Sağlık Bakanlığı, ilkokullarda ağız ve diş sağlığı taraması yaptı

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 17 Mart – 5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan dönemde 4 ilçede 24 ilkokulda yapılan ağız ve diş sağlığı taramasında 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin muayeneleri yapıldı

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir ağızla başlar” sloganından yola çıkarak ilkokullarda ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ilkokullardaki ağız ve diş sağlığı bilincini oluşturma ve mevcut durumu tespit etmeye yönelik bir tarama yaptığı ve raporlaştırılan çalışma bakanlığın web sitesinde yer alacak.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 17 Mart – 5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan dönemde 4 ilçede 24 ilkokulda yapılan ağız ve diş sağlığı taramasında 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin muayeneleri yapıldı. Muayenelerin yanı sıra çocuklara diş fırçalama eğitimi ve diş sağlığı için beslenme eğitimleri de verildi.

İskele ile Güzelyurt ilçelerinde yedişer, Lefkoşa ilçesinde altı ve Lefke ilçesinde dört okulda yapılan taramada toplam 1,434 öğrencinin ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı. Sözü edilen öğrencilerin 739’unun kız (yüzde 52) ve 695’inin (yüzde 48) de erkek olduğu. İlçelere göre öğrenci dağılımına bakıldığında ise Lefkoşa’da 545, Güzelyurt’ta 421, İskele’de 299 ve Lefke’de 169 öğrenci muayene edildi.

2’nci Sınıf öğrencilerinin 430’unda (yüzde 57) diş çürüğü tespit edilirken, 3’üncü Sınıf öğrencilerinin 351’inde (yüzde 52) diş çürüğü; 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerinin toplamına bakıldığında 781 (yüzde 54) öğrencide diş çürüğü saptandı.

Öğrencilerde en az (minimum) 1 diş çürüğü görülürken 2’nci sınıflarda en çok (maksimum) 17 diş çürüğü, 3’üncü sınıflarda ise 14 diş çürüğü; Medyan (ortanca) diş çürüğü değerleri ise 2’nci sınıf öğrencilerde 6 çürük iken 3’üncü sınıf öğrencilerde ise 5 çürüğü tespit edildi.