Engelleri, karnaval havasında geçtiler

2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Haspolat’taAner Atlı Spor Kulübünde karnaval havasında çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Haspolat’taAner Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi.

Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakasında Cuma günü 12 yaş altı crosspole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Cumartesi günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri gerçekleştirildi. Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.

İki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren vehafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlarçok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

