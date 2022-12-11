AKSA Futbol Ligleri 12. Hafta toplu sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan T.Birliği-MeritA.Yeşilova:2 – 2
Göçmenköy-MağusaT.Gücü : 2 – 6
Mesarya-Gönyeli: 4 – 0
Cihangir-K.Kaymaklı : 5 – 1
Hamitköy-Miracle Değirmenlik: 0 – 3
Yenicami-Türk Ocağı: 1 – 0
Yonpaş Dumlupınar-ChinaB.G.Gücü: 1 – 0
Lefke-Çetinkaya: 2 – 0
AKSA 1.LİG
Düzkaya-Miracle Karşıyaka : 0 – 3
Yenierenköy-Girne H.Evi : 0 – 1
Binatlı-BafÜ.Yurdu: 1 – 3
Yeniboğaziçi-Ünimar Maraş: 3 – 0
M.HacıaliYılmazköy-Mormenekşe: 1 – 2
Dörtyol-Esentepe: 2 – 2
PeraG.Birliği-Yalova: 3 – 2
Lapta-İncirli: 1 – 1
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