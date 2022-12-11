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Benli: "Kaliteli belediyeciliğin en güzel örneği Yenikent"

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Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ve ekibinin, dün sabah Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde esnaf ile bir araya geldi

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Benli: "Kaliteli belediyeciliğin en güzel örneği Yenikent"
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Gönyeli Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli – Alayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ve ekibi, dün sabah Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde bildiri dağıttı. Bölge esnafıyla bir araya gelen Ahmet Benli’ye Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Coşkulu bir kalabalıkla Yenikent esnafını ziyaret eden Benli, bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerle Gönyeli’yi köyden kente dönüştürdüklerini, bu dönüşümün en güzel örneğinin de Yenikent Belediye Bulvarı olduğunun altını çizdi. Yaptıkları düzenlemeyle birlikte Yenikent’in bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Benli, bu dönüşümün gelecek dönemde de devam edeceğini ifade etti. Benli ve ekibini büyük bir ilgiyle karşılayan bölge halkı ve esnaf, Gönyeli Belediyesi’nin örnek belediyecilik sergilediğini ve Avrupa standartlarında bir bölge yaratıldığına dikkat çekti. Kaliteli hizmet anlayışının kendilerine güven verdiğinin altını çizen Yenikent esnafı, gelecek dönem için Ahmet Benli ve ekibinin projelerini heyecanla beklediklerini dile getirdi.
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