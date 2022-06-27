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Futbol için masaya oturacaklar

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Futbol Federasyonu, Futbolcular Derneği ve Kulüpler Birliği hafta içi bir araya gelerek tüm tarafların mağdur olmayacağı bir çalışma yapma kararı aldılar

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Futbol için masaya oturacaklar
Futbolcular Derneği Başkanı BerkemKorbay, geçtiğimiz cumartesi günü Futbol Federasyonu genel kurulunda kabul edilen serbest transfer yaşının 28’den 29’a yükseltilmesi ve serbest kalma yılını da 2’den 3’e yükseltilmesi kararından sonra futbolcuların tepki göstermesi sonucunda hem Federasyon Başkanı Sertoğlu hem de Kulüpler Birliği başkanı Karavezirler’in kendisiyle görüşme yaparak uzlaşmacı bir tavır içinde olduklarını belirtti.
Konuyla ilgili Korbay, önceki akşam şu paylaşımda bulundu:
Dün yaptığım özeleştiri ile başlayalım müjdeyi verelim..
Kulupler birliğinin bu kararı alması bizim bu şiddetle sözleşme isteğine, kesme ve biçme tavrını almamızı sağladı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılıktan ensemizde ceviz kırmaları sürpriz olmamalıydı.
Özetle tasvip etmediğimiz ve gelecek sezonu kapsayacak tüzük değişiklikleri vesilesi ile aradığımız Futbol Federasyonu başkanı sayın Hasan Sertoğlu ve Kulüpler birliği başkanı Aytaç Karavezirler kesinlikle uzlaşmacı, diktadörce değil, yardım çığlıklarımıza kucak açan bir tavırda bizi karşılamışlar ve bu hafta her üçümüz ve yöneticilerimizin de bir araya geleceği özellikle KULÜPLERİ MAĞDUR etmeyecek, sözde anlaşmaların kağıda dökülüp 2023-2024 sezonun sözleşmeli oynanması için maddelerini birlikte oluşturmak için yarından itibaren derin bir mesai harcayacağız. Böylelikle başta dün alınan kararlar da rafa kalkmış olacak ve hem kulüplerimiz parasını alıp dolandıran futbolcusunu yasal yollarla cezalandıracak hem de Örn: serbest kalma bedeli bir oyuncunun yıllık aldığının 5 katı ve alt yapıdan yetişme bedeli gibi seçeneklerle oyuncu özlük hakları korunmuş olacak.
Bizler fevri davranmayıp eyleme gitmeden büyüklerimize ulaştık, onlar da bir büyüklük yaptılar.
Hakkımıza hayırlısı..sonuç alamazsak o zaman konuşuruz!
 
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