Gönyeli'nin yeni başkanı Hüseyin Amcaoğlu

Gönyeli Alayköy'de oyların tamamı sayıldı. UBP adayı Hüseyin Amcaoğlu yarışı önde bitirdi.
UBP adayı Hüseyin Amcaoğlu 6339 oy alırken, CTP adayı Ahmet Benli 3828 oy aldı.
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