UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu “Biz bu yola ölümüne çıktık. Ya KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduracağız ya durduracağız” diyerek, UBP’nin tek başına iktidar olması gerektiğini kaydetti



23 Ocak Pazar Günü yapılacak genel seçimlere sayılı günler kala, Ulusal Birlik Partisi, ilçelerde çalışmaları yoğunlaştırdı.

Güzelyurt’u baştan sona dolaşan UBPli’ler akşam da Genel Başkan ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Milletvekili Adayları’nın katılımı ile Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede bir araya geldi.

Güzelyurt için yeni yatırımları gündeme getiren Başbakan Sucuoğlu, “Güzelyurt Hastanesi’ni biz başlattık biz bitireceğiz. Anavatan’dan gelen suyu, adı üzerinde bu güzel toprağa, en yakın zamanda bir kavuşturacağız” dedi.

Başbakan, “Biz bu yola ölümüne çıktık. Ya KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduracağız ya durduracağız” diyerek, UBP’nin bu yüzden tek başına iktidar olması gerektiğini kaydetti.

Başbakan, 23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu, gelecek nesillere bırakılacak, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke, istikrarlı bir hükümet için UBP’ye mühür vurulması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ve milletvekili adayları seçim gezilerine Güzelyurt'ta devam etti.

Başbakan, “ Bizim en büyük sıkıntımız istikrarsız koalisyon hükümetleridir” diyerek, tek partili istikrarlı bir hükümetin ülkeye getireceği yasal değişikliklerle sıcak paranın ülkeye gelişinin hızlanacağını anlattı.

Başbakan, ülkede şuan ki yasalara göre yabancılara satılan taşınmaz mallarda tapu çıkarma zorunluluğu olmadığı için, buradan ülkenin elde edeceği yaklaşık 7 yüz milyon TLnin alınamadığını vurgulayarak, yasalarda yapılacak değişiklik ile bu paranın ülkeye kazandırılmasının mümkün olacağını anlattı.

