.: Ali, Emir, Olgun, Kadir, Yekta, Mehmetali, İsmet, Selkan, Ertan(Ahmet), Barın (Sertan), Bülent(Abdülaziz)

Unimar Maraş: Cenkay, Emre, Mustafa(İlhan), Serkan, Mehmet Ergün, Ahmet(Mehmet Adil), Oğuz, Emre Karaciğer, Onur, Hasan Bayandursun, Burak(Muzaffer)(Alperen)





Gençler Birliği son 6 haftada üst üste beşinci galibiyetini alarak 2. Sıradaki yerini perçinledi.

Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan ve Evren Karademir’in yönettiği karşılaşmada Gençler 13. dakikada Yekta’nın ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti. 17. dakikada Barın bu kez sahneye çıkarak golünü attı ve skoru 2 – 0 yaptı. İlk devre bu skorla sonuçlandı.

İkinci devrede skoru korumak isteyen Gençler Birliği ile gol arayan Unimar Maraş’ın mücadelesi şeklinde geçerken Gençler Birliği maç son anlarında iki gol daha buldu.

88. dakikada Gençler Birliği Ertan’ın ayağından bulduğu golle maç 3 – 0 olurken, 90. dakikada Sertan’ın golüyle maçın skoru belli oldu. Unimar Maraş 0 – Gençler Birliği 4.



Maraş Necip Halil Kartal StadıEvren Karademir, Özal Çağlayan, İrfan AlıcıAli, Emir, Olgun, Kadir, Yekta, Mehmetali, İsmet, Selkan, Ertan(Ahmet), Barın (Sertan), Bülent(Abdülaziz)Cenkay, Emre, Mustafa(İlhan), Serkan, Mehmet Ergün, Ahmet(Mehmet Adil), Oğuz, Emre Karaciğer, Onur, Hasan Bayandursun, Burak(Muzaffer)(Alperen) Aksa 1. Ligin 13. Haftasında zirve hesapları yapan Pera Gençler Birliği konuk olduğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Unimar Maraş’ı 4 – 0 gibi farklı skorla mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü.Gençler Birliği son 6 haftada üst üste beşinci galibiyetini alarak 2. Sıradaki yerini perçinledi.Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan ve Evren Karademir’in yönettiği karşılaşmada Gençler 13. dakikada Yekta’nın ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti. 17. dakikada Barın bu kez sahneye çıkarak golünü attı ve skoru 2 – 0 yaptı. İlk devre bu skorla sonuçlandı.İkinci devrede skoru korumak isteyen Gençler Birliği ile gol arayan Unimar Maraş’ın mücadelesi şeklinde geçerken Gençler Birliği maç son anlarında iki gol daha buldu.88. dakikada Gençler Birliği Ertan’ın ayağından bulduğu golle maç 3 – 0 olurken, 90. dakikada Sertan’ın golüyle maçın skoru belli oldu. Unimar Maraş 0 – Gençler Birliği 4.