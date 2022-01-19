“Hükümeti CTP kuracak”

CTP Genel Başkanı Erhürman “Pazartesi günü itibariyle CTP hükümeti kuracak. Büyük ortağı da Kıbrıs Türk halkı olacak” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP zihniyetinin krizin üzerine kriz yarattığına dikkat çekti ve Pazartesi günü itibarıyla hükümeti CTP’nin kuracağına vurgu yaptı.

Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde yaşananlara çok ciddi bir tepki olduğunu söyleyerek, son günlerde bile bu hükümetin yönetmeme halinin sorunlarını yaşadığımızı vurguladı. En son ne zaman bu kadar elektrik kesintisi yaşandığını hatırlamadığını söyleyen Erhürman, KIB-TEK’e hangi yatırım yapıldıysa, hepsinin CTP döneminde yapıldığını hatırlattı. UBP’nin KIB-TEK’e hiçbir yatırım yapmadığının altını çizen Erhürman, “Biz seçilirsek elektrik sorununu çözeceğiz mi diyecekler? Yarattıkları sorunu mu çözecekler?” diye sordu.

Memleketin enkaza çevrildiğinin altını çizen Erhürman, bu dönemde AB ile bütün ilişkilerin koparıldığına da vurgu yaptı. Şu an hükümette olanların, AB’den gelen katkıları istemediğini dile getiren Erhürman, bu ülkenin dışarıdan gelen her katkıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Erhürman, bu zihniyetin, halkı yoksullaştırdığını ifade ederken, “Bu zihniyet, hakkımız olan dış kaynakları elde etmemizi engelliyor. Bu zihniyetin derdi bir şey olmaktır, bir şey yapmak değil” dedi.

Havaalanı’nın TC iç hatlara bağlanacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “UBP 3 senedir hükümette değil mi? Bu kadar zaman bu konuyu neden konuşmadılar da seçime 3 gün kala konuşuyorlar? Başbakan Ankara’ya gitti, görüşmeden sonra ortak açıklama yapılmadı. Sadece fotoğraflar yayınlandı, ortak bir açıklama yapılmadı. Faiz Bey durmadan sürpriz yumurtalar ortaya çıkarıyor. Neden seçime ramak kala bu konuları konuştuğunu iddia ediyor? ‘İki egemen devlet’ konuşuyorsunuz, bu iddialarınız söylediğinizle uyumlu bir statü mü?” diye sordu. Tufan Erhürman, söz konusu iddiaların ne diplomasi açısından ne Kıbrıs sorunu açısından ne yürüttükleri tezleri açısından ne de ekonomi açısından hiçbir şey ifade etmediğini vurguladı. Erhürman, bu durumu ciddiyetsizlik olarak niteledi.

