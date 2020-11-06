Zihni’nin takımından lösemili çocuklara destek

Temsilcimiz Zihni Temelci’nin formasını giydiği Türkiye Üçüncü Lig ekiplerinden Kütahya Belediyespor, anlamlı bir duyarlılığa imza attı.

Kütahya Belediyesportakımı, 2 – 8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftasınedeniyleidmana Lösev pankartıyla fotoğraf vererek farkındalık oluşturdu.Kütahya Belediyespor futbolcuları ayrıca çektikleri video ile de mesajlar verirken, Zihni Temelci’nin verdiği mesaj, “Çocuklarımız, hayatımız.” mesajı oldu.



