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Hızlı Satranç Turnuvası’nda Şampiyonlar Ağdelen ve Meriçhan

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3. Ciddi Home Center Ltd. Hızlı Satranç Turnuvası’nda Şampiyon Hüseyin Can Ağdelen ve Hasan Meriçhan oldu

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Hızlı Satranç Turnuvası’nda Şampiyonlar Ağdelen ve Meriçhan
3.Ciddi Home Center Ltd. Hızlı Satranç Turnuvası Girne Üniversitesi’nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşti. Girne’de faaliyet gösteren Gümüş At Satranç Derneği’nin organize ettiği turnuvanın Küçükler Kategorisini Hasan Meriçhan 4.5 puanla kazanırken, ikinciliğini kardeşi Mehmet Meriçhan 4 puanla elde etti. Mustafa Dostel de 4 puanla üçüncü olurken Kemal Küçük de 4 puanla dördüncü oldu. Araf Can Bulut da ikinci ile aynı puanı (4 puan) almasına rağmen ilk dörde giremeyip beşinci bitirdi. 8 Yaşaltında Çağan Hüseyin Taşkıran 3 puanla birinci oldu.
BÜYÜKLERİN ŞAMPİYONU DEĞİŞMEDİ
Büyükler Kategorisini FM Hüseyin Can Ağdelen 4.5 puanla kazandı. Italya'dan Claudio Logallo 4 puanla ikinci olurken, Ali Genç de 4 puanla üçüncü ve Osman Yıldırım da 4 puanla dördüncü oldular. Ata Atasoy da 4 puan almasına rağmen turnuvayı beşinci bitirdi. Emre Şeb 2.5 puanla 15 Yaşaltı Birincisi oldu. Huriye Naz Sakallı da 2 puanla Bayanlar Birincisi oldu.
 
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