"Taramalar ve denetimler artırılmalı"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yüksek riskli alanlarda çalışanlara (oteller, sağlık çalışanları, diş hekimleri, eczaneler, gümrük çalışanları, hava ve deniz limanları ve kara sınır kapılarında çalışanlar, mahkemeler, polisler, restoranlar vb. gibi işletmeler) yönelik rutin taramaların artırılması, farklı isimler altında ruhsatlandırılmış yiyecek/içecek servis eden işletmelerle ilgili kararın gözden geçirilmesi ve/veya bu gibi işletmelerin denetimlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkedeki yerel koronavirüs vaka sayısının ciddi artış gösterdiğine dikkat çekerek, yüksek riskli alanlarda çalışanların rutin taramalarının ve işletmelerin denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Birliğin Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Özgeç Ruso tarafından yapılan yazılı açıklamada, çevre ülkelerin vaka sayılarının halen yüksek olduğu ve ülkedeki yerel vaka sayısının ciddi artış gösterdiği belirtilerek KTTB Covid-19 Bilimsel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar duyuruldu.

Ruso, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararların yerinde ve uygun olduğunu, bunlara ek olarak yüksek riskli alanlarda çalışanlara (oteller, sağlık çalışanları, diş hekimleri, eczaneler, gümrük çalışanları, hava ve deniz limanları ve kara sınır kapılarında çalışanlar, mahkemeler, polisler, restoranlar vb. gibi işletmeler) yönelik rutin taramaların artırılması, farklı isimler altında ruhsatlandırılmış yiyecek/içecek servis eden işletmelerle ilgili kararın gözden geçirilmesi ve/veya bu gibi işletmelerin denetimlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

“PERİYODİK TARAMA TESTLERİ UYGULANMALI”

Eğitim ve öğretim kurumlarında ortaya çıkan pozitif vakaların dikkate alınarak bu kurumlarla ilgili tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının ve periyodik tarama testlerinin uygulanması gerektiğine dikkat çeken Ruso, ayrıca toplu ibadetlerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

“KARARLAR 4 OCAK 2021 TARİHİNE KADAR UZATILMALI”

Alınan kararların 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılması gerektiğini dile getiren Ruso, Acil Durum Hastanesi olarak açılan binanın gerekli personel ve altyapı organizasyonunun ivedilikle tamamlanarak hizmete geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“AŞILANACAK GRUPLAR HIZLICA BELİRLENMELİ”

FDA veya EMA onayı almış Covıd-19 aşılarının rutin aşı uygulamalarında kullanılmasının ve Sağlık Bakanlığı tarafından hızlıca risk grubu sıralaması ve öncelikli aşılanacak grupların belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Ruso, aşılama programı şekil ve monitörizasyona dair çalışmaların tamamlanmasının önemli olduğunu da vurguladı.

“TOPLUM ÖNLEMLERE UYMALI”

Bugüne kadar alınan ve halen yürürlükte olan kararların denetimlerinin yapılarak uygulanmalarını artırmanın gerekli olduğunu belirten Dr. Derlen Özgeç Ruso, bununla birlikte salgın kontrolünde toplumun önlemelere uyumunun en önemli faktörlerden olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Ruso, ülkede kaynağı belirsiz yerel vaka sayısının artış göstermesi, temaslı takibinin etkin bir şekilde yapılmasını zorlaştırabileceğinden kişilerin duyarlı davranması ve bahsedilen önerilere uyulması gerektiğini vurguladı.

NELER YAPILMALI?

Ruso, KTTB Covid-19 Bilimsel Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun önerilerini şöyle sıraladı:

“1- Herhangi bir solunum yolu semptomu veya SARS CoV-2 semptomu gelişmesi halinde (öksürük, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, koku-tat alma bozukluğu vb.) maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve SARS CoV-2 PCR testi yaptırılmalıdır.

2-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır.

3-Öksürme, hapşırma gibi şikayetleriniz varsa kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalıyorsanız ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

4-El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

5-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas ettirilmemelidir.

6-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

7-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

8-Kapalı ortamların sık havalandırılması, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir.”

MASKE KULLANIM ÖNERİLERİ

Maske kullanımı hakkında önerilerde bulunan Ruso, “Ne cins maske olursa olsun mümkün olan en büyük yararı sağlayacak şekilde kullanılması ve bulaşın önlenmesi açısından doğru şekilde kullanımı temel önemdedir.” ifadelerini kullandı.

Ruso ayrıca, WHO’nun, doğru maske kullanımı açısından önerdiği tavsiyeleri sıraladı:

“Maskeyi takmadan önce el hijyeni; maskeyi dikkatli biçimde yerine yerleştirme; maskenin ağzı ve burnu örtmesi, burun kemerine oturtulması ve maske ile yüz arasında mümkün olan en az boşluğun kalmasını sağlayacak biçimde sıkıştırılması; maske yüzdeyken maskeye dokunulmaması; maskenin uygun biçimde yüzden çıkarılması: maskenin ön tarafına dokunmadan arkadan çözülmesi; maskeyi çıkardıktan sonra ya da kazayla dokunulmuşsa ellerin alkollü bezle temizlenmesi ya da su ve sabunla yıkanması; nemlenmiş maskenin yerine yeni ve kuru olanının takılması için hemen çıkartılması; tek kullanımlık maskelerin yeniden kullanılmaması; tek kullanımlık maskelerin her kullanımdan sonra hemen atılıp bertaraf edilmesi.”