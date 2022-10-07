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Satranç Federasyonu’nda yeni başkan Mert Taşkın

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Satranç Federasyonu’nda yeni başkan Mert Taşkın
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek yeni başkan ve yeni yönetim kurulunu belirledi. Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu olağanüstü genel kurulu sonunda tek aday olan Dr. Mert Taşkın, üyelerin onayıyla federasyonun yeni başkanı oldu. Dr. Mert Taşkın’ın yönetim kurulu üyeleri ise Muzaffer Ermemiş, Barış Ülbar, Osman Şeker, Atilla Deva, Evrim Kansal, Erhan Demirciler, Kuntay Vurana ve Rüştü Yücel oldu.
 
 
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