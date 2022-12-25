Beyarmudu’nda kazanan Bülent Bebek oldu

Beyarmudu Belediyesi’nde kazanan, resmi olamayan sonuçlara göre Bağımsız aday Bülent Bebek oldu.
YSK verilerine göre, 3 bin 205 seçmenin oy kullandığı Beyarmudu’nda Bebek, 1318 oy alırken, İlker Edip 1285, Sadık Tuver 457, Güray Kafa 16 oy aldı.
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