YDÜ Hastanesi’nde tümör, tek seferde nokta atışı yapılarak yok ediliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tümörü, tek seferde nokta atışı yaparak yok edebilen SRT yöntemi uygulanmaya başlandı. Milimetrik doğruluğa sahip olan SRT yöntemi, tüm vücutta Cyberknife’a alternatif bir uygulama olarak kullanılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, kanser tedavisinin en etkili yöntemlerinden biri olan Işın Tedavisi Cihazı’nda “RapidArc” sistemini güncelledi. Böylece hali hazırda Kıbrıs genelinde kullanılan en hassas cihaz olan Işın Tedavisi Cihazı, nokta atışıyla artık çok daha küçük tümörleri yok edebiliyor. Kanser tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden olan radyoterapi, hızla gelişen teknolojilerle birlikte her geçen gün, çok daha hassas bir şekilde sadece kanserli hücreleri hedef alabilecek özellikler kazanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de sahip olduğu son teknolojik donanımları, en yeni sürümlere yükselterek güncellemeye devam ediyor.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılan ve Kıbrıs genelinde en hassas cihaz olan Işın Tedavisi Cihazı’nda Rapidarc sistemi güncellenerek, tümörlü bölgeye artık çok daha hassas atışlar yapabilir hale getirildi. Böylece cihaz, tedavi sırasında kanserli bölgeye ışın gönderirken, sağlıklı dokuyu daha etkili bir şekilde koruyabiliyor.Kanser tedavisinde, tümörlü bölgeye nokta atışı yapılmasını sağlayan ışın tedavisi cihazındaki RapidArc sistemi, çevredeki normal dokuların korunmasını amaçlayan bir teknoloji. Özellikle 4 santimetreküp altı boyutlardaki küçük tümörlerde kullanılabiliyor. Ayrıca, sadece beyin bölgesine değil tüm vücutta da uygulanabiliyor.Günümüzde uygulanan en gelişmiş radyoterapi tekniklerinden bile sekiz kata kadar daha hızlı bir tedavi sağlayan RapidArc sistemi, yaklaşık 20-35 dakika süren uygulamaların, 2 ila 4 dakikaya inmesine olanak sağlıyor. Böylece cihaz, hastalığa bağlı ağrısı olan hastaların tedavi boyunca daha az ağrı hissetmesine de yardımcı oluyor. Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi olarak adlandırılan RapidArc, tüm kanser türlerinde kullanılabilen bir kanser tedavi cihazı. Hasta etrafında dönerek, hastanın hareket etmesine fırsat vermeden ışınlama işlemini yapan cihaz, bu sayede organ hareketleri gibi nedenlerle oluşan belirsizlikleri de azaltıyor.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni, radyasyon onkolojisi alanında Kıbrıs genelinde diğer sağlık kuruluşlarından ayıran son teknoloji RapidArc cihazı, tümöre etkili ve homojen bir doz verirken çevredeki normal dokuların korunmasında eski tekniklere göre ciddi anlamda üstünlük sağlıyor. Cihazla, kanserli bölgeye odaklanılarak yüksek doz verilirken çevredeki sağlıklı dokuların korunması da büyük önem kazanıyor. Çünkü, yaklaşık 1,5 ay süren tedavi boyunca, ışınların doğru bir şekilde yerleştirilememesi çok ciddi hatalara neden olabilir. Bazen birkaç milimetrelik kaymalar nedeni ile tümör dokusu istenenden düşük doz alırken hemen yanındaki hayati öneme sahip normal bir doku çok yüksek doz alabilir. Bu hataları önlemek için geliştirilen Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (IGRT) teknikleri, tedavi cihazı üzerine monte edilen OBI (On Board Imager) ve CBCT (Cone-Beam CT) donanımlarını da içeriyor.Cihazın sağladığı en önemli avantaj, çok sayıda radyasyon demetinin hastalıklı bölgeye odaklanarak çok yüksek doza çıkıp tümörün tamamen küçülmesini ya da ölmesini sağlamak. Halk arasında “nokta atışı” olarak bilinen tedavi yönteminde, istenen yüksek doz tek seferde verilebileceği gibi bölünerek daha uzun sürede de verilebilir. Tek seferde yüksek doz vererek yapılan uygulamalar, cerrahi olarak tümörün çıkarılması ile benzer sonuçlar doğurduğu için Stereotaktik Radyocerrahi (SRT) olarak anlıyor. Kanser hastalıklarında milimetrik doğrulukla tedavi için kullanılan robotik radyocerrahi sistemi Cyberknife’la karşılaştırıldığı zaman RapidArc ile yapılan SRT tüm vücutta ve aynı etkinlikle uygulanabilen tedavi başarısı ile dikkat çekiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin “Işın Tedavisi Cihazı’nda gerçekleştirdiği güncelleme ile artık KKTC’de de uygulanabilecek olan SRT’nin en sık kullanıldığı hastalıklar arasında beyin metastazları, beyin tümörleri, bazı akciğer ve karaciğer kanserleri, omurilik tümörleri gibi kötü huylu tümörler; menenjiom, akustik nörinom ve hipofiz adenomu gibi iyi huylu beyin tümörleri ve bazı damarsal hastalıklar ile epilepsi gibi bazı işlevsel hastalıklar bulunuyor.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sahip olduğu nitelikli uzman kadro ve son teknoloji cihazlarla radyasyon onkolojisi alanında Kıbrıs’ın en yetkin sağlık merkezi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Sahip olduğumuz donanımı sürekli gelişen en son teknolojilere göre güncelleyerek verdiğimiz sağlık hizmetlerinin niteliğini dünya standartlarında tutmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.Işın Tedavisi Cihazı’nda gerçekleştirdikleri güncelleme sayesinde, nokta atışıyla artık çok daha küçük tümörleri yok edebileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Tümörü, tek seferde yüksek dozda nokta atışı yaparak yok edebilen SRT yöntemini, artık Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulayabiliyoruz” dedi.