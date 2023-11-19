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MTG seriye bağladı

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Süper Ligde liderlik mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Lefke’yi 4 – 1 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça yükseltti

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MTG seriye bağladı
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Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, Halil E. Canaloğlu, Yusufcan Dönder
Mağusa T.Gücü: Ufuk, Zihni, Yusuf, Ünal, Mehmet Gürlü(Uğur Gök), Mustafa, Erhun Öztümer (Doğukan), Emre Kuvvetlişahin(Emre Özsin), Arif (Nevzat), Souleymane Doukara (Şenol), Dinopeter
Lefke: İrfan, Yakup, Kemal Solkanat, Mustafa, Kaan Savaşkan(Tahsin Ergel), Issa Constandinides, Serge Abaka (Aykut Esmerarslan), Amstrong Chidi, Yasin(Nevzat Çayan), Berk,( Gökhan Titiz), Arda (Mehmet Toros)
Goller: Dk.2 Ünal Kaya Dk.9 Souleymane Doukara Dk.62 Dinopeter Jude (P) Dk.77 Emre Özsin (MTG) Dk.72 Nevzat Çayan (Lefke)
 
AKSA Süper Lig’in 9’uncu haftasında ligin batı ekiplerinden Lefke’yi konuk eden Mağusa Türk Gücü karşılaşmayı 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi.
Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı yeşilliler, önce 2’nci dakikada Ünal Kaya, ardından da 9’uncu dakikada Doukara ile peş peşe goller buldu. 62’nci dakikada kazanılan penaltı atışını değerlendiren Dinopeter farkı 3’e çıkarırken, 72’nci dakikada konuk ekip Nevzat Çayan ile farkı yeniden 2’ye indirdi. Bu golden 5 dakika sonra Emre Özsin skoru 4-1’e getiren golü attı. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Mağusa Türk Gücü bir galibiyet daha alarak ligdeki galibiyet sayısını 8’e yükseltti.
Mücadele sonunda Mağusa Türk Gücü 24 puana yükseldi, Lefke 11 puanda kaldı.
 
 
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