YDÜ, sergide hız kesmiyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”, 22 Aralık’ta YDÜ’de açılacak



Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2022’ye görkemli bir yıl sonu sergisi ile veda edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden 20 sanatçı akademisyenin 50 eserini bir araya getirecek olan karma sergi, 22 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı 432’inci sergi olma özelliği taşıyan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nde resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 50 eser sanat severlerle buluşacak.

13 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 432’nci sergi olan “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi”nin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, 2022’nin sanatsal üretim açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde oluşan sanat atmosferine değinen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “2022 yılı boyunca Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 30’un üzerinde sergi açılışı gerçekleştirdi. Diğer yandan envanterinde bulunan on binlerce sanat eserini de sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Sanat müzelerinin, eserlerin izinin sürülmesi, tarihlendirilmesi, korunması, restorasyonunun yapılması gibi konularda sanat tarihine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Ergün, “Sanat müzeleri, sanatın tarihini yazmak için başvurulacak en önemli kaynaklardan biridir” dedi. Yaşayan bir sanatçı için eserinin sanat müzesinde yer almasının büyük bir prestij olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Bizler de bundan hareketle, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak ‘Yıl Sonu Sergisi’ni Kıbrıs Modern Sanat Müzesi adına açmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

