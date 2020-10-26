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Martin kayıpsız şampiyon

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Martin kayıpsız şampiyon
Satrançta Çanakkale Türk Spor Kulübünde Cumartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Hızlı Satranç Yarışmasının tamamlandı.
Yarışmanın A Kategorisini Gümüş At'tan Martin Lenoks 5 maçta 5 galibiyet alarak şampiyon oldu. A Kategorisinde 2013 ve sonra doğanlar yarıştı ve toplamda 6 oyuncu mücadele etti.
B Kategorisinde 2010-2012 doğumlular yarışırken toplamda 16 katılımcı vardı. Gümüş At'tan Adem Mertgöz 7 maçta 3.5 puan toplayıp 7. oldu.
 
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