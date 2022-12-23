banner875
banner885
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
3 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
8 0
 
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
5 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
21 0
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
565 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
27 0
29 0
banner878
banner887

Güney'de Covid-19'dan 5 can kaybı

banner898

banner825
Güney'de Covid-19'dan 5 can kaybı
banner892
Güney Kıbrıs’ın haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı. Bir haftada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 16-22 Aralık haftasında yaşları 61 ile 91 arasında değişen 5 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği, böylece toplam can kayıplarının bin 255’e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamaya göre dönem içerisinde yapılan toplam 67 bin 962 test sonucunda 2 bin 947 yeni vaka saptandı, vaka sayısı 628 bin 509’a yükseldi.  73 kişinin hastanede tedavi altına alındığı, bunlardan 3’ünün entübe halde olmak üzere 11’inin durumunun ciddi olduğu bilgisi de verildi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.