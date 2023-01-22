Küçükler ve Yıldızlar satranç şampiyonları Türkiye’deki şampiyonaya katılıyor

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 21 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşiyor.

Şampiyonalara, Türkiye'de 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.

