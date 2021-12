Pandemi Hastanesi’nde 12 kişilik yeni yoğun bakım, hemşire eksikliği nedeniyle hala açılamadı. Hemşireler Birliği Başkanı Özgöçmen, “Sağlık Bakanlığı taşıma hemşireyle pandemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Pandemiyle böyle mücadele edilmez” ifadelerini kullandı





Pandemi Hastanesi’ndeki 24 yataklı yoğun bakım servisi önceki gece itibarıyla tamamen doldu.

Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı ile Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, 12 kişilik yeni yoğun bakımın hemşire eksikliği nedeniyle açılamadığını söyledi.

Dr. Şükrü Onbaşı, “Sağlıkçılar hiçbir ölüme izin vermemek için çalışıyor. İmkanlar dahilinde çözüm arıyoruz… Sağlık Bakanı bu konuda bir an önce adım atmalı” dedi.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen ise, “Aşırı yük altında ezilen, mutsuz olan sağlık çalışanları artık hastaları nereye yatıracağını da düşünüyor. Yataklar doldu. 25’inci hastanın yoğun bakım ihtiyacı olursa ne yapacağız hiçbirimiz bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Özgöçmen, pandemi hastanesinde 70 civarında hemşirenin görev yaptığını, hemşirelerin önemli bölümünün yoğun bakımda çalıştığını söyledi.

24 kişilik yoğun bakımdaki sağlık hizmetlerine ucu ucuna yetiştiklerini kaydeden Özgöçmen, “Yatakların hepsi doldu. Hastalardan bazıları iyileşip normal servise alınmaz ve 25’inci hastanın yoğun bakım ihtiyacı olursa ne yapacağız, hiçbirimiz bilmiyoruz…” dedi.

Yoğun bakımda çalışacak her hemşirenin hizmet içi eğitim alması gerektiğini ifade eden Özgöçmen, “Yoğun bakım diğer alanlardan farklıdır. Aylar öncesinden tedbir alınmasını istedik, ‘yatağımız olsa bile hasta kabul edemeyeceğiz, yeterli sayıda hemşiremiz yok’ dedik. Çağrımıza kulan veren olmadı” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nı “öngörüsüzlükle, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu” kırmakla suçlayan Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Özgöçmen, “Deneyimi olan hemşireleri pandemiye çekmeye çalışıyorlar… Zaman varken istihdam yapmayan, elindeki hemşireleri yoğun bakım konusunda eğiterek güçlendirmeyen Sağlık Bakanlığı taşıma hemşireyle pandemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Pandemiyle böyle mücadele edilmez… Bu zamanda hemşire istihdam edilmeyecek de ne zaman edilecek?” ifadelerini kullandı.

Pandeminin tırmanışa geçtiği, zor zamanlardan geçildiğini belirten Ali Özgöçmen, “Aşırı yük altında ezilen, mutsuz olan sağlık çalışanları artık hastaları nereye yatıracağını da düşünüyor” dedi.

Öte yandan Ali Özgöçmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Faiz Sucuoğlu’na seslendi.

Paylaşımın tam metni şöyle:

“Başbakan sayın Faiz Sucuoğlu,

Sevgili Faiz abi..

Pandemi hastanesindeki 24 yatak kapasitelik yoğun bakım doldu, artı 12 kişilik olarak bekletilen yoğun bakımda çalışacak hemşire pandemi hastanesinde maalesef yok. Hemşire yok.!

An itibari ile eli kulağında beklenilen hadise genel durumu kötüleşen hastaların yoğun bakıma alınamamasıdır.!

Haberin yoksa bil diye yazdım, pandemiye hemşire lazım”.