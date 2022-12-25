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Gönyeli'nin yeni başkanı Hüseyin Amcaoğlu

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Gönyeli'nin yeni başkanı Hüseyin Amcaoğlu
Gönyeli Alayköy'de oyların tamamı sayıldı. UBP adayı Hüseyin Amcaoğlu yarışı önde bitirdi.
UBP adayı Hüseyin Amcaoğlu 6339 oy alırken, CTP adayı Ahmet Benli 3828 oy aldı.
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