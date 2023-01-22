Küçükler ve Yıldızlar satranç şampiyonları Türkiye’deki şampiyonaya katılıyor

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 21 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşiyor.
Şampiyonalara, Türkiye'de 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden derece almış toplam 2300 sporcu katılıyor.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu 46 sporcu, 2 hakem ve 6 antrenör ile yarışmada KKTC’yi temsil ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.