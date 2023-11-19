Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, KKTC Yaş Birincilikleri Turnuvası'na hazırlanıyor.

65. Kare Satranç ve Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda rekabetin getirdiği stresi ve heyecanı hafifletmek amacıyla Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KTPDR) ve 65 Kare işbirliğinde, "Çocuklarda Kaygı" başlıklı bilgilendirme sunumu düzenleniyor.

Dernek adına Psikolojik Danışman Gülşah Kömürcügil tarafından gerçekleştirilecek sunum, yaş birinciliklerine katılacak tüm yarışmacı velilerine açık olacak. Açıklamada, sağlıklı ve mutlu satranç oyuncuları olarak yetişmeleri için bu bilgilerin paylaşılması büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sunum 25 Kasım Cumartesi, saat 15:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Kafeteryası’nda gerçekleşecek

Kayıt yaptırmak isteyenlerin “0533 833 99 99” numaralı telefondan iletişime geçebileceği veya WhatsApp üzerinden kaydını yaptırabileceği de belirtildi.

