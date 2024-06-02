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MEK Group ve Aroma Cafe zirvede!

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MEK Group ve Aroma Cafe zirvede!
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2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası 31 Mayıs'ta oynandı. Turnuvanın 3. Turunda Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği ile Aroma Cafe haftayı galibiyetle kapatarak kayıpsız devam ettiler. Turnuvada 2 maç kaldı.
Bu hafta alınan sonuçlar şöyle:
Aroma Cafe-Car Get 2-1
MEK Group-Eva 2-1
Siba-Cherry Red Advertising 1-1
Evergreen-Sonay Construction 2.5-0.5
Unolife-Selin Soyer Collections 2-1
North Prime-Deskwork 3-0
 
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