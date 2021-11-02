banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
38 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
37 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
28 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
26 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
17 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
banner661
banner726

Engelleri, karnaval havasında geçtiler

banner476

2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Haspolat’taAner Atlı Spor Kulübünde karnaval havasında çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

banner714
Engelleri, karnaval havasında geçtiler
banner721
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Haspolat’taAner Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi.
Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakasında Cuma günü 12 yaş altı crosspole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Cumartesi günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri gerçekleştirildi. Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.
İki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren vehafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlarçok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.