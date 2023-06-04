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Satrançta keyifli turnuva

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Satrançta keyifli turnuva
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65. Kare Kültür ve Sanat Derneği tarafından Gülgün Süt sponsorluğunda ve Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yıldızlar, küçükler ve minikler satranç turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Küçükler, minikler ve yıldızlar olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
 
Kupa takdimini Manavoğlu, Tunalı ve Azak yaptı

Katılan tüm çocuklara madalya takdiminde bulunulurken, ilk 3’e girenlere kupalarını LTB Meclis Üyeleri Mehmet Manavoğlu ile Ceran Tunalı ve 65. Adım Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arsoy Azak verdi.
 
Turnuva sonunda 3 kategoride ilk 3’e giren ve kupa almaya hak kazanan isimler şu şekilde:
 
YILDIZLAR KATEGORİSİ:
1-Hasan Meriçhan
2-Pars Muzaffer Ekingen
3-Aren Tezer
 
KÜÇÜKLER KATEGORİSİ:
1-Mustafa Özboltaşlı
2-Arkın Köle
3-Salih İsmayilov
 
MİNİKLER KATEGORİSİ:
1-Kumsal Kobak
2-Aziz Haklıgil
3-Osman Tümen
 
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