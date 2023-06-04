Satrançta keyifli turnuva

Turnuva sonunda 3 kategoride ilk 3’e giren ve kupa almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

65. Kare Kültür ve Sanat Derneği tarafından Gülgün Süt sponsorluğunda ve Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yıldızlar, küçükler ve minikler satranç turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Küçükler, minikler ve yıldızlar olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.Katılan tüm çocuklara madalya takdiminde bulunulurken, ilk 3’e girenlere kupalarını LTB Meclis Üyeleri Mehmet Manavoğlu ile Ceran Tunalı ve 65. Adım Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arsoy Azak verdi.YILDIZLAR KATEGORİSİ:1-Hasan Meriçhan2-Pars Muzaffer Ekingen3-Aren TezerKÜÇÜKLER KATEGORİSİ:1-Mustafa Özboltaşlı2-Arkın Köle3-Salih İsmayilovMİNİKLER KATEGORİSİ:1-Kumsal Kobak2-Aziz Haklıgil3-Osman Tümen