Sakallı: İzinliler haricinde, tam kadro çalışıyoruz

Ahmet Sakallı, “Katılımın tamamen gönüllülük üstüne olduğu antrenmanlarımıza katılım için kimseyi mecbur etmiyoruz.İzinli futbolcularımız Sabri ve Raif haricinde, tam kadro çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen, genç futbolcularının gelişimi için antrenman ve dostluk maçlarını sürdüren Hamitköy’de çalışmalar sürüyor.

Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı, çalışmalarla ilgili açıklama yaparken, izinli futbolcular haricinde, tam kadro çalıştıklarını söyledi. Ahmet Sakallı’nın açıklaması şöyle:

“Futbolcularımızdan gelen istek üzerine başlattığımız antrenmanlarımız devam ediyor. Bu antrenmanlara katılım tamamen gönüllülük üstünedir. Kimseyi antrenmanlara katılması için mecbur etmiyoruz.

İzinli futbolcularımız Sabri ve Raif haricinde, tam kadro çalışıyoruz. Bonservisli futbolcularımız Sabri ve Raif, başkan ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde izinli olarak antrenmanlara katılmıyorlar. Onlar Güzelyurt’ta bireysel olarak antrenman yapıyorlar.”

