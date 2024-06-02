MEK Group ve Aroma Cafe zirvede!

2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası 31 Mayıs'ta oynandı. Turnuvanın 3. Turunda Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği ile Aroma Cafe haftayı galibiyetle kapatarak kayıpsız devam ettiler. Turnuvada 2 maç kaldı.
Bu hafta alınan sonuçlar şöyle:
Aroma Cafe-Car Get 2-1
MEK Group-Eva 2-1
Siba-Cherry Red Advertising 1-1
Evergreen-Sonay Construction 2.5-0.5
Unolife-Selin Soyer Collections 2-1
North Prime-Deskwork 3-0
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