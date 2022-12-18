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Erdal Özcenk, Gazimağusa Suriçi'nde halk ve esnafla buluştu

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Ulusal Birlik Partisi’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, Mağusa Suriçinde, halk ve esnafla bir araya geldi. Ziyarette UBP Genel Başkanı Ünal Üstel de yer aldı

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Erdal Özcenk, Gazimağusa Suriçi'nde halk ve esnafla buluştu
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Gazimağusa’da muhteşem bir kalabalık ile yürüyüş yapan Dr. Erdal Özcenk, Belediye Başkanı İsmail Arter ile kucaklaştı. Gezi sırasında bir araya gelen ikili, birlik beraberlik mesajı verdi
Ulusal Birlik Partisi’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, belediye meclis üyeleri ve sempatizanlarıyla birlikte meydana indi, yer gök “Başkan Erdal Özcenk” diye inledi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, YDP Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Demokrat Parti yetkilileri, bazı bakanlar ve milletvekillerinin de eşlik ettiği yürüyüşte coşku görülmeye değerdi.

Gazimağusa Kaleiçi esnafının bağrına bastığı Dr. Özcenk, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Özcenk’e sevgi gösterileri yapan vatandaşlar, yeni dönemde Gazimağusa Belediyesi’nin Dr. Erdal Özcenk yönetimi ile kalkınacağına inanç belirtti.

Bu arada çarşı ziyareti sırasında yeni dönem için aday olmayan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Özcenk ile bir araya geldi. İkili birbirlerine sarıldı, birlik beraberlik mesajları verildi.
 
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