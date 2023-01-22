banner875
banner885
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
88 0
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
Aslan, zirvede doludizgin yürüyor
14 0
 
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
53 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
46 0
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
36 0
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
14 0
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
35 0
banner878

Küçükler ve Yıldızlar satranç şampiyonları Türkiye’deki şampiyonaya katılıyor

banner476

banner825
Küçükler ve Yıldızlar satranç şampiyonları Türkiye’deki şampiyonaya katılıyor
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 21 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşiyor.
Şampiyonalara,  Türkiye'de  81 il ve  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.