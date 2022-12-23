Adil Özgey: Lefke’ye heyecan katacağız!

Lefke ilçesinin büyük bir gelişme potansiyeli olduğunu herkesin bildiğini ve kabul ettiğini ama bu potansiyelin harekete geçmesi için heyecana ihtiyaç olduğunu belirten UBP Lefke Belediye Başkanı Adayı Adil Özgey, “Heyecansız olmaz! Biz Lefke’ye heyecan katacağız!” diye konuştu.

Bölgedeki seçim gezilerini sürdüren UBP Lefke Belediye Başkanı Adayı Özgey, “Lefke ilçemizin önemli bir turizm, tarım ve eğitim potansiyeli olduğunu biliyoruz. Aslında bunu herkes biliyor, kabul ediyor ve söylüyor. Bu durumda bu potansiyeli harekete geçirecek bir tutum gerekiyor. Biz işte bunu yapacağız. Heyecansız olmadığını gördük. Olmuyor; heyecansız olmuyor! Biz Lefke’ye heyecan katacağız!” diye konuştu.



Bölgesel kalkınma planıa hep birlikte hayat vereceğiz…

Lefke ilçesinin bütünlüklü kalkınması için Lefke’nin güzelliklerinin ve doğasının korunmasını sağlarken gelişmesini de hızlandıracak bölgesel kalkınma planına ihtiyaç olduğunun altını çizen Adil Özgey, “bu planın hazırlanması sürecini de motivasyon kaynağı olarak kullanacağız. Bölge insanımız, farklı yerleşim yerlerinde yaşayan üreticilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve üniversitede görevli hocalarımız bu plana katkı koymak için harekete geçtiklerinde bu heyecan da ortaya çıkmış olacaktır. Birlikte tartışacağız; bu tartışmaya üniversitemiz aracılığı ile bilimsellik katacağız ve plana enerjimizle birlikte hayat vereceğiz” dedi.



İlçemizin bütün insanları ile temas etmeyi sürdüreceğim…

Adil Özgey, belediye başkanı olarak kendisine düşenin de bu heyecanın ortaya çıkmasına yardımcı olmak ve çalışmaları koordine etmek olacağını vurgulayarak “Ben, Yeşilırmak’tan Gaziveren’e, Taşpınar’dan Gemikonağı’na kadar İlçemizin bütün insanları ile temas etmeyi sürdürecek, onların üretim potansiyelini, gençlerimizin girişimciliğini ve enerjisini ortaya çıkarmaya çalışacağım. Bir motor gibi harekete geçeceğiz. Birimiz bir diğerimizi ateşleyecek. Hep birlikte üretecek, çalışacak; hem bölgemize, hem halkımıza, hem de devletimize daha fazla hizmet edeceğiz. Hep birlikte başaracağız!” şeklinde konuştu.

