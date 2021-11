“Yeni bir dalga bekliyoruz”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ülkede kışın gelmesiyle yeni bir dalganın yaşanmasının beklendiğini söyledi ve “Buna rağmen ciddi denetim zafiyetinin de etkisiyle toplum korunma tedbirlerine uymuyor” dedi





Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ekonomik verilerin gayri safi milli hasılada ciddi daralma olduğunu, ekonominin yüzde 16.2 oranında küçüldüğünü ve bu daralmanın tüm Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında en yüksek oranda olduğunu gösterildiğini dile getirdi. Gürkut, ülkedeki fiyat artışları son bir yılda yüzde 20’nin üzerinde seyrederken, Euro Bölgesi ülkelerinde bu artışın yüzde 3 oranında kaldığını kaydetti.

Hızla artan fiyatların, daralan ekonomiyle aynı zamanda istihdamı da olumsuz etkilediğini, işsizlik oranının yüzde 10 seviyesine vardığını dile getiren Gürkut, Covid 19 pandemisi sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin kadınlar ve gençler için daha önemli gerilemelere neden olduğunu söyledi.

Gürkut, “Öyle ki gençler arasında yüzde 29 olarak ölçülen işsizlik, genç kadınlarda yüzde 34 seviyesine ulaştı. Bu koşullarda Kıbrıslı Türk toplumunda kişi başına düşen milli geliri 2019 yılında 12 bin 649 USD iken, 2020 yılında 10 bin 55 USD’a gerilemiştir” dedi.

Ülkenin ve toplumun yoksullaşmasının beraberinde sosyokültürel ve sağlık alanında sorunları da getireceğini kaydeden Gürkut, bugüne kadar toplam 96 can kaybı, 23 binden fazla COVID-19 vakası yaşanan ülkede kışın gelmesiyle yeni bir dalganın yaşanmasının da beklendiğini dile getirdi. Gürkut, “Buna rağmen yaşanmakta olan ciddi denetim zafiyetinin de etkisiyle toplumun korunma tedbirlerine uyumu sağlanamamaktadır. Diğer yandan pandemi mücadelesinde elimizdeki en önemli güç olan aşılar konusunda da bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümetler tarafından toplumun tereddütlerini giderecek yeterli açıklama ve girişimler yapılmamıştır.” dedi.

Gürkut, yoksullaşan toplumun kamu hastanelerine talebinin her geçen gün artmasına karşın, hastanelerde alt yapı, sağlık çalışanı, tıbbi cihaz ve malzeme, ilaç ve kit eksikliklerinin bir türlü giderilememekte olduğuna dikkat çekti. Gürkut, “Birkaç gün önceki yağmurda ameliyathanelerde hastalarımızın ameliyatları sürmekteyken yağmur sularının ameliyathane tavanlarından akması gelinen durumun vahametini gözler önüne sermiştir.” dedi.

Ülkenin her köşesinde sorunlar varken hükümetin istisnai vatandaşlıklara devam etmekte olduğunu ve hastanesi olmayan ülkeye külliye yapılmasının planlandığını söyleyen Gürkut, “Pandemi nedeniyle işini-aşını kaybeden, yoksullaşan insanlarımız daha iyi ekonomik politikalar, eğitim kaybı yaşayan çocuklarımız daha iyi bir pandemi yönetiminin yanında yetkililerin üzerlerine düşen denetim ve organizasyon görevlerini yerine getirmelerini beklemektedir.” ifadelerini kullandı.