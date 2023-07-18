Dr. Çağın Ozankaya, vatandaşları sıcak çarpmasına dikkat etmesi konusunda uyardı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya, yaptığı açıklamayla halkı sıcak çarpmasına dikkat etmesi konusunda uyardı; risk grupları ile güneş çarpması belirtileri hakkında bilgiler aktardı, tavsiyelerde bulundu.

Sıcak çarpması sonucu beyin, kalp ve böbrekler gibi hayati organların hasar görebileceğini vurgulayan Ozankaya, küçük çocukların, 65 yaş üstü erişkinlerin, hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve kronik hastalığı olanların daha büyük risk altında olduğunu kaydetti. Ozankaya, sıcak çarpmasının belirtileri olarak bulantı/kusma, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, nefes darlığı, sinirlilik, ajitasyon, yüksek tansiyon, titremeyi saydı.

Aşırı sıcaklarda bol ve açık renkli kıyafetler giyilmesi; geniş kenarlı şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanılması; güneş koruyucu kremler kullanılması; bol sıvı tüketilmesi; uzun süre güneş altında kalınmaması uyarılarında bulunan Dr. Ozankaya, araçlarda kısa süreli de olsa, çocuk veya evcil hayvan bırakılmaması gerektiğini de kaydetti. Ozankaya, güneş çarpması halinde etkilenen kişinin serin bir yere alınması ve 112’nin aranması, üzerindeki kıyafetlerin çıkarılarak ayaklarının havaya kaldırılması ve vücut ısısını düşürmek için serin su ile kompres yapılarak tıbbi yardım beklenmesi gerektiğini vurguladı.

