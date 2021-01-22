Online turnuva günü

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafından satranç severlere satranç oynamaimkanı sağlamak adına online satranç turnuvası düzenlenecek.

İş Bankası Online Satranç Turnuvası adıyla düzenlenecek olan turnuva, 23 Ocak 2021 Cumartesi günü 18.00-20.00 saatleri arasında düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olacağı İş Bankası Online Satranç Turnuvası, Lichessonline yarışma kurallarına göre oynanacak.

Şu ana kadar 52 kişinin kaydolduğu online turnuvaya bugün turnuva başlangıç saati olan 18.00'a kadar kayıt yapılabilecek.

