Yeni ölümcül virüs bir sonraki pandemiye neden olabilir

Tüm dünyada corona virüsü endişesi yeni yeni atlatılırken, uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. ABD'de yapılan çalışmalar, Afrika'da maymunlarda görülen ve Ebola benzeri öldürücü bir virüs olan SHFV'nin bir sonraki pandemiye yol açabileceğini ortaya çıkard

ABD’deki bilim insanları, Afrika’da maymunlarda ortaya çıkan ve ölümcül olduğu belirlenen yeni virüsün, bir sonraki pandemiye neden olabileceği konusunda uyardı.

ABD’de yer alan Colorado Boulder Üniversitesi’de uzmanlar, Simian hemorajik ateş virüsünün (SHFV), iç kanama da dahil olmak üzere yıkıcı Ebola benzeri semptomlara neden olduğu ve bulaştığı hemen hemen her canlıyı öldürdüğünü ortaya koydu.

Bilim insanları, virüsün bağışıklık sistemini ele geçirdiğini, temel savunma mekanizmalarını devre dışı bıraktığını ve vücudu hücre hücre parçaladığını belirledi. ABD’li araştırmacılar virüsün henüz bir insanda görülmediğini ancak ‘yayılmaya hazır’ olduğunu söyledi.

‘POTANSİYEL PANDEMİ RİSKİ VAR’

ABD’li araştırmacılar, bu yeni virüsün ‘potansiyel bir pandemiye neden olabileceğini’ vurgularken, şimdiden takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki uzmanlar, SHFV’nin ‘insanlarla uyumluluğu’na dikkat çekerken, uyarı alarmının da yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. 0

Araştırmacılar, bir laboratuvar çalışmasında, virüsün bir insan reseptörüne kolaylıkla tutunabildiğini ve kendi kopyalarını çıkarabildiğini bulduklarını da açıkladı.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr Sara Sawyer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu hayvan virüsü, insan hücrelerine nasıl erişeceğini, çoğalacağını ve bazı önemli bağışıklık mekanizmalarından nasıl kurtulacağını biliyor. Bu oldukça nadir görülen bir durum. Buna dikkat etmeliyiz.” dedi.

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE ÖLDÜLER

Uzmanlar, SHFV’nin maymunlarda, vücut dokusunda sıvı tutulmasına, iştahsızlığa ve kanamaya neden olduğunu ve enfekte olan hayvanların iki hafta içerisinde hayatını kaybettiğini de buldu.

Yazar Profesör Cody Warren, ‘Bu virüs ile HIV pandemisine yol açan maymun virüsleri arasındaki benzerlikler çok büyük. Henüz bir insan arterivirüs enfeksiyonu teşhisi koymamış olmamız, hiçbir insanın maruz kalmadığı anlamına gelmez. Bu araştırması yapıldıkça ortaya çıkabilecek bir şeydir.” dedi.

Araştırmacılar çalışmalarını, tipik olarak domuzlar ve atlar arasında dolaşan, ancak insan olmayan primatlarda yeterince çalışılmamış olan arterivirüs adı verilen bir virüs ailesi üzerinde yoğunlaştırdı.

COVİD’DE DE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANDI

2019 kışından önce, Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 insanlarda hiç tespit edilmemişti. İnsanlara yayılmadan önce yarasalardan geçtiğine inanılan yeni bir virüstü. Daha önce hiç görülmemiş virüs, insanların deneyimsiz bağışıklık sistemlerine zarar verdi ve aylarca hız kesmeden yayıldı.

Uzmanlar, yeni Ebole benzeri virüsün de benzer durumlara yol açabileceğini vurgularken, Dr Sawyer, “COVID, hayvanlardan insanlara, bazıları küresel felaketlere yol açan uzun bir yayılma olayı dizisinin sadece sonuncusu. Ama yenilerin de çıkabilmesi muhtemel.” dedi.