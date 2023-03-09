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YDÜ den ücretsiz PSA taraması

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1-31 Mart prostat kanseri farkındalık ayı dolayısıyla KHYD ve YDÜ Hastanesi iş birliğinde ücretsiz PSA testleri yapılacak

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YDÜ den ücretsiz PSA taraması
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1-31 Mart Prostat Kanseri farkındalık ayında (Mavi Ay) erkeklerde en sık görülen kanser türü olan Prostat Kanserine vurgu yapmak amacıyla, Kanser Hastalarına Yardım Derneği – Tulips ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi iş birliğinde, belirlenen noktalarda 45 yaş üzeri yaptırmak isteyen tüm erkek personele, temsili olarak ücretsiz PSA testleri yapılacağı bildirildi.
 
Kanser Hastalarına Yardım Derneği-TULIPS Başkanı Raziye Kocaismail, yaptığı yazılı açıklamada Prostat Kanserinin yüzde 90 sağ kalım şansı olan bir kanser türü olduğunu ve bundan basit bir idrar testi ile korunabileceğine vurgu yaparak, ailesinde kanser öyküsü olan erkekleri 45 yaşından sonra, olmayanları ise 50 yaşından sonra mutlaka muayenelerini ve tetkiklerini yaptırmaya davet etti.
 
Başkan Kocaismail “Topluma bu farkındalığı kazandırmak adına çıktığımız bu yolda bizlerden desteğini esirmeyen YDÜ Hastanesi’ne ve iş birliğine giren belediyelere teşekkürü bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.
 
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